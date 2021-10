Miền Nam là tâm dịch Covid-19, bất động sản công nghiệp tại đây ra sao?

Dân trí Thị trường trầm lắng, hứng chịu những tác động to lớn tron quý III nhưng dự báo sẽ sôi động trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, TPHCM và các tỉnh lân cận được mở cửa trở lại.

Trong báo cáo mới công bố, JLL Việt Nam cho biết thị trường bất động sản công nghiệp miền Nam trầm lắng do ảnh hưởng từ làn sóng Covid-19 lần thứ 4.

Cụ thể, do ảnh hưởng nặng nề bởi làn sóng Covid-19 lần thứ 4, thị trường đất công nghiệp không có nguồn cung mới được triển khai trong quý III, nguồn cung duy trì ở mức 25.220 ha.

Thị trường nhà xưởng xây sẵn cũng tương đối ảm đạm với chỉ một nguồn cung mới được tung ra từ dự án được xây dựng từ quý I. Tổng nguồn cung nhà xưởng xây sẵn đạt khoảng 3,3 triệu m2.

Theo đơn vị nghiên cứu này, thị trường không ghi nhận giao dịch thuê mới đáng chú ý.

Cụ thể trong quý III, thị trường phía Nam đã hứng chịu những tác động to lớn do đại dịch gây ra. Tất cả hoạt động giao thông bắt buộc phải tạm dừng khiến việc thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn. Các khu công nghiệp đang hoạt động cũng phải giảm sản lượng hoặc dừng sản xuất để phục vụ công tác chống dịch. Do vậy, thị trường không ghi nhận giao dịch nào đáng chú ý ở cả lĩnh vực đất công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn.

Theo thống kê, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn lần lượt duy trì ở mức 85% và 87%. Thị trường được dự báo sẽ sôi động trở lại khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, và TPHCM cùng các tỉnh lân cận được mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh đó đà tăng giá đất bị kìm hãm do đại dịch. Mặc dù nhiều lĩnh vực sản xuất và các nhà đầu tư chưa thể triển khai các hoạt động mở rộng kinh doanh, giá đất vẫn tiếp tục tăng và đạt mức 114 USD/m2/kỳ hạn thuê (hơn 2,6 triệu đồng/m2), tăng 0,75% so với quý trước và tăng 7,30% so với cùng kỳ năm trước.

Giá thuê nhà xưởng xây sẵn được giữ ổn định với mức 4,5 USD/m2/tháng (103.000 đồng/m2), tăng nhẹ 1,4% so với năm trước, như là một hình thức hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời kỳ dịch bệnh.

Do tác động dịch bệnh, trong quý III ngoài việc số lượng dự án FDI đăng ký mới ghi nhận xu hướng giảm, thị trường cũng ghi nhận một số doanh nghiệp sản xuất đã phải chuyển dịch đơn hàng khỏi Việt Nam để ứng phó với tình hình.

"Tuy nhiên, việc dịch chuyển đơn hàng hiện chỉ mang tính tạm thời và chưa có doanh nghiệp FDI nào rời Việt Nam. Mặc dù giãn cách xã hội dài ngày đã làm dấy lên những lo ngại trong cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, Việt Nam vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn nhờ những lợi thế về nguồn nhân lực, các hiệp định thương mại tự do đa dạng và những cam kết của Chính phủ trong việc phát triển hạ tầng. Nếu đại dịch sớm được kiểm soát, Việt nam sẽ tiếp tục hưởng lợi từ những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu", trích báo cáo.

Theo chuyên gia JLL, điều cấp thiết nhất lúc này là các tỉnh khu vực phía Nam cần sớm mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới một cách đồng bộ, để khôi phục tiềm năng và củng cố niềm tin các nhà đầu tư. Cùng với đó, các thủ tục mở cửa trở lại nên được hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp để chiến lược phục hồi được triển khai hiệu quả sau thời gian chống chọi với đại dịch.

Nguyễn Mạnh