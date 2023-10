Một quận của Hà Nội đấu giá đất, khởi điểm thấp nhất 87,6 triệu đồng/m2

Quyền sử dụng 20 thửa đất ở tại khu xứ đồng Sen, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông sắp được đưa ra đấu giá. Tài sản này là của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông (TP Hà Nội).

Các thửa đất có diện tích 45,5-58,3m2/thửa với giá khởi điểm 87,6-97,9 triệu đồng/m2. Mục đích sử dụng đất là đất ở đô thị với thời hạn sử dụng lâu dài.

Hình thức, phương thức đấu giá, đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Buổi đấu giá được tổ chức lúc 8h30 ngày 29/10 tại hội trường Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát biển, địa chỉ số 94 Lê Lợi, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông.

Hà Nội liên tục tổ chức đấu giá đất thời gian gần đây (Ảnh minh họa: Hà Phong).

Thời gian gần đây, nhiều địa phương của TP Hà Nội đã liên tục tổ chức đấu giá đất. Dù thị trường bất động sản có diễn biến trầm lắng, nhưng nhiều buổi đấu giá vẫn thu hút được sự quan tâm lớn của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, như buổi đấu giá 33 thửa đất thuộc dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất phía Tây Bắc, thôn Lễ Pháp, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Thửa đất trúng đấu giá cao nhất là 100 triệu đồng/m2, gấp đôi giá khởi điểm từ 46-57 triệu đồng/m2, tùy theo diện tích và vị trí. Thửa đất có giá trúng thấp nhất là 53 triệu đồng/m2.

Tổng số tiền thu được từ buổi đấu giá trên là gần 260 tỷ đồng, tăng hơn 67 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Trước đó, cũng tại huyện Đông Anh, 11 thửa đất tại khu đất thôn Đông, xã Tàm Xá cũng được đưa ra đấu giá với tổng diện tích hơn 1.100 m2. Giá khởi điểm 43-50 triệu đồng/m2. Theo đó, thửa trúng đấu giá cao nhất là 82 triệu đồng/m2, cao hơn khoảng 80% giá khởi điểm. Thửa có giá trúng thấp nhất là 49 triệu đồng/m2.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, từ đầu năm đến nay, công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương gặp khó khăn, thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch, ảnh hưởng đến chỉ tiêu thu ngân sách, nhất là ở các huyện, thị xã.

Nguyên nhân tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất chậm được xác định chủ yếu do thị trường bất động sản giảm "nhiệt". Đặc biệt, chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao, dẫn đến một số dự án gặp khó khăn về tài chính và do giá khởi điểm cao hơn so với thị trường nên các nhà đầu tư không tham gia đấu giá.

Một số khu đất đăng thông báo lần 2 nhưng vẫn không có người tham gia. Ngoài ra, cũng có một phần nguyên nhân từ công tác giải phóng mặt bằng chậm hoặc còn vướng mắc thủ tục về quy hoạch, đất đai...

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm nay, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội, UBND TP Hà Nội đã ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp khu đất đấu giá có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên để giao đất có thu tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn Hà Nội.

Thời hạn ủy quyền từ ngày 4/7/2023 đến hết ngày 30/6/2025.