Nghệ An thu hút vốn đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng

Dân trí Cùng với sự phát triển về kinh tế và hạ tầng giao thông, Nghệ An đang dần trở thành thị trường mới nổi cho dòng vốn đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng tại khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO) 2021, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) nhận định, quá trình phục hồi sau Covid-19 của châu Á và Thái Bình Dương đang tiếp diễn dù vẫn nhiều thách thức. Trong đó, thương mại, sản xuất và du lịch sẽ là "chìa khóa" của công cuộc phục hồi bao trùm và bền bỉ sau đại dịch.

Cùng niềm tin kinh tế với ngành du lịch cất cánh, bất động sản nghỉ dưỡng được dự báo sẽ sớm lấy lại sức hút trong mắt các nhà đầu tư. Phân khúc này sẽ mang lại lợi nhuận hấp dẫn và lâu dài cho nhà đầu tư khi Việt Nam khôi phục dòng khách quốc tế và nội địa. Những vùng đất mới giàu tiềm năng du lịch, dư địa đủ lớn cho những dự án quy mô, hạ tầng hoàn thiện sẽ là điểm đến mới cho dòng vốn đầu tư. Khu vực Bắc Trung Bộ với tâm điểm Nghệ An là một trong số "tọa độ" hấp dẫn của bất động sản nghỉ dưỡng trong tương lai gần.

Sức hút của Nghệ An

Nghệ An đang sở hữu những con số ấn tượng về khả năng thu hút đầu tư quốc tế và nội địa. Tính đến tháng 4 năm nay, tỉnh Nghệ An đã thu hút 253 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 69.907 tỷ đồng (tương đương 3,02 tỷ USD). Trong quý I năm nay, Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 6.314 tỷ đồng. Địa phương này còn là tỉnh đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và Top 14/63 tỉnh, thành trực thuộc trung ương về tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm.

Những con số trên sẽ ấn tượng hơn khi Nghệ An đang trên đà phát triển nhanh. Đây được xem là "quả ngọt" từ chính sách thu hút đầu tư đến hạ tầng giao thông không ngừng mở rộng và hoàn thiện.

Để "trải thảm đỏ" cho dòng vốn đầu tư, tỉnh Nghệ An từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng cơ chế chính sách về hỗ trợ đầu tư như hỗ trợ phí, đơn giá thuê đất, hỗ trợ phí san lấp mặt bằng…; góp phần tháo gỡ các nút thắt cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp khi đến tìm hiểu và đầu tư tại địa phương.

Ảnh phối cảnh dự án Meysenses Lucia Bay Bai Lu của Tân Á Đại Thành.

Những điểm trũng hạ tầng đang được lấp đầy. Theo quy hoạch đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt, Cảng hàng không quốc tế Vinh sẽ là cảng hàng cấp 4E. Công suất thiết kế đến năm 2030 là 8 triệu hành khách/năm, thêm các đường bay quốc tế. Các tuyến giao thông huyết mạch được triển khai. Dự án đường cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu (Nghệ An) - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) giúp rút ngắn thời gian đi xe từ Hà Nội đến Nghệ An xuống còn 2,5-3 giờ, đã chính thức khởi công.

Tuyến đường ven biển dài 69 km đã thông qua chủ trương đầu tư với tổng vốn dự kiến 4.651 tỷ đồng, hoàn thành sau 5 năm. Tuyến đường sẽ đánh thức một dải "mặt tiền" ven biển của Nghệ An, đặc biệt là kết nối các cảng biển lớn và các khu du lịch nổi tiếng như Bãi Lữ, Cửa Lò…

Du lịch hưởng lợi, Bãi Lữ là điểm đến mới

Cùng với phát triển kinh tế, các chuyên gia nhận định du lịch biển sẽ là một trong những lĩnh vực hưởng lợi nhất khi hạ tầng hàng không, đường bộ và đường biển tại Nghệ An được đồng bộ. Đón đầu chính sách kêu gọi đầu tư và phát triển du lịch thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh trước năm 2030, hàng loạt dự án du lịch quy mô lớn đã được triển khai.

Nổi bật là Meysenses Lucia Bay Bai Lu - "siêu" quần thể nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe 4 mùa tại Bắc Trung Bộ có quy mô 52,5 ha, xây dựng theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế do Tập đoàn Tân Á Đại Thành phát triển. Hay tổ hợp vui chơi giải trí, cáp treo Vinpearl Cửa Hội; dự án quần thể du lịch, thể thao, giải trí Lan Châu - Song Ngư; dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái và vui chơi giải trí tại xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc…

Bên cạnh những địa danh đã quen thuộc như Cửa Lò và Cửa Hội, Bãi Lữ đang dần trở thành cái tên thu hút nhiều dự án du lịch cao cấp tại Nghệ An. Điều này đáp ứng nhu cầu khám phá và trải nghiệm mới của du khách. Biển Bãi Lữ là một trong các bãi biển đẹp của miền Trung, được bao bọc bởi những cánh rừng thông tựa như Đà Lạt, với nền nhiệt thấp hơn khu vực khoảng 2 độ C. Đặc điểm độc đáo này biến Bãi Lữ thành "thiên đường" nghỉ dưỡng tự nhiên của Nghệ An.

Bãi Lữ thu hút dự án lớn. Trong ảnh là một góc phối cảnh dự án Meysenses Lucia Bay Bai Lu.



Bãi Lữ còn sở hữu lợi thế dư địa đất sạch dồi dào, thuận lợi cho những mô hình mới vươn tầm quốc tế. Thế mạnh này được tận dụng trong các dự án ở Bãi Lữ. Một trong những dự án nổi bật tại Bãi Lữ hiện nay là Meysenses Lucia Bay Bai Lu mang khoáng nóng vào từng căn biệt thự, cung cấp trung tâm spa và gym đa dạng, hoạt động thiền, yoga… cá nhân hóa tới từng nhu cầu du khách.

Những trải nghiệm giải trí, mua sắm sôi động được cung cấp 24/7. Là dự án sở hữu Tổ hợp khách sạn 5 sao và Trung tâm tổ chức sự kiện quốc tế quy mô 1000 người thương hiệu MGallery, khu biệt thự biển đạt tiêu chuẩn MGallery Residences, được quản lý vận hành bởi Tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Accor (Pháp), Meysenses Lucia Bay Bai Lu sẽ thay đổi trải nghiệm du lịch và nghỉ dưỡng tại Nghệ An. Điều này đồng nghĩa Bãi Lữ sẽ sôi động không kém những thủ phủ du lịch đang hiện diện.

Cộng hưởng cùng Cửa Lò, Cửa Hội… các chuyên gia cho rằng khi vượt ải Covid-19, sức hút du lịch Nghệ An sẽ kéo theo sự sôi động của bất động sản du lịch tại đây. Nghệ An hứa hẹn trở thành cực tăng trưởng mới của Việt Nam trên bản đồ du lịch và bất động sản nghỉ dưỡng.

Trường Thịnh