Nam Long: Đẩy mạnh phát triển và mở bán dự án, tự tin hoàn thành kế hoạch năm

Tại sự kiện NL Day - nằm trong chuỗi sự kiện Nam Long Journey 2025 Experience “Integrated” diễn ra ngày 5-7/12 tại Thisky Hall Sala Convention (10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh, TPHCM), ông Luca Ignatius Loh Jen Yuh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Hose: NLG) cho biết, doanh số của tập đoàn tăng đột biến trong tháng 10, lên 9.293 tỷ đồng.

Đây là con số vượt mức lịch sử 8,2 nghìn tỷ đồng của năm 2022. Con số 10 tháng tăng đến 86% so với kết quả 9 tháng nhờ một số dự án có được giấy phép bán hàng trong tháng 10 và 11 như Izumi Canaria.

Từ con số này, Tổng giám đốc NLG Luca Ignatius Loh Jen Yuh thể hiện sự tự tin về việc hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm và dự báo mức doanh số trong các năm tới sẽ rơi vào khoảng 20.000-30.000 tỷ đồng.

“Với kết quả kinh doanh quý III, chúng tôi tự tin đạt được kết quả quả năm. Hiện Nam Long đã hoàn thành 2/3 kế hoạch bàn giao và thủ tục bàn giao đã vượt qua mục tiêu như ở dự án Akari, hoàn thành thoái vốn dự án Izumi 15% và chào đón đối tác mới nên không có gì ngạc nhiên với kết quả cuối năm nay”, ông Lucas nhấn mạnh.

Tổng giám đốc NLG Luca Ignatius Loh Jen Yuh tại sự kiện NL Day (Ảnh: BTC).

Theo Tổng giám đốc NLG, ngày 4/12, dự án Elyse Island (tên cũ là Paragon Đại Phước) đã nhận được giấy phép bán hàng. NLG sẽ mở bán dự án lần đầu sau 5 năm kể từ khi mua dự án hồi năm 2019. Doanh nghiệp sẽ làm hết sức để đẩy nhanh tiến độ khách hàng quan tâm, chuyển từ đặt hàng sang ký hợp đồng mua bán.

Nói về triển vọng năm 2026, Tổng giám đốc NLG kỳ vọng, công ty sẽ tiếp tục đạt động lực tăng trưởng với các dự án mới về quy mô có thể đưa ra thị trường và tiếp cận được khách hàng. Các dự án chính bao gồm Waterpoint Phase 1 (Southgate), Mizuki Park, Akari City, và Nam Long II Central Lake. Song song đó, công ty cũng sẽ "mở khóa" giai đoạn mới các dự án như Elyse Island, An Zen Residences, VSIP Hai Phong, Waterpoint Phase 2 (VCD), và Izumi Canaria (Izumi City Phase 3).

Ông cũng cho biết, Nam Long đang làm việc với ngân hàng cho vay dài hạn 30 năm và tung ra sản phẩm lãi suất cố định 3-5 năm, hỗ trợ người mua nhà. Nhờ vào sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước và pháp lý dự án được đẩy nhanh, doanh nghiệp từ 5 dự án vào năm 2023 đến nay đã nâng lên 9 dự án, tọa lạc tại TPHCM và các khu vực lân cận.

Về kế hoạch năm 2026, theo ông Lucas, Nam Long đặt mục tiêu không thấp hơn 2025, lợi nhuận sẽ cao hoặc gần con số của năm 2025. Việc duy trì quy mô pre-sales (doanh số bán hàng dự kiến) mỗi năm ở mức này là điều tốt cho NLG, giúp công ty củng cố trước khi bổ sung thêm nhiều quỹ đất và chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Về kế hoạch triển khai các dự án sẵn có, sau Trellia Cove, NLG có thể sẽ chuyển sang phát triển khu đất CCTM1 và CCTM2 - 2 khu đất trung tâm của Mizuki Park. Còn với Akari City, NLG dự kiến sẽ xây dựng trường học trong năm 2026 để gia tăng tiện ích hỗ trợ cho toàn bộ khu đô thị, đáp ứng nhu cầu sống chất lượng của cộng đồng cư dân.

Nhìn lại khoảng thời gian 20 tháng gắn bó với NLG trong vai trò tổng giám đốc, ông Luca Ignatius Loh Jen Yuh cho rằng công ty đã có ba thay đổi quan trọng.

Theo ông Lucas, năm 2026, Nam Long đặt mục tiêu không thấp hơn 2025, lợi nhuận sẽ cao hoặc gần con số của năm 2025 (Ảnh: BTC).

Thứ nhất là tăng cường quản trị nội bộ về mặt phân quyền, có một số thay đổi về quy trình cũng như cách quản lý dự án. Điều này cho phép công ty có thể điều hành và thực hiện nhiều dự án cùng một lúc.

Thứ hai là hoạt động tiếp thị và bán hàng được tăng cường. Không chỉ quy mô đội ngũ lớn hơn, cách thức tiếp thị và bán hàng cũng được cải thiện, đây là cách giúp NLG tiếp cận thị trường nhiều hơn.

Thứ ba là việc thay đổi tư duy của nhân viên. Tất cả nhân viên ở Nam Long, dù là ở bộ phận hỗ trợ hay tiền tuyến đều có tư duy lấy khách hàng làm trung tâm, hướng đến nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.