MIKGroup "bội thu" giải thưởng bất động sản uy tín

Dân trí Thương hiệu MIKGroup và các dự án do Tập đoàn phát triển vừa xuất sắc được giành được 4 giải thưởng uy tín trong chương trình "Dự án đáng sống" năm nay do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

Theo đó, MIKGroup đã được xướng tên ở cả 4 hạng mục: "Nhà Phát triển dự án đáng sống" - MIKGroup, "Dự án đáng sống" dành cho Imperia Sky Garden, "Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất" thuộc về Movenpick Resort Waverly Phú Quốc và "Khách sạn được yêu thích nhất" thuộc về Sol by Melia Phú Quốc.

Đại diện MIKGroup nhận giải "Dự án đáng sống" dành cho Imperia Sky Garden.

Vượt qua hàng chục dự án tên tuổi, cùng những tiêu chí bình chọn chặt chẽ, khắt khe nhất, MIKGroup đã vinh dự nhiều năm liên tiếp có mặt trong chương trình "Dự án đáng sống".

Với sự tham dự của Hội đồng cố vấn gồm những chuyên gia uy tín hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, phóng viên các báo, đài truyền hình, chương trình "Dự án đáng sống" đã thực sự trở thành điểm hội tụ những dự án tiêu biểu mang đến chất lượng sống tốt cho cư dân.

Được biết đến là nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, MIKGroup đã ghi dấu ấn qua hàng loạt dự án đắt giá tọa lạc tại những vị trí đắc địa ở Hà Nội, TPHCM và Phú Quốc với 3 dòng sản phẩm chủ đạo: chung cư cao cấp mang thương hiệu Imperia; villa - nhà phố với các dự án biệt thự, shophouse, nhà liền kề và bất động sản nghỉ dưỡng, nổi bật là dự án Sol by Melía Phú Quốc, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, Crowne Plaza Phú Quốc Starbay.

MIKGroup và các dự án do Tập đoàn phát triển được đánh giá cao bởi tinh thần sáng tạo tiên phong trong các dự án, thể hiện được tầm nhìn chiến lược dài hạn bền vững nhưng cũng rất mới mẻ.

Một góc vui chơi tại Imperia Sky Garden (ảnh chụp trước thời điểm giãn cách).

Với giải thưởng "Dự án đáng sống" dành cho Imperia Sky Garden (423 Minh Khai, Hà Nội), MIKGroup đã một lần nữa khẳng định sứ mệnh của mình là tạo ra cuộc sống đẳng cấp và hoàn mỹ, nâng cao giá trị sống cho người Việt.

Dự án được chăm chút ngay từ khâu thiết kế khi bắt nhịp xu hướng thiết kế hiện đại trên thế giới với điểm nhấn là khu "vườn chân mây" độc đáo, mang đến không gian xanh mát giữa tầng không. Cùng với đó là một combo tiện ích "all in one" nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của khách hàng.

Đại diện MIKGroup nhận giải "Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất 2021" cho Movenpick Resort Waverly Phú Quốc.

Với danh hiệu "Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất" thuộc về Movenpick Resort Waverly Phú Quốc và "Khách sạn được yêu thích nhất" thuộc về Sol by Melia Phú Quốc, MIKGroup đã cho thấy sự bài bản trong phát triển dòng bất động sản nghỉ dưỡng. Tại mỗi dự án, MIKGroup cam kết mang đến những giá trị tinh thần, dịch vụ hoàn hảo khi hợp tác với các nhà quản lý khách sạn hàng đầu trên thế giới là Melía Hotels International và Tập đoàn AccorHotels.

Hội tụ đầy đủ các yếu tố của khu nghỉ dưỡng đẳng cấp, đảm sự yên bình, riêng tư, hòa hợp với thiên nhiên và chuỗi các dịch vụ chuẩn quốc tế, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc và Sol by Melia đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các du khách Việt khi đến với đảo Ngọc.

Tỷ lệ lấp đầy phòng tại 2 khu nghỉ dưỡng luôn đạt trên 80% vào mỗi cuối tuần, trong đó nhiều tuần không còn phòng trống. Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc còn là điểm đến được "khao khát" nhất mùa hè 2020 với thành tích liên tục "hết phòng" trong tháng 7, là điểm đến yêu thích của hàng loạt sao Việt, người nổi tiếng.

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc - khu nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế đầu tiên tại bãi Ông Lang

Được biết, cũng trong thời gian này, MIKGroup đã xuất sắc lọt vào Top 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam 2020 - 2021 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy trao tặng. Đây là lần thứ 2 MIKGroup được vinh danh ở hạng mục này.

Trước đó, MIKGroup và các dự án do Tập đoàn phát triển cũng được vinh danh ở rất nhiều giải thưởng danh giá như: "Đơn vị phát triển BĐS sáng tạo nhất Đông Nam Á"; " Nhà phát triển bất động sản phức hợp tốt nhất Việt Nam", "Nhà phát triển bất động sản đột phá tốt nhất Việt Nam"; Imperia Sky Garden: "Dự án xanh tốt nhất VN"; Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc - "Khu nghỉ dưỡng sang trọng dành cho gia đình tốt nhất châu Á", "Dự án ven biển tốt nhất", "Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp nhất"; Sol by Melia: "Khu nghỉ dưỡng xuất sắc nhất The Guide Awards 18"…

