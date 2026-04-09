Mua nhà ở đâu khi Thủ đô giải quyết câu chuyện tái thiết?

Giới chuyên gia nhìn nhận năm nay là "thời điểm vàng" của kênh đầu tư bất động sản. Tuy vậy, khẩu vị của người cầm tiền gần như đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì “nhắm mắt mua bừa” chờ tăng giá, nhà đầu tư giờ đây phải giải quyết bài toán cân bằng giữa năng lực tài chính và chất lượng thực sự của tài sản.

Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh chiến dịch tái thiết đô thị, tiềm năng của một dự án không còn nằm ở mức giá rẻ hiện tại, mà được quyết định bởi vị trí của nó trong cấu trúc đô thị tương lai.

Ở đâu có hạ tầng, ở đó hình thành cơ hội

Ông Bùi Minh Thái, Giám đốc Chiến lược Công ty TNHH Địa ốc TL, cho rằng xu hướng dòng tiền rời khỏi khu vực lõi trung tâm cũ không phải hiện tượng nhất thời, mà là một quá trình tất yếu của thị trường.

Theo ông, bất động sản không tăng giá đồng loạt, mà vận động theo những nơi có dân cư dịch chuyển và hạ tầng được đầu tư bài bản. “Người mới tham gia thị trường thường nhìn vào giá. Nhưng nhà đầu tư thực sự lại quan sát dòng người. Giá tạo cảm giác an toàn, còn dòng người mới quyết định khả năng sinh lời”, ông nói.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Trọng Thìn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Homeplus, nhận định dòng tiền trên thị trường Hà Nội đang tập trung rõ nét vào 3 hướng phát triển chính.

Minh họa định hướng phát triển của các trục không gian chính (Hồ sơ Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm).

Thứ nhất là trục phía Đông gồm Đông Anh và Long Biên, khu vực đang hưởng lợi trực tiếp từ loạt dự án hạ tầng quy mô lớn như cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo.

Thứ hai là trục phía Tây, trải dài từ Vành đai 3.5 đến Vành đai 4, nơi nhu cầu ở thực luôn ở mức cao, đồng thời được tiếp sức bởi các tuyến kết nối chiến lược như Đại lộ Tây Thăng Long đang dần thành hình.

Thứ ba là khu vực Tây Hồ Tây, đang nổi lên như một trung tâm hành chính - thương mại mới, thu hút nhóm cư dân có thu nhập cao và các dự án đô thị quy mô lớn.

Đáng chú ý, khi nói về tác động của hạ tầng giao thông, đặc biệt là các tuyến metro trong tương lai, ông Thìn nhấn mạnh yếu tố cốt lõi không nằm ở bản thân công trình. “Không phải metro làm giá bất động sản tăng, mà là dòng người hình thành quanh các nhà ga mới tạo ra giá trị”, ông phân tích.

Theo ông, kinh nghiệm tại các thị trường phát triển như Nhật Bản hay Trung Quốc cho thấy bất động sản chỉ thực sự bứt phá khi khu vực quanh nhà ga trở thành các trung tâm thương mại, dịch vụ sôi động, từ đó hình thành cộng đồng cư dân đông đúc và ổn định.

Đi tìm giá trị thật - chìa khóa giữ tiền và sinh lời bền vững

Khi những cơn sốt đất ảo đi qua, thị trường bắt đầu thanh lọc. Tiêu chí tìm kiếm cuối cùng của khách hàng luôn là các khu đô thị đầy đủ tiện ích, có khả năng vận hành kéo người dân về ở sớm và khai thác được dòng tiền.

Đây cũng chính là lúc thị trường chứng kiến sự lên ngôi của triết lý phát triển bất động sản bền vững là không bán kỳ vọng - chỉ bán giá trị. Triết lý này được định hình dựa trên 5 trụ cột, bao gồm vị trí thật, chất lượng thật, ở thật, giá thật và dòng tiền thật.

Một số chủ đầu tư đang tiên phong ứng dụng triết lý này vào công cuộc tái thiết đô thị. Thay vì vẽ ra những viễn cảnh xa xôi, họ bám sát những "vị trí thật" đắc địa, kiến tạo những không gian sống tràn đầy sinh khí chứ không phải những khối bê tông vô hồn chờ tăng giá.

Điển hình cho xu hướng này có thể kể đến các dự án do Sunshine Group phát triển. Tại trung tâm hành chính mới Tây Hồ Tây, doanh nghiệp này đang ghi dấu ấn với Noble Westlake Hanoi, Noble Crystal Tay Ho hay quần thể dinh thự Noble Palace Tay Ho. Tại cực tăng trưởng phía Tây, Noble Palace Tay Thang Long và Noble Palace Garden cũng được đặt ngay trên mặt đại lộ huyết mạch.

Dự án Noble Palace Tay Thang Long (Ảnh: Sunshine).

"Chất lượng thật" và yếu tố "ở thật" tại các dự án này được minh chứng qua việc hợp tác cùng các thương hiệu vận hành toàn cầu như WorldHotels hay Sunset Hospitality Group. Nhờ sự minh bạch trong "giá thật", các sản phẩm này mang lại "dòng tiền thật" cho chủ sở hữu khi có thể khai thác cho thuê ngay khi nhận bàn giao, giữ giá ổn định và có tính thanh khoản cao.

Thị trường không thiếu cơ hội. Nhưng cơ hội chỉ dành cho người nhìn đúng dòng tiền. Không phải cứ mua rẻ là thắng, mà là mua đúng nơi dòng người sẽ đổ về.

Dù cơ hội trên thị trường rất rõ ràng, nhưng năm nay được cho không phải là năm để nhà đầu tư nhắm mắt "tất tay". Mặt bằng giá neo cao cùng những biến số của nền kinh tế đòi hỏi một chiến lược quản trị rủi ro tài chính cực kỳ khắt khe.

Đứng ở góc độ vĩ mô, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong đưa ra lời khuyên rất thực tế cho người dân. Ông cho rằng việc mua nhà phụ thuộc vào hoàn cảnh, mục tiêu và túi tiền của từng cá nhân và nghiên cứu các dự án có giá trị, tiềm năng thực sự.

Bổ sung thêm về nhịp độ xuống tiền, ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Phát triển Dự án của một công ty bất động sản, khuyên nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ thông tin về các dự án, ưu tiên cho các nhà phát triển bất động sản đã triển khai dự án thành hình, có quỹ đất tốt tại khu vực Thủ đô trong tầm nhìn tái thiết, dự án đầy đủ pháp lý, tiềm năng sinh lời cao, đem lại giá trị thật.