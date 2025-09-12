Người dân, doanh nghiệp phấn khởi khi Côn Đảo hòa điện lưới quốc gia

Việc đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110kV Côn Đảo có ý nghĩa quan trọng trong việc cung cấp điện ổn định và an toàn từ lưới điện quốc gia để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đặc khu, góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng và chủ quyền biển đảo quốc gia.

Cột mốc lịch sử của Côn Đảo khi có điện

Đầu tháng 9 vừa qua, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110 kV Côn Đảo, hoàn thành dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo.

Kỹ sư lắp đặt trạm biến áp tại đặc khu Côn Đảo (Ảnh: EVN).

Trước đó, ngày 2/9, EVN cũng đã đóng điện thành công dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho đặc khu Côn Đảo. Đây là công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống người dân. Đồng thời, nguồn điện này cũng thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam.

Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo được Thủ tướng phê duyệt tháng 6/2023 với tổng mức đầu tư hơn gần 5.000 tỷ đồng; trong đó, vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương 2.526 tỷ đồng và phần còn lại là vốn tự có của EVN. Dự án do EVN làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án Điện 3, đại diện chủ đầu tư quản lý dự án.

Dự án bao gồm tuyến điện dài hơn 100km, trong đó 17,5km đường dây trên không ở Cần Thơ với 32 trụ, 77,7km cáp ngầm xuyên biển từ đất liền ra đảo và 8,5km cáp ngầm trên đảo. Ngoài ra, dự án còn mở rộng trạm biến áp 220kV ở phường Vĩnh Châu (Cần Thơ) và xây dựng mới trạm biến áp 110kV tại Côn Đảo. Cáp được chôn ở độ sâu tới 52m, lớn nhất tại Việt Nam và trở thành tuyến cáp ngầm xuyên biển 110kV dài nhất Đông Nam Á.

Công trình được khởi công tháng 12/2024; hoàn thành kéo dải cáp toàn tuyến ngày 12/8; hoàn tất mở rộng Trạm biến áp 220kV Vĩnh Châu ngày 5/8; đóng điện thử nghiệm toàn tuyến ngày 22/8 và chính thức đóng điện ngày 2/9.

Niềm vui của người dân khi có điện

Công nhân thi công kéo cáp điện vượt biển từ đất liền ra Côn Đảo (Ảnh: EVN).

Việc Côn Đảo có điện lưới quốc gia là một tin vui lớn, không chỉ đối với doanh nghiệp mà còn đối với toàn bộ người dân trên đảo. Nguồn điện ổn định sẽ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và cuộc sống của người dân. Đặc biệt khách sạn sẽ không còn phải lo lắng về việc sử dụng các thiết bị điện, đặc biệt mùa cao điểm du lịch.

Chị Lý Huyền (ở đặc khu Côn Đảo) cho biết, trước đây, người dân phải sử dụng điện từ máy phát diesel với chi phí cao, nguồn điện chập chờn, thường xuyên cắt giảm. Từ ngày có điện lưới quốc gia giúp giá điện ổn định hơn, người dân được sử dụng điện với mức giá như trên đất liền, giảm gánh nặng chi phí sinh hoạt nên ai cũng rất vui, phấn khởi.

Cũng theo chị Huyền, ngành dịch vụ, đặc biệt là du lịch, thế mạnh của Côn Đảo được hưởng lợi lớn nhờ nguồn điện ổn định, góp phần thu hút nhà đầu tư và khách du lịch khi giá cả giảm, chất lượng phục vụ tốt hơn. Các cơ sở du lịch, nhà hàng khách sạn có điều kiện mở rộng quy mô, nâng cao năng suất và chất lượng. Bên cạnh đó, việc có điện lưới giảm đáng kể việc sử dụng máy phát điện diesel, hạn chế khí thải gây ô nhiễm môi trường, giữ gìn hệ sinh thái biển - đảo hướng tới phát triển bền vững.

Điểm kết nối cáp điện ở đặc khu Côn Đảo (Ảnh: Lý Huyền).

Anh Lê Văn Khánh, chủ một khách sạn tại Côn Đảo, chia sẻ: “Côn Đảo có điện lưới quốc gia, anh em kinh doanh dịch vụ lưu trú rất phấn khởi. Từ nay khách sạn đã giảm chi phí tiền điện, giá cả sẽ giảm hơn, thu hút khách đến Côn Đảo nhiều hơn. Khi chưa có điện lưới, các doanh nghiệp lưu trú đều mua thêm máy phát điện rất tốn kém”.

Theo Phó chủ tịch UBND đặc khu Côn Đảo Nguyễn Văn Mạnh, việc sử dụng điện lưới quốc gia sẽ đẩy mạnh đầu tư và phát triển các ngành dịch vụ; giá điện sẽ giảm hơn so với hiện nay, quan trọng hơn hết là nguồn điện ổn định, nhất là mùa cao điểm du lịch. Việc có điện lưới quốc gia, Bệnh viện quân dân y Côn Đảo cũng sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi trong việc khám, chữa bệnh, các khách sạn, nhà hàng, dịch vụ trên đảo có cơ hội đầu tư, mở rộng, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Côn Đảo là nơi hội tụ được nhiều trải nghiệm cho phát triển du lịch như: di tích lịch sử, có biển, có rừng, có khu dự trữ thiên nhiên… Điện lưới quốc gia mang theo nhiều kỳ vọng về sự phát triển kinh tế, du lịch, dịch vụ cho đặc khu Côn Đảo. Đây là bước ngoặt quan trọng trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng năng lượng quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ, ngành điện và các đơn vị tham gia dự án trong việc chăm lo, phát triển hạ tầng cho khu vực biển đảo, vùng biên giới - hải đảo của Tổ quốc.