Chủ nhân vỡ nợ, dinh thự 500 triệu USD đắt nhất Mỹ chuẩn bị được rao bán

Dân trí Một siêu dinh thự ở Los Angeles (Mỹ) từng được dự kiến niêm yết với giá 500 triệu USD đang được chuẩn bị được rao bán sau khi chủ sở hữu vỡ nợ hơn 165 triệu USD.

Tọa lạc tại khu phố Bel Air (Los Angeles), bất động sản rộng gần 10.000 m2 có tên "The One" đã được Tòa án Thượng thẩm quận Los Angeles đưa vào diện tiếp nhận và dự kiến sẽ được bán lại với giá thấp hơn trong những tháng tới.

Việc tiếp nhận này đánh dấu một sự đảo ngược đáng kinh ngạc của siêu dinh thự "The One" cũng như nhà phát triển của dự án - Nile Niami, người từng coi siêu dinh thự này là "sứ mệnh cuộc đời" và là "ngôi nhà lớn nhất và đắt nhất thế giới".

Siêu dinh thự The One từng được dự kiến niêm yết với giá 500 triệu USD (Ảnh: The Society Group).

Siêu dinh thự The One được dự kiến tung ra thị trường vào năm 2017 với giá 500 triệu USD. Tuy nhiên, đợt ra mắt này liên tục bị trì hoãn bởi các vấn đề về kinh phí cũng như thay đổi chiến lược.

Nằm trên đỉnh đồi nhìn ra Los Angeles, dinh thự như một cung điện cực kỳ hiện đại trải dài trên diện tích 3 ha. Siêu dinh thự có 9 phòng ngủ, nhiều nhà bếp, một hộp đêm, sân chơi bowling 4 làn, thẩm mỹ viện, phòng tập gym, rạp chiếu phim 50 chỗ ngồi và một bãi đỗ xe 50 chỗ với hai bàn xoay tự động.

Ngoài ra, dinh thự còn có 7 tiện ích hiện đại khác bao gồm nhiều hồ bơi, một bể sục và một hào nước bao quanh. Riêng phòng ngủ chính của dinh thự còn rộng hơn cả một căn hộ khi có diện tích hơn 370 m2. Mọi cửa ra vào trong ngôi nhà đều được đóng mở tự động.

Đặc biệt, ông Niami còn lên kế hoạch xây dựng một phòng thư giãn với trần và tường làm bằng hồ nuôi sứa và một quầy bar băng. Tuy nhiên, cả hai hạng mục này cực kỳ tốn kém. "Nhiều người ngoài kia có rất nhiều tiền và họ muốn thứ gì đó mà không ai có", ông Niami từng nói với CNBC hồi năm 2017 và ông cho rằng đây chính là thứ khác biệt của ngôi nhà.

Tuy nhiên, The One là một trong số hàng chục dinh thự thi nhau mọc lên trên những ngọn đồi ở Bel Air và Beverly Hill sau khi ông trùm thời trang Bruce Makowsky bán một dinh thự với giá 70 triệu USD ở Beverly Hills vào năm 2014, kích hoạt "mỏ vàng" thị trường bất động sản siêu sang ở California. Một cuộc chạy đua về những dinh thự siêu sang với bể bơi vô cực, bức tường kẹo, gara ô tô và những căn phòng tiệc tùng hào nhoáng đã khiến cho thị trường bất động sản siêu sang của khu vực này trở nên dư thừa. Nhiều dinh thự tại Los Angeles, bao gồm một số dinh thự do ông Niami xây dựng, đã được bán với giá thấp hơn nhiều so với giá chào bán.

Ngay cả khi giá nhà đang đi xuống, ông Niami vẫn quay cuồng với khối nợ chồng chất để hoàn thành và quảng bá "The One". Trong 4 năm qua, ông Niami và công ty của ông đã vay hơn 165 triệu USD để xây dựng và bán siêu dinh thự này. Ngoài ra, siêu dinh thự còn nợ hơn 1 triệu USD tiền thuế và các khoản nợ chưa thanh toán cho các nhà thầu.

Tháng 7 vừa qua, Tòa án Thượng thẩm quận Los Angeles đã lệnh đưa ngôi nhà vào diện tiếp nhận phong tỏa và chuẩn bị được rao bán. Hiện giá cả và thời điểm bán vẫn chưa được xác định.

Trong nhiều năm qua, ông Niami đã tiếp thị "The One" trên nhiều phương tiện truyền thông và chào hàng với các mỹ từ "bất động sản 500 triệu USD", "ngôi nhà lớn nhất và đắt nhất thế giới". Ông Niami cũng đã ký thỏa thuận niêm yết với một số nhà môi giới bất động sản ở Los Angeles với giá 288 triệu USD, tuy nhiên giá niêm yết cuối cùng vẫn chưa được ấn định.

Không rõ liệu bất động sản siêu sang này có bán được với mức giá đủ cao để trả hết khoản nợ hay không. Trước đó, ngôi nhà đắt nhất từng được bán ở Los Angeles là dinh thự Warner Estate ở Beverly Hills được bán cho tỷ phú giàu nhất hành tinh Jeff Bezos với giá 165 triệu USD.

Theo CNBC, khi thị trường bất động sản ở Los Angeles phục hồi từ đại dịch, đặc biệt là các phân khúc siêu sang, siêu dinh thự The One có thể khó bán với mức giá chào bán. Bởi đây không phải là một bất động sản dễ định giá.

Nhật Linh

Theo CNBC