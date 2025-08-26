MGV phân phối biệt thự nghỉ dưỡng dự án Lagoon Residences

Quảng Ninh là một trong những "thủ phủ du lịch" của miền Bắc. Dự kiến năm nay, tỉnh đón 18 triệu lượt khách, trong đó có 3 triệu khách quốc tế, doanh thu du lịch khoảng 40.000 tỷ đồng. Theo đại diện MGV, công suất khai thác của nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao tại địa phương thường xuyên vượt 85% mùa cao điểm, phản ánh nhu cầu lớn về không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp.

Hạ tầng đồng bộ với cao tốc, cảng tàu khách quốc tế, sân bay Vân Đồn cùng quy hoạch chiến lược không chỉ thúc đẩy tiềm năng du lịch mà còn kéo theo thị trường bất động sản. Trong đó cao tốc Hà Nội - Hạ Long giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô đến Quảng Ninh còn 90 phút, tương lai còn có tuyến đường sắt tốc độ cao.

Bên cạnh đó, các khu kinh tế trọng điểm như Quảng Yên (thu hút hàng tỷ USD FDI, hàng chục nghìn chuyên gia nước ngoài) hay Vân Đồn (trung tâm giải trí, casino quốc tế) cũng góp phần tạo lực đẩy cộng hưởng cho thị trường bất động sản cao cấp tại địa phương.

Khu biệt thự Lagoon Residences (Ảnh: Địa ốc MGV).

Theo bà Lê Mai Phương, Giám đốc MGV Miền Bắc, Quảng Ninh là một trong những địa phương có sự phát triển toàn diện về công nghiệp, dịch vụ, du lịch và hạ tầng, tạo dòng tiền ổn định từ chuyên gia, nhà đầu tư đến khách du lịch cao cấp. Theo đó, các nhà đầu tư ưu tiên sản phẩm có pháp lý vững, vị trí đẹp và tiềm năng khai thác rõ ràng.

Elegant Villa, phân khu biệt thự tại Lagoon Residences được định vị là sản phẩm dành cho giới đầu tư tinh hoa, vừa là "ngôi nhà thứ hai" vừa mang lại giá trị khai thác cho thuê.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao (Ảnh: Địa ốc MGV).

Dự án tọa lạc tại trung tâm quần thể nghỉ dưỡng của BIM Land, thừa hưởng hệ sinh thái tiện ích quốc tế gồm bến du thuyền, bãi biển riêng, trung tâm thương mại, nhà hàng cao cấp… Mỗi căn Elegant Villa được thiết kế hài hòa với thiên nhiên, hướng tới tính riêng tư và sang trọng. Theo đại diện đơn vị phân phối, việc sở hữu biệt thự tại đây không chỉ mang lại lợi nhuận đầu tư, mà còn góp phần khẳng định phong cách sống của gia chủ.

MGV kỳ vọng sự kết hợp của các yếu tố gồm sức bật từ thị trường Quảng Ninh, sản phẩm pháp lý minh bạch với thiết kế độc đáo và kênh phân phối chuyên nghiệp sẽ giúp Elegant Villa trở thành tài sản sinh lời ổn định, đồng thời mang giá trị tích lũy bền vững cho tương lai.

Thông tin liên hệ:

Đơn vị phân phối - Địa ốc MGV

Website: https://www.mgv.vn/du-an/