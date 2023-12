Mức giá "gây sốc" của chung cư phía tây Hà Nội: Gần 100 triệu đồng/m2

50 triệu đồng/m2 cũng có, suýt soát 100 triệu đồng/m2 cũng có

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, mức giá chung cư tại một số dự án khu vực phía tây Hà Nội đang được chào rất cao, lên tới gần 100 triệu đồng/m2. Nguồn cung đa số thuộc phân khúc trung, cao cấp.

Đơn cử, có căn hộ tại dự án Masteri West Heights đạt ngưỡng gần 100 triệu đồng/m2, xác lập đỉnh giá của cả khu vực phía tây Hà Nội.

Một môi giới bán căn hộ tại dự án này cho biết ngoài 2 tòa A và D đã bàn giao căn hộ cho khách hàng, chủ đầu tư đang mở bán mới căn hộ 2 tòa B,C của dự án. Trong bảng hàng, môi giới giới thiệu căn hộ diện tích 80m2, 3 phòng ngủ, view hồ có giá bán 6,4-6,9 tỷ đồng, tương đương 80-86 triệu đồng/m2.

"Hiện tại, các căn hộ có view hồ đang có giá cao nhất tại dự án. Một căn hộ 62m2 view nội khu có giá gần 72 triệu đồng/m2, nhưng một căn hộ 61m2 view hồ lại có giá 87 triệu đồng/m2", môi giới lấy ví dụ.

Nguồn cung căn hộ chung cư phía tây Hà Nội tập trung chủ yếu ở khu đô thị Vinhomes Smart City (Ảnh: Hà Phong).

Chủ đầu tư dự án trên cũng đang triển khai 3 tòa chung cư Masteri Lumiere Evergreen. Tòa nhà đang được mở bán, dự kiến bàn giao căn hộ vào giữa năm 2026. Giá bán trên các trang mua bán dao động 62-79 triệu đồng/m2, cá biệt có căn vị trí đẹp có giá gần 100 triệu đồng/m2.

Cùng nằm trong vùng lõi khu đô thị Vinhomes Smart City, dự án The Canopy Residences với hơn 1.700 căn hộ đang được chủ đầu tư GIC Group xây dựng. Có vị trí kế bên dự án Masteri West Heights, giá mở bán căn hộ The Canopy Residences đợt đầu dao động 62-69 triệu đồng/m2, do phân khúc khác.

Ngoài những dự án đang được mở bán, giá căn hộ những phân khu bình dân đã được chủ đầu tư bàn giao cho cư dân về ở trong khu đô thị Vinhomes Smart City đang dao động từ 52 đến 55 triệu đồng/m2. Thời điểm đầu (khoảng năm 2020), giá căn hộ này trung bình 37 triệu đồng, một số căn vị trí không đẹp có giá 33 triệu đồng/m2.

Giá căn hộ đang được mở bán tại khu đô thị Vinhomes Smart City đa phần cao hơn các dự án chung cư khác trong khu vực. Đơn cử, dự án Moonlight 1 - An Lạc Green Symphony (huyện Hoài Đức) giá chào bán trong khoảng 39-42 triệu đồng/m2; dự án Hoàng Thành Pearl (quận Nam Từ Liêm) giá chào bán trong khoảng 45-50 triệu đồng/m2...

Chỉ là số ít, không phổ biến

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thái Yên, một quản lý văn phòng giao dịch bất động sản tại khu vực phía tây Hà Nội, cho biết, giá căn hộ chung cư tại khu vực phía tây, cụ thể là tại khu đô thị Vinhomes Smart City tăng nhanh trong thời gian qua. Văn phòng ông có giao dịch thành công với căn hộ cao cấp, hạng sang.

Về đối tượng mua, ông nói đa số là mua để ở và là "người có tiền", không dùng đòn bẩy tài chính quá lớn. Khách hàng đa số đã có những bất động sản khác nhau ở vùng ven, trung tâm. Việc mua căn hộ tại khu vực khác như trên là để cho người thân, người nhà ở do vị trí.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Thế Điệp - Phó chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội - không phủ nhận việc căn hộ chung cư phía tây tăng giá nhanh thời gian qua. Cá biệt, căn hộ tại một số dự án chung cư cao cấp, hạng sang khu vực này đạt đỉnh gần 100 triệu đồng/m2.

Theo ông, thị trường bất động sản đang vận hành theo cơ chế thị trường. Nếu cung đủ cầu thì giá sẽ giảm, còn ngược lại, cung mà không đủ cầu thì giá sẽ tăng.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh thêm, chính từ sự khan hiếm nguồn cung đã khiến giá căn hộ tăng cao. "Để điều tiết được giá căn hộ, chúng ta không thể bắt chủ đầu tư giảm giá. Do đó, chỉ có cách Nhà nước cần đẩy nhanh hơn việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh các thủ tục đầu tư dự án mới làm tăng nguồn cung thì giá căn hộ sẽ giảm", ông Điệp nêu giải pháp.

Một góc bất động sản khu vực phía tây Hà Nội (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam - cho biết, nhu cầu về nhà ở của người dân ở các đô thị lớn vẫn rất cao. Trong khi đó, ở các dự án bất động sản, khâu chuẩn bị đầu tư kéo dài khiến nguồn cung không thể ngay lập tức đáp ứng. Nhiều dự án bị đình trệ do vướng mắc pháp lý, cho nên giá căn hộ khó giảm mà có thể còn tăng.

Theo ông Đính, giá căn hộ liên tục tăng cao là do mặt bằng bất động sản liên tục tịnh tiến trong những năm gần đây. Một số chi phí đầu vào tăng đẩy giá thành căn hộ tăng.

Cũng theo ông Đính, giá căn hộ khu vực phía tây Hà Nội đạt ngưỡng cao gần 100 triệu đồng/m2 không phải sản phẩm đại trà, phổ biến. Nếu giá căn hộ khu vực này phổ biến và đều tăng ở mức giá này sẽ là điều bất thường.