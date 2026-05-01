Tiến độ đền bù đất dự án Olympic ở xã có người dân đem bao tải đi đựng tiền

Hình ảnh người dân mang bao tải đi đựng tiền đền bù đất xuất hiện tại xã Thanh Oai (Hà Nội). Đây là một trong những xã tích cực nhất trong việc giải phóng mặt bằng, đền bù đất cho người dân tại dự án Khu đô thị thể thao Olympic.

Theo UBND xã Thanh Oai, tính đến cuối tháng 4, đã hoàn thành chi trả cho 880 hộ dân (đợt 1) tại 8/23 thôn có đất thu hồi, với tổng diện tích khoảng 118ha, kinh phí hơn 1.290 tỷ đồng.

Cụ thể, sau khi dự án được khởi công ngày 19/12/2025, UBND xã đã thực hiện và hoàn tất các bước theo quy định, đồng thời công khai đơn giá bồi thường và chính sách hỗ trợ.

Mức bồi thường, hỗ trợ đối với đất trồng lúa nước trên địa bàn xã Thanh Oai gần 1,1 triệu đồng/m2, tương đương hơn 394 triệu đồng/sào (chưa bao gồm khoản hỗ trợ ổn định đời sống). Ngoài ra, các hộ bàn giao mặt bằng đúng tiến độ được thưởng 10.000 đồng/m2, tối đa không quá 10 triệu đồng mỗi chủ sử dụng đất.

Đầu tháng 3, xã Thanh Oai bắt đầu triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu D thuộc dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Theo phương án được phê duyệt, thôn My Hạ có hơn 80.000m2 đất thu hồi liên quan đến 111 hộ gia đình, cá nhân, với tổng số tiền chi trả hơn 87 tỷ đồng.

Tiếp đó, UBND xã tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân có đất nằm trong phạm vi thu hồi tại thôn Dũng Tiến vào đầu tháng 4. Trong đợt chi trả này, có 126 hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ với tổng diện tích đất thu hồi khoảng 10ha, tổng kinh phí chi trả 110 tỷ đồng.

Đến ngày 29/4, xã Thanh Oai tiếp tục tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho 107 hộ dân thôn Động Giã có đất nông nghiệp bị thu hồi phục vụ dự án. Tổng diện tích thu hồi trong đợt 1 khoảng 31,22ha, với kinh phí chi trả gần 340 tỷ đồng.

Các khoản chi trả nêu trên bao gồm tiền bồi thường đất nông nghiệp, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với các hộ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, cùng tiền thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng. Danh sách và mức chi trả được công khai rõ ràng để người dân theo dõi, giám sát.

Theo địa phương, công tác chi trả được thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy trình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân theo quy định của Nhà nước. Các lực lượng chức năng được bố trí trực tiếp tại điểm chi trả để hướng dẫn, hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, hạn chế tối đa sai sót.

Cũng trong ngày 29/4, UBND xã Thanh Oai đã tổ chức họp với 36 hộ dân Khu tập thể Dược có đất thuộc phạm vi thu hồi thực hiện dự án để phổ biến, tiếp nhận ý kiến các nội dung liên quan đến việc thu hồi đất bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của dự án.

Ông Nguyễn Đăng Mạnh, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Oai, cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của người dân; đồng thời trực tiếp giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền. Lãnh đạo xã khẳng định đặc biệt quan tâm, theo dõi sát sao nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các hộ dân, nhất là những hộ bị ảnh hưởng lớn đến chỗ ở và đời sống sinh hoạt.

Thời gian tới, UBND xã Thanh Oai cho biết sẽ tiếp tục rà soát, tháo gỡ các trường hợp còn vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và giữ vững tiến độ thực hiện dự án.