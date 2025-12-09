Nam Long II Central Lake: Điểm hẹn lễ hội cuối năm tại Cần Thơ

Năm nay, với cây thông nón lá khổng lồ, chuỗi sự kiện Giáng sinh tiếp tục thắp sáng mùa lễ hội rực rỡ, đậm bản sắc Tây Đô và đầy ắp cảm xúc sum vầy. Không khí đô thị rộn ràng, sống động, khẳng định Nam Long II Central Lake là điểm hẹn quen thuộc và nơi cư dân tương lai thụ hưởng cuộc sống đa trải nghiệm.

Mỗi mùa Giáng sinh hay các dịp lễ hội, người dân Cần Thơ tập trung về Nam Long II Central Lake như một điểm đến không thể bỏ lỡ. Với những gia đình gắn bó lâu năm với xứ sở “gạo trắng nước trong”, Nam Long II Central Lake đã trở thành nơi các thế hệ cùng nhau gửi gắm những ký ức đẹp qua từng mùa lễ hội. Năm nay, Nam Long II Central Lake mang đến cho cư dân Cần Thơ một trải nghiệm riêng với chương trình “Miracle Christmas By The Lake” kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt, nghệ thuật trình diễn và văn hóa đặc sắc.

Biểu tượng cây thông nón lá tôn vinh văn hóa địa phương tại Nam Long II Central Lake (Ảnh: Nam Long).

Trái tim của lễ hội là quảng trường công viên hồ trung tâm tràn ngập không khí rộn ràng, ánh sáng lung linh, giai điệu Giáng sinh quen thuộc. Các gia đình đến từ rất sớm để dạo bước trên những con đường được trang hoàng rực rỡ, xem phim ngoài trời, và chụp ảnh lưu niệm bên biểu tượng mới của khu đô thị: cây thông nón lá độc đáo và quả châu phát sáng nổi trên hồ… tạo nên khung cảnh vừa đông vui vừa ấm áp. Ban tổ chức còn trang trí thêm một góc nhỏ để ai đến cũng có thể viết điều ước ý nghĩa và treo lên cây thông.

Các em nhỏ hào hứng viết điều ước Giáng sinh treo lên cây thông Noel khổng lồ (Ảnh: Nam Long).

Trong đêm hội, Vũ Khúc Nón Lá đưa biểu tượng duyên dáng của miền Tây vào không gian lễ hội hiện đại. Hình ảnh nón lá quen thuộc kết hợp cùng ánh sáng và chuyển động của vũ công tạo nên một phần trình diễn vừa dung dị vừa hiện đại, tái hiện vẻ đẹp nồng hậu của xứ Tây Đô một cách mềm mại và giàu cảm xúc.

Khoảnh khắc được chờ đợi nhất là khi cây thông nón lá được thắp sáng. Hiệu ứng ánh sáng tầng chạy từ đỉnh xuống chân, kết hợp pháo hoa và giai điệu “We wish you a Merry Christmas”, tạo nên một hình ảnh đẹp đến mức khiến nhiều người phải thốt lên vì xúc động. Đó không chỉ là giây phút thắp sáng một công trình nghệ thuật mà đó còn là khoảnh khắc thắp lên niềm tự hào của người dân Cần Thơ về một mùa lễ hội mang dấu ấn văn hóa riêng.

Khoảnh khắc cây thông Noel được thắp sáng khiến cư dân và du khách vỡ òa cảm xúc (Ảnh: Nam Long).

Với lễ thắp sáng, “Miracle Christmas By The Lake” bắt đầu hành trình lễ hội kéo dài suốt hai tháng. Mỗi cuối tuần, khu đô thị sẽ có những hoạt động trải nghiệm mới mẻ cho mọi lứa tuổi: nhà bong bóng tuyết, trò chơi thợ săn châu báu tuyết, workshop (buổi trao đổi) thủ công, diễu hành Santa, lô tô show, nghệ thuật đường phố… tạo nên một đô thị lễ hội giữa lòng Nam II Central Lake.

Chuỗi sự kiện mùa lễ hội cuối năm của Nam Long II Central Lake sẽ kéo dài đến hết tháng 12 (Ảnh: Nam Long).

Đêm hội “Miracle Christmas by The Lake - Giáng sinh diệu kỳ bên hồ” cũng như nhiều sự kiện được tổ chức thường xuyên trong năm cho thấy cách Nam Long kiến tạo một cộng đồng giàu trải nghiệm, bắt nguồn từ đời sống vật chất đủ đầy và đời sống tinh thần phong phú.

Mỗi mùa lễ hội đi qua, Nam Long II Central Lake lại thêm một lớp ký ức mới, thêm một lý do để cư dân gọi nơi đây là nhà theo đúng nghĩa của sự gắn bó và cảm nhận. Những điều bình dị ấy đã góp phần tạo nên hình ảnh một khu đô thị văn minh, sống động, một điểm đến biểu tượng mới của Cần Thơ hôm nay và mai sau.