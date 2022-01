Ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ được rao bán với giá 295 triệu USD để trả nợ

Với mức giá chào bán này, đây sẽ là ngôi nhà đắt nhất từng được bán tại Mỹ, vượt qua cả mức giá 238 triệu USD tỷ phú đầu cơ người Mỹ Ken Griffin đã chi ra để mua một căn hộ ở Manhattan. Và nếu không được bán nhanh chóng, The One sẽ được bán đấu giá vào tháng 2 và bán cho người trả giá cao nhất.

Dinh thự có tên là "The One" ở khu Bel Air, Los Angeles (Mỹ) từng được quảng cáo là ngôi nhà hiện đại lớn nhất và đắt nhất nước Mỹ (Ảnh: Marc Angeles).

Nói với CNBC, ông Branden Williams của The Beverly Hills Estates, đơn vị đại diện cho bất động sản này, cho biết, dinh thự ngự trên mảnh đất rộng 4 mẫu Anh nằm trên đỉnh một ngọn núi ở Bel Air và có thể không bao giờ được xây dựng lại.

Cùng với mức giá kỷ lục, The One cũng đi kèm với một lịch sử kịch tính, kiện tụng và cả nợ nần. Dinh thự này được xây dựng bởi Nile Niami, một nhà sản xuất kiêm nhà phát triển ở Hollywood. Ngôi nhà từng được quảng cáo là "ngôi nhà hiện đại lớn nhất và đắt nhất nước Mỹ" và thậm chí được chào bán với giá 500 triệu USD.

Dinh thự có 21 phòng ngủ, 42 phòng tắm được xây dựng trên một ngọn núi san bằng ở trung tâm thành phố Los Angeles, có tầm nhìn ra Thái Bình Dương (Ảnh: Marc Angeles).

Năm ngoái, ngôi nhà này đã đưa vào diện tiếp nhận tài sản ủy thác khi Niami nợ hơn 180 triệu USD. Là một phần của thỏa thuận phá sản được ký vào tháng trước, The One sẽ được bán đấu giá, dự kiến vào ngày 7/2 tới.

Những người liên quan cho biết, The One sẽ phải bán với giá khoảng 200 triệu USD để trả nợ và các loại phí khác. Nếu bán giá thấp hơn, bên chủ nợ sẽ phải chịu lỗ hoặc bất động sản sẽ bị cuốn vào một vòng kiện tụng mới.

Dinh thự có 7 hồ nước bao gồm một con hào nước lớn chạy quanh (Ảnh: Marc Angeles).

Tuy nhiên, những người cho vay và các môi giới bất động sản hy vọng đây là thời điểm lý tưởng để tung ra bất động sản này. Thị trường bất động sản hạng sang ở Los Angeles đang phá vỡ kỷ lục. Theo Miller Samuel, doanh số bán các bất động sản có giá từ 10 triệu USD trở lên trong năm 2021 đạt 312 căn, tăng gấp đôi so với năm 2019, trước thời điểm đại dịch.

Mới đây, một khu phức hợp ở Malibu đã lập kỷ lục khi được trả với giá 177 triệu USD. Trong khi đó, một biệt thự hiện đại nằm gần The One ở Bel Air cũng được bán với giá 133 triệu USD.

Các nhà môi giới cho rằng có nhiều người quan tâm đến "The One", có 2 đề nghị, một từ Hoàng gia Ả rập và một từ một người mua giàu có ở Trung Quốc. Ngoài ra sẽ có thêm một số đề nghị từ những nhà đầu tư tiền điện tử.

Bàn ăn với 20 chỗ ngồi (Ảnh: Marc Angeles).

Dinh thự có 21 phòng ngủ, 42 phòng tắm được xây dựng trên một ngọn núi san bằng ở trung tâm thành phố Los Angeles, có tầm nhìn ra Thái Bình Dương. Dinh thự có 7 hồ nước bao gồm một con hào nước lớn chạy quanh. Ngoài ra, The One còn có một hộp đêm, một trung tâm làm đẹp đầy đủ dịch vụ, một spa chăm sóc sức khỏe, một rạp hát 40 chỗ ngồi, một sân chơi bowling và một hầm rượu 10.000 chai, một gara để được 30 xe và một con đường ngoài trời dài 122 m. Dinh thự còn có một nhà khách với 3 phòng ngủ dành cho nhân viên và khách và một hồ bơi vô cực riêng.

Sân chơi Bowling trong dinh thự (Ảnh: Marc Angeles).

Tuy nhiên, bất kỳ ai trở thành tân chủ nhân của The One cũng phải đối mặt với một loạt vấn đề pháp lý và tài chính. Theo đó, ngôi nhà đã xuất hiện nhiều vết nứt trong nhà và xung quanh nhiều hồ bơi… Một số giấy phép xây dựng dù vẫn còn hạn sử dụng nhưng lại vấp phải rào cản từ hiệp hội các chủ nhà ở địa phương.

Phòng ngủ view toàn cảnh (Ảnh: Marc Angeles).

Khi The One và một số công trình lớn gần đó được xây dựng, luật xây dựng của địa phương này đã được thay đổi để ngăn chặn những ngôi nhà siêu lớn xung quanh không bao giờ được xây dựng lại. Điều này, theo các nhà môi giới, chỉ làm tăng thêm giá trị cho The One, bởi không có ngôi nhà nào lớn hơn như thế được xây dựng ở đây.

Trong khi đó, các chủ nợ vẫn tiếp tục đấu nhau về thủ tục và quyền ưu tiên tại tòa án. Tháng trước, Niami cho biết ông hy vọng biến ngôi nhà thành một khoản đầu tư tiền điện tử và sẽ bán cho các nhà đầu tư với mã "The One Coin".

Dự kiến cuộc đấu giá sẽ diễn ra từ ngày 7-10/2 do Concierge Auctions tổ chức. Người tham gia đấu giá sẽ phải đặt cọc 250.000 USD và chứng minh tài chính đủ điều kiện tham gia đấu thầu.