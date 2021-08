Bất động sản công nghiệp thay đổi bất ngờ, lộ diện điểm đến 5 thương vụ lớn

Dân trí 5 thương vụ đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực sản xuất đều không ghi nhận vào thị trường phía Nam. 3 trong số 5 thương vụ này diễn ra tại thị trường miền Bắc và 2 thương vụ còn lại tại miền Trung.

Thị trường bất động sản công nghiệp có sự thay đổi

Trong quý II năm nay, tại thị trường phía Bắc, một số nhà máy như Foxconn gần đây đã vận hành trở lại sau một thời gian đóng cửa. Tuy vậy, tại phía Nam, một số phân xưởng và bộ phận nhà máy tại các khu công nghiệp vẫn trong tình trạng tạm ngưng hoạt động.

Ông John Campbell - Quản lý Bộ phận bất động sản công nghiệp tại Savills Việt Nam - cho biết: "Việc đóng cửa các nhà máy sản xuất là một trong những bước giải quyết thận trọng của Việt Nam. Việc này có thể gây ảnh hưởng nhất định đến đà tăng trưởng chung. Tuy vậy, với bất động sản công nghiệp, tôi cho rằng chúng ta cần nhìn dài hạn và tin tưởng vào tiềm năng và động lực tăng trưởng của thị trường".

Theo chuyên gia Savills, những yếu tố khiến Việt Nam đang là một trong những thị trường sản xuất và hậu cần mạnh nhất trên thế giới, vẫn ở đó hoặc được cải thiện liên tục như nền chính trị ổn định, môi trường kinh doanh, vị trí địa lý phù hợp, lực lượng lao động năng động. Đặc biệt, các FTA có thể được xem là giải pháp lâu dài cho Việt Nam. "Ngay cả trong ngắn hạn đến trung hạn, chúng ta vẫn được chứng kiến rất nhiều hoạt động đầu tư lớn về công nghiệp tại Việt Nam", ông John Campbell nhận định.

Vị chuyên gia cũng cho rằng, thị trường vẫn ghi nhận những hoạt động khá tốt. Cụ thể, tính đến thời điểm ngày 20/6, tổng vốn FDI đăng ký vào ngành công nghiệp sản xuất đạt 6,97 tỷ USD, giảm nhẹ so với mức 8 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, vốn sản xuất hiện tại vẫn ở mức 3,38 tỷ USD, cao hơn mức 3,23 tỷ USD cùng kỳ năm trước.

Thị trường cũng đón nhận nhiều khoản đầu tư lớn trong nửa đầu năm. Ví dụ tại miền Bắc, Công ty Jinko Solar Hong Kong đã đầu tư gần 500 triệu USD vào khu công nghiệp Sông Khoai tại Quảng Yên (Quảng Ninh); hay Fukai Technology của Singapore đầu tư vào khu công nghiệp Quang Châu tại tỉnh Bắc Giang.

Ông John Campbell cho biết thêm, giá thuê đất trung bình tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam như Bình Dương, Đồng Nai và Long An thường cao hơn các tỉnh tại khu vực kinh tế phía Bắc như Hưng Yên, Bắc Giang hay Bắc Ninh.

Trong vòng 3 năm trở lại đây, giá đất tại một số khu vực tại phía Nam đã tăng khá mạnh. Tuy nhiên, tình hình hiện nay có một sự thay đổi thú vị.

3 trong số 5 thương vụ này diễn ra tại thị trường miền Bắc và 2 thương vụ còn lại tại miền Trung. Thị trường phía Bắc hiện nhận được nhiều quan tâm từ nhà đầu tư, do đó, chúng ta có thể kỳ vọng vào việc giá thuê đất công nghiệp tại khu vực này cùng một số khu công nghiệp trọng điểm tại phía Nam, sẽ ghi nhận mức tăng nhẹ trở lại vào cuối năm, theo ông John Campbell.

Tốc độ tăng giá đã chững lại

Theo Savills, một số khu vực như Bắc Giang, Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng, là những nơi có tiềm năng phát triển công nghiệp rất lớn. Tại khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, Bắc Giang đang ngày trở nên thu hút đối với các hoạt động đầu tư sản xuất cũng như logistics.

Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng đang chuyển hướng tới các khu vực khác như Hưng Yên và những tỉnh cũng nổi tiếng về tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất và logistics.

"Chúng ta cũng được chứng kiến nhiều khoản đầu tư lớn vào Quảng Ninh cũng như Hải Phòng, bằng chứng là có rất nhiều hoạt động đầu tư diễn ra tại khu vực này trong thời gian vừa qua", ông John nhận định.

Còn tại khu vực phía Nam, Long An hiện nổi lên là một điểm đến thu hút với các nhà đầu tư. Do tỷ lệ lấp đầy cao tại các dự án công nghiệp tại hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai nên nhiều nhà đầu tư đã lựa chọn Long An để thành lập các trung tâm phân phối và dự án logistics. Ngoài ra, tiềm năng phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu trong vài năm tới là khá lớn, tỉnh này hiện đã có một số dự án công nghiệp hoạt động khá tốt như Khu công nghiệp Phú Mỹ.

Theo số liệu của Bộ Xây dựng, trong quý II, hoạt động kinh doanh bất động sản công nghiệp vẫn duy trì được ổn định về cả giá thuê và tỷ lệ lấp đầy. Cụ thể, tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các tỉnh và thành phố công nghiệp chính tại miền Bắc (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng) đạt khoảng 80%.

Nếu tính thêm các tỉnh lân cận (Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Bắc Giang) thì tỷ lệ lấp đầy của các dự án khu công nghiệp đạt 69%.

Theo Bộ Xây dựng, so với năm 2020, tốc độ tăng giá thuê khu đất công nghiệp Việt Nam đã chậm lại ở cả miền Nam và miền Bắc. Cụ thể, trong quý II mức tăng của giá thuê trung bình tại các tỉnh và thành phố công nghiệp chính tại miền Bắc dao động từ 0% đến 5% thấp hơn so với mức tăng từ 4% đến 13% trong năm 2020.

Phần lớn giá thuê của các dự án khu công nghiệp vẫn giữ ở mức tương tự tại thời điểm quý IV năm ngoái, trừ một số dự án có vị trí thuận lợi tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai hay Long An có mức tăng khoảng từ 5% đến 10%.

