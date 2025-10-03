Mô hình TOD: Động lực phát triển cho bất động sản

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản gần metro tại khu Đông TPHCM đã tăng gần 300% chỉ trong hai năm, cho thấy sức hút của mô hình TOD (Transit Oriented Development) - quy hoạch đô thị xoay quanh giao thông công cộng. TOD không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng mà còn tạo đòn bẩy cho bất động sản tăng trưởng tại các khu vực phát triển dọc theo metro số 1, số 2 và Vành đai 3.

Metro Vancouver - Bài học từ mô hình TOD

Metro Vancouver tại Canada là minh chứng cho sức mạnh TOD. Hệ thống SkyTrain với 64 trạm đã tạo nên các khu đô thị khép kín, với bất động sản trong bán kính 500m quanh trạm metro tăng giá 10-20%. Hiện 41% cư dân Vancouver sống trong bán kính 800m từ trạm transit (trạm trung chuyển), tỷ lệ sử dụng giao thông công cộng đạt 25% - cao gấp 5 lần trung bình Bắc Mỹ.

Metro số 1 dự kiến kéo dài tới Biên Hòa và trung tâm hành chính mới, kiến tạo giá trị bền vững cho Fresia Riverside (Ảnh: Thiên Ân).

Stockholm của Thụy Điển cũng thành công khi tích hợp cao giữa nhà ở, thương mại và không gian xanh quanh hệ thống giao thông công cộng. Singapore đã tạo mạng lưới các khu đô thị vệ tinh kết nối với trung tâm qua đường sắt, trở thành mô hình TOD hiệu quả trong khu vực.

Fresia Riverside - Đón đầu xu hướng TOD tại Biên Hòa

Khu Đông TPHCM mở rộng đang đưa Biên Hòa trở thành điểm sáng TOD mới với mạng lưới giao thông đa phương thức: Metro số 1 nối dài (dự kiến vận hành 2028), cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai, Vành đai 3, 4 và sân bay Long Thành.

Cùng với trung tâm hành chính 500ha (50.000 cán bộ công chức) và Aeon Mall Biên Hòa 150.000m² khai trương 2025, Biên Hòa hình thành bộ ba metro - mall (siêu thị) - central business district (CBD) (khu thương mại - kinh doanh) bảo chứng giá trị an cư lẫn đầu tư.

Fresia Riverside hội tụ metro - mall - CBD, hứa hẹn trở thành điểm đến an cư - đầu tư phía Đông TPHCM (Ảnh: Fresia Riverside).

Fresia Riverside tọa lạc tại vị trí chiến lược, đối diện Aeon Mall Biên Hòa và liền kề trung tâm hành chính mới Đồng Nai, là số ít dự án tại Biên Hòa sở hữu yếu tố TOD. Với khoảng cách thuận tiện đến trạm metro tương lai, dự án hưởng lợi từ công thức metro - mall - central business district.

Công thức này tạo hiệu ứng cộng hưởng: Metro tiết kiệm thời gian di chuyển mỗi ngày và giảm chi phí đi lại. Mall đáp ứng mua sắm, giải trí và tạo 15.000 - 20.000 việc làm. Central Business District hình thành trung tâm tài chính với hàng nghìn việc làm chất lượng cao.

Không chỉ dừng lại ở việc phát triển dự án theo TOD, chủ đầu tư Fresia Riverside còn tiên phong số hóa trải nghiệm khách hàng. Thông qua chuỗi livestream tư vấn, khách hàng được cập nhật minh bạch tiến độ, lắng nghe phân tích thị trường, cũng như giải đáp những băn khoăn về tài chính và pháp lý. Mỗi phiên livestream còn mang đến ưu đãi và quà tặng dành riêng cho khán giả theo dõi trực tiếp.

Fresia Riverside còn được bảo chứng bởi pháp lý minh bạch, hiện dự án đã đủ điều kiện ký kết hợp đồng mua bán, được các ngân hàng lớn như Agribank hỗ trợ vay ưu đãi. Bên cạnh đó, chính sách thanh toán chia nhỏ giá trị của dự án cũng giúp giảm áp lực tài chính, từ 0,5%/tháng, thanh toán 45% cho đến khi nhận nhà.

Với 179 triệu đồng, khách hàng có thể ký hợp đồng mua bán để sở hữu căn hộ 2 phòng ngủ view (tầm nhìn) sông. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng phiếu mua hàng 20 triệu đồng khi chọn gói nội thất từ Anabuki.

Nhằm tri ân những khách hàng tiên phong lựa chọn bộ sưu tập quỹ căn đẹp nhất dự án, chủ đầu tư triển khai loạt chính sách: Ưu đãi 2% dành cho khách hàng tin tưởng đồng hành, cộng thêm 2% khi giao dịch sớm, cùng quà tặng tham quan căn hộ mẫu trị giá đến 15 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng thanh toán nhanh sẽ được hưởng chiết khấu đến 5%, khách mua sỉ nhận thêm ưu đãi 1%. Những chính sách hấp dẫn này giúp khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ Fresia Riverside vừa để an cư, vừa nâng cao giá trị đầu tư.

Với quỹ căn giới hạn, River 3 - tòa tháp gây chú ý với giới đầu tư, đưa Fresia Riverside là nơi an cư, đầu tư nhiều tiềm năng tại Biên Hòa.