MIA Horizon Residences - “Biệt thự trên không”, biểu tượng mới tại khu thương mại tự do Liên Chiểu

Sự xuất hiện của phân khúc này diễn ra đúng thời điểm Liên Chiểu được quy hoạch trở thành khu thương mại tự do (FTZ) đầu tiên tại Việt Nam, hứa hẹn mở ra nhu cầu lớn về chỗ ở theo tiêu chuẩn quốc tế cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư và giới tinh hoa.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Mia Center Point).

Không gian sống “độc bản” giữa tầng mây

MIA Horizon Residences được bố trí tại các tầng cao nhất (24-25) của tòa nhà, số lượng căn hộ giới hạn. Với diện tích rộng gấp nhiều lần căn hộ tiêu chuẩn, thiết kế thông tầng thoáng đãng, hai ban công mở rộng, dòng sản phẩm này mang đến trải nghiệm riêng tư.

Từ độ cao hàng trăm mét, cư dân có thể ngắm trọn dãy Bà Nà, biển xanh Đà Nẵng và toàn cảnh trung tâm thành phố lung linh về đêm. Căn Penthouse góc P gây chú ý khi là căn hộ tích hợp hồ bơi trong nhà - một chuẩn mực xa hoa vốn chỉ thường thấy ở các đô thị quốc tế.

Phối cảnh nội thất căn Duplex (Ảnh: Mia Center Point).

Linh hoạt trong lựa chọn bàn giao

Điểm khác biệt của MIA Horizon Residences là chủ nhân có thể lựa chọn bàn giao hoàn thiện nội thất cao cấp, tối ưu cho việc ở ngay: hoặc bàn giao thô, tự do thiết kế theo phong cách riêng, đồng thời được chiết khấu 4 triệu đồng/m².

Chính sách này mở ra sự linh hoạt hiếm thấy, biến mỗi căn hộ trở thành dấu ấn cá nhân của gia chủ.

Hình ảnh thực tế dự án nhìn từ trên cao (Ảnh: Mia Center Point).

Tiềm năng từ làn sóng FDI

Theo các chuyên gia, với dòng vốn FDI ngày càng gia tăng, Liên Chiểu sẽ sớm trở thành điểm đến của hàng nghìn chuyên gia và kỹ sư quốc tế. Đây là nhóm khách hàng có xu hướng lựa chọn những căn hộ diện tích lớn, riêng tư và đầy đủ tiện ích, sẵn sàng chi trả mức giá thuê cao.

Ông Trần V. L., chuyên gia thị trường nhận định: “Trong bối cảnh quỹ đất trung tâm ngày càng hạn chế, các sản phẩm ‘biệt thự trên không’ như MIA Horizon Residences không chỉ khẳng định vị thế của gia chủ mà còn mang lại tiềm năng đầu tư bền vững. Với số lượng giới hạn, giá trị tài sản sẽ tăng theo thời gian. Thực tế cho thấy, tại nhiều khu thương mại tự do (FTZ) trên thế giới, mức giá thuê đối với các dòng duplex cao cấp thường rất cao, có thể dao động từ 4.000-5.000 USD/tháng. Điều này càng củng cố tiềm năng khai thác cho thuê cũng như triển vọng gia tăng giá trị đối với Mia Horizon trong tương lai”.

Biểu tượng mới của phong cách sống cao cấp

Với thông điệp “Độc bản vị thế, định danh đẳng cấp”, MIA Horizon Residences không chỉ là nơi ở, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống cao cấp giữa trung tâm khu thương mại tự do Liên Chiểu.

Dự án cách Mega Market từ 2 phút di chuyển (Ảnh: Mia Center Point).

Theo kế hoạch, dự án sẽ cất nóc vào cuối tháng 9/2025 và bàn giao nhà trong quý II/2026. Khi đi vào hoạt động, dòng sản phẩm này được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn hàng đầu cho giới chuyên gia và nhà đầu tư tìm kiếm sự khác biệt tại thành phố biển Đà Nẵng.