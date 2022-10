Nam Đà Nẵng thu hút người nước ngoài đến sinh sống

Sự phát triển du lịch với hàng loạt các dự án đầu tư, dịch vụ chất lượng quốc tế, an ninh ổn định giúp Đà Nẵng dần trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện của du khách trong và ngoài nước. Cùng với đó sự phát triển vượt bậc của hạ tầng đô thị đưa Đà Nẵng trở thành nơi đầu tư, sinh sống và làm việc lâu dài của người nước ngoài tại Việt Nam. Với những giá trị đó, tạp chí du lịch Live and Invest Overseas (LIO) đã bình chọn Đà Nẵng là một trong 10 thành phố đáng sống nhất của người nước ngoài.

Quy hoạch vùng tổng thể theo kiểu thành phố thu nhỏ với đầy đủ tiện ích và phong cách sống, đang hình thành tại vùng Đông Nam thành phố Đà Nẵng và thành Phố Hội An (Ảnh phối cảnh dự án Regal Victoria).

Một trong những khu vực tập trung cộng đồng cư dân nước ngoài sinh sống và làm việc nhiều nhất tại Đà Nẵng phải kể đến khu vực Nam Đà Nẵng. Sở hữu lợi thế lớn khi vị trí gần trung tâm thành phố cùng địa thế đắt giá gần sông, kề biển, không gian xanh, khí hậu trong lành, khu vực Nam Đà Nẵng thu hút lượng lớn Kiều bào và người ngoại quốc đến sinh sống.

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn quốc tế khu vực này được hoàn thiện và đi vào hoạt động như trường liên cấp quốc tế Singapore, trường quốc tế Mỹ - APU, bệnh viện quốc tế Hàn Quốc, trung tâm thương mại VV Mall… cùng hàng loạt resort 5 sao trên cung đường biển Đà Nẵng - Hội An biến nơi đây trở thành trung tâm phát triển du lịch, dịch vụ sôi động mới của Đà thành.

Sự xuất hiện của các đô thị khép kín với hạ tầng tiện ích đẳng cấp cùng dịch vụ an ninh theo tiêu chuẩn quốc tế tại các khu vực gần biển, sông, liền kề các khu resort, khu nghỉ dưỡng tại Nam Đà Nẵng trở thành lựa chọn lưu trú của nhiều cư dân quốc tế. Không gian sống tách biệt với sự ồn ào, xô bồ của thành phố nhưng lại đầy đủ các loại hình dịch vụ vui chơi, giải trí, mua sắm… cùng cộng đồng cư dân tri thức, thành đạt.

Một trong những khu biệt thự đang được giới nhà giàu chọn là nơi sinh sống (Ảnh phối cảnh dự án Regal Victoria).

Tọa lạc tại khu villa compound view sông Cổ Cò phía Nam Đà Nẵng, Regal Victoria phát triển bởi thương hiệu Regal Homes thuộc Đất Xanh Miền Trung được bao quanh bởi kênh sinh thái trong lành với thiết kế vị lai độc đáo, hướng tới những chủ nhân xứng tầm. Những căn villa triệu đô với không gian sống sang trọng, chất lượng sống cao cấp với hệ ngoại thất xa xỉ, hội tụ tất cả những tiện ích nội - ngoại khu cùng lối sống xanh hứa hẹn mang đến cuộc sống thịnh vượng cho gia chủ, đáp ứng kỳ vọng với những tiêu chuẩn quốc tế cho những công dân ngoại quốc muốn lưu trú, định cư tại Đà Nẵng.

Nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP cũng là nhà đầu tư tại biệt thự triệu đô Regal Victoria (Ảnh: Đất Xanh Miền Trung).

"Một cuộc sống như mơ tại biệt thự đảo với đa tầng trải nghiệm sống sang - sống chất - sống xanh sẽ là chốn an cư, nghỉ dưỡng đầy cảm xúc và là tài sản truyền đời của giới thượng lưu", đại diện đơn vị phát triển khẳng định.