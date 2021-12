Nét tinh tế của phong cách Indochine

Dân trí Nếu để gọi tên một phong cách thiết kế nội thất mang đậm âm hưởng văn hóa xứ sở Đông Dương nhưng không cũ kỹ và lạc hậu, đó có thể là Indochine.

Phong cách Indochine xuất hiện vào cuối thế kỷ 19 do kiến trúc sư người Pháp Emest Hébrard khởi xướng. Một số công trình nổi tiếng thời bấy giờ vẫn còn được lưu danh đến ngày nay như Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hanoi, kiến trúc cung đình Huế, nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Sài Gòn...

Phong cách Indochine hiện diện như một minh chứng lịch sử khi trong mỗi thiết kế toát ra thông điệp kết nối giữa 2 thời đại: xưa và nay, 2 tư tưởng: cổ điển và hiện đại, 2 luồng văn hóa: phương Tây và phương Đông.

Bước vào không gian mang phong cách Indochine, bạn cảm nhận vết tích thời gian được chắt lọc tinh tế mang lại cảm xúc khó tả đến lạ. Nội thất gỗ, mộc tự nhiên chiếm ưu thế trong mỗi thiết kế Indochine. Gỗ không chỉ là linh hồn trong phong cách Indochine mà còn thể hiện hình ảnh nếp nhà Việt thời xa xưa.

Thiết kế nội thất Indochine vừa mang nét đẹp hiện đại, vừa hoài niệm cổ kính (Ảnh: Atlantic Design).

Các chất liệu từ thiên nhiên cũng được ưa chuộng trong các công trình Indochine như mây, tre, nứa, trúc, cói. Tất cả được ứng dụng làm đồ nội thất, cũng như vật dụng trang trí vừa tinh xảo, lại vừa mang lại cảm giác gần gũi, mộc mạc khi sử dụng. Ngoài ra, bảng vật liệu phong phú hơn nhiều với chất liệu đất nung, đất sét tạo nên sản phẩm gốm, sứ, gạch bông đẹp mắt.

Những họa tiết mang dáng dấp của thời đại phổ biến trong các mẫu thiết kế nhà ở phong cách Indochine. Nét vẽ Kỷ Hà, họa tiết Đông Sơn, bộ tứ linh, gạch bông, hoa sen... mang đậm bản sắc Việt Nam.

Nét đẹp mộc mạc, giản dị rất đỗi thân quen trong các mẫu nội thất Indochine (Ảnh: Atlantic Design).

Chủ đề thiên nhiên cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận trong phong cách Indochine. Gam màu nhiệt đới tạo nên sức cuốn hút cho người đối diện. Thông thường, màu kem, vàng, xanh lá, nâu, xanh nước biển là màu sắc được yêu thích nhất. Bên cạnh đó, gam màu kinh điển như đen - trắng được ứng dụng trong nhiều mẫu nhà Indochine mang lại nét đẹp giản dị và tao nhã.

Sự hồi sinh nội thất Đông Dương thời nay

Dù ở thời đại nào, phong cách nội thất Indochine cũng đều được giới mộ điệu đánh giá cao. Tồn tại xuyên suốt hơn một thế kỷ, Indochine vẫn nổi bật giữa muôn vàn thiết kế xu hướng hiện đại. Những dấu ấn lịch sử không chỉ được lưu giữ trong viện bảo tàng, phong cách Indochine giúp thế hệ sau thưởng thức nét đẹp truyền thống ngay chính không gian nội thất gia đình.

Đại diện Atlantic Design cho biết, một phong cách tưởng chừng đã cũ, nhưng lại hồi sinh đáng kinh ngạc với hàng loạt thiết kế tầm cỡ như khách sạn Intercontinental Đà Nẵng, Marriott Phú Quốc, khách sạn De la Coupole Sapa, resort Banyan Tree Lăng Cô - Huế, resort Four Seasons The Nam Hai - Hội An.

Theo vị đại diện này, nếu như phong cách Indochine của thập niên trước chỉ tập trung khắc họa vẻ đẹp cổ điển, hoài niệm. Thì ở thời nay, Indochine style được biến tấu đa dạng hơn để phục vụ những sở thích riêng của từng gia chủ. Khi kết hợp với các phong cách như Indochine Luxury, Indochine Modern, Indochine Tropical, phong cách Indochine thể hiện với một phong thái riêng biệt và mới lạ.

Biệt thự Indochine Luxury sang trọng, quý phái từ mọi góc nhìn (Ảnh: Atlantic Design).

"Hòa nhập với xu thế thời đại song chất Indochine không bị lu mờ khi trộn lẫn với bất kỳ phong cách nào. Sự kết hợp giữa thiết kế đương đại hòa quyện cùng không gian nội thất truyền thống, đem lại cái nhìn độc đáo và xúc cảm đặc biệt chỉ có ở chính nơi đó", đại diện Atlantic Design chia sẻ.

Atlantic Design - Đơn vị thiết kế nội thất phong cách Indochine

Công ty cổ phần thiết kế và xây dựng Atlantic Việt Nam (Atlantic Design) góp phần đưa phong cách Indochine trở lại với cộng đồng nội thất Việt Nam. Sở hữu đội ngũ thiết kế chuyên môn cao và có chung tình cảm đặc biệt với những nét đẹp truyền thống Á Đông, các kiến trúc sư của Atlantic Design không ngừng tư duy, sáng tạo để mang đến cho cộng đồng những tinh hoa văn hóa, vẻ đẹp ấn tượng nhất của phong cách Indochine.

Resort Tomodachi Làng Mít - Một dự án do Atlantic Design thiết kế nội thất.

Với mục tiêu "Kiến tạo phong cách và bản sắc riêng trong lĩnh vực thiết kế - Tạo ra những giá trị mới góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt", Atlantic Design đáp ứng nhu cầu cho hàng nghìn khách hàng Việt Nam ở trong và ngoài nước, với đa dạng các hạng mục công trình triển khai như resort, biệt thự, khách sạn, chung cư, nhà phố, nhà hàng, khu phức hợp.... Các công trình tiêu biểu của Atlantic như thiết kế nội thất Resort Tomodachi Retreat, phòng tổng thống chùa Tam chúc Hà Nam, resort Mường Hoa Retreat Sapa...

Atlantic Design - Công ty cổ phần Thiết kế và Xây dựng Atlantic Việt Nam

Trường Thịnh