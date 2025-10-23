Mục tiêu Net Zero của Hải Phòng nhìn từ bất động sản

Hành trình xanh của Hải Phòng

Cam kết Net Zero 2045 của Hải Phòng đang hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể và chiến lược, bắt đầu từ "trái tim" kinh tế của thành phố: hệ thống cảng biển và khu công nghiệp.

Minh chứng là sự tiên phong trong việc xây dựng mô hình "cảng xanh". Tại Cảng Nam Đình Vũ, hơn 90% thiết bị vận hành đã được chuyển đổi sang sử dụng năng lượng điện thay vì diesel, một bước đi táo bạo giúp giảm đáng kể lượng khí thải carbon.

Thành phố cũng đang tích cực thí điểm việc sử dụng điện bờ (shore power), cho phép tàu thuyền tắt động cơ khi cập cảng, giảm thiểu ô nhiễm không khí và tiếng ồn. Đây là những tiêu chuẩn đang được áp dụng tại các cảng biển hàng đầu thế giới như Rotterdam hay Singapore.

Cảng nước sâu Lạch Huyện nhìn từ trên cao (Ảnh: Nguyễn Dương).

Bên cạnh cảng biển, mô hình "khu công nghiệp sinh thái" cũng được nhân rộng. Ông Lê Trung Kiên, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, 12 khu công nghiệp (KCN) mới thành lập đều được định hướng phát triển theo mô hình KCN xanh, sinh thái, công nghệ cao, hỗ trợ.

Thay vì mô hình KCN truyền thống, các KCN sinh thái được thiết kế để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên, tái chế chất thải và áp dụng kinh tế tuần hoàn. Theo định hướng quy hoạch của thành phố, mô hình thành công này sẽ được nhân rộng ra 12 khu công nghiệp mới trong tương lai.

Khu bến cảng Lạch Huyện, thuộc cảng biển Hải Phòng - Cảng biển container lớn nhất phía Bắc (Ảnh: Nguyễn Dương).

Những bước đi này thể hiện một sự tự chủ và tầm nhìn chiến lược. Trong khi vẫn là một mắt xích không thể thiếu của các sáng kiến kết nối khu vực như "Vành đai, Con đường", Hải Phòng không phát triển một cách bị động. Thành phố đang chủ động lựa chọn và áp dụng những mô hình phát triển tối ưu, bền vững nhất cho tương lai, khẳng định vị thế của một đô thị có tư duy toàn cầu.

Từ công nghiệp xanh đến nhu cầu sống xanh

Chiến lược phát triển xanh không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, nó còn tạo ra một lợi thế cạnh tranh cực lớn trong việc thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao. Các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới hiện nay đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn khắt khe về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG), ưu tiên đặt các cơ sở sản xuất của mình tại những địa phương có cùng cam kết về phát triển bền vững.

Dòng vốn FDI "xanh" sẽ kéo theo hệ quả tất yếu: sự xuất hiện của một tầng lớp chuyên gia, kỹ sư và nhà quản lý quốc tế có yêu cầu cao về chất lượng sống.

“Sự dịch chuyển này tạo ra khoảng trống trên thị trường bất động sản Hải Phòng. Nhu cầu về những khu đô thị, những căn hộ được thiết kế tôn trọng tự nhiên, có nhiều không gian xanh, tiện ích thân thiện với môi trường và cộng đồng văn minh trở nên cần thiết. Bất động sản giờ đây không chỉ được định giá bằng mét vuông xây dựng, mà còn được định giá bằng mét vuông cây xanh và chất lượng không khí”, ông Jeong Cheol, thành viên hội đồng quản trị chủ đầu tư N.H.O, đơn vị phát triển Gem Park tại Hải Phòng nhấn mạnh.

Bất động sản xanh đón đầu dịch chuyển

Giữa bối cảnh đó, sự xuất hiện của dự án Gem Park không phải là một sự bổ sung đơn thuần, mà là một lời giải đáp chiến lược, đón đầu xu hướng phát triển bền vững của thành phố và nhu cầu sống xanh của tầng lớp cư dân mới.

Gem Park sở hữu công viên nội khu lên tới 10.000m², được phủ đầy cây xanh đa tầng và các lối đi bộ nên thơ. Dự án không xem cây xanh là yếu tố trang trí, mà là "trái tim" của môi trường sống. Trong một đô thị công nghiệp, không gian xanh rộng lớn không chỉ là tiện ích, đó là tài sản vô giá, giúp nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần cho cư dân.

Gem Park đáp ứng nhu cầu về không gian sống chất lượng, tiện ích đồng bộ và kết nối thuận tiện đối với cư dân (Ảnh: N.H.O).

Ngoài ra, các tòa tháp tại Gem Park được thiết kế để tối ưu hóa việc đón gió trời và ánh sáng tự nhiên. Điều này không chỉ giúp tạo ra một không gian sống trong lành, thoáng đãng mà còn giúp giảm thiểu việc sử dụng năng lượng cho điều hòa và chiếu sáng, một yếu tố quan trọng trong kiến trúc xanh hiện đại.

Gem Park có triển vọng trở thành địa điểm an cư mới, không chỉ tốt để làm việc, mà còn thích hợp để sống. Trong kỷ nguyên mới, "xanh" không còn là lựa chọn, mà là tiêu chuẩn. Những dự án như Gem Park, với sự đầu tư bài bản vào không gian xanh và thiết kế thông minh, không chỉ đáp ứng nhu cầu của hiện tại mà còn là khoản đầu tư thông minh vào tương lai.

Dự án căn hộ Gem Park được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Hàn Quốc với 1,5ha dành cho tiện ích trong nhà và ngoài trời . Chủ đầu tư công ty N.H.O (Hàn Quốc) đã có mặt tại Việt Nam hơn 12 năm với hơn 30.000 đơn vị nhà ở trải khắp từ Bắc - Trung - Nam đã và đang trong tiến trình giới thiệu đến thị trường.

Thông tin dự án:

Gem Park

Địa chỉ: Khu đô thị mới 2A, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng

Website: gempark.vn