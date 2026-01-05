MIK Group tham gia phát triển dự án Cát Bà Amatina

Với kinh nghiệm triển khai các khu đô thị và tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn cùng tiềm lực tài chính, MIK Group tham gia vào Cát Bà Amatina trong vai trò đơn vị phát triển dự án, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex-ITC làm chủ đầu tư.

Đại diện tập đoàn cho biết, việc phát triển Cát Bà Amatina nằm trong tầm nhìn dài hạn của tập đoàn đối với thị trường bất động sản biển đảo, đồng thời xác định đây sẽ là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển bất động sản du lịch tại khu vực miền Bắc.

Phối cảnh tổng thể dự án Cát Bà Amatina (Ảnh: CĐT).

Theo kế hoạch, MIK Group sẽ định hình toàn bộ dự án theo bộ sản phẩm Imperia Holiday. Tập đoàn sẽ rà soát và hoàn thiện lại quy hoạch tổng thể, chuẩn hóa thiết kế - pháp lý - chiến lược khai thác; trực tiếp quản lý thi công, phát triển sản phẩm và xây dựng hệ thống tiện ích đồng bộ. Sau khi dự án đi vào hoạt động, MIK Group cũng sẽ đảm nhiệm công tác vận hành dài hạn nhằm bảo đảm chất lượng khai thác.

Dự án Cát Bà Amatina được phát triển với quy mô hơn 170ha, quy hoạch dự kiến hình thành hệ sinh thái nghỉ dưỡng - an cư cao cấp với các phân khu thấp tầng và cao tầng, tổ hợp khách sạn, resort, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí… cùng các tiện ích đặc thù theo địa hình đảo.

Sở hữu vị trí tiếp giáp Vườn quốc gia Cát Bà và vịnh Lan Hạ, dự án được đánh giá có tiềm năng trở thành điểm nhấn mới của phân khúc nghỉ dưỡng sinh thái - wellness tại miền Bắc, đáp ứng xu hướng du lịch gắn với thiên nhiên và trải nghiệm sống chất lượng cao.

Động thái này cho thấy MIK Group đang từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển các tổ hợp đô thị - nghỉ dưỡng quy mô lớn, tham gia dài hạn từ phát triển đến vận hành. Trong bức tranh đó, Cát Bà Amatina không chỉ là một dự án mới, mà là mảnh ghép quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế của MIK Group trên thị trường bất động sản du lịch - nghỉ dưỡng.

Việc phát triển Cát Bà Amatina nằm trong chiến lược mở rộng quỹ đất và đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm của MIK Group, nhất là tại các địa bàn du lịch trọng điểm. Trước đó, tập đoàn công bố phát triển các dự án thuộc bộ sản phẩm Imperia Holiday tại Hạ Long, đồng thời ra mắt dự án trong đại đô thị quy mô lớn Imperia Ocean City tại Hưng Yên.