MGallery - dòng khách sạn xa xỉ và nổi tiếng thế giới

Đế chế khách sạn vang danh thế giới

Nằm trong bảng xếp hạng thương hiệu quản lý khách sạn lừng danh toàn cầu, được thành lập vào năm 1967 và có trụ sở chính tại Paris (Pháp), đến nay sau 55 năm hoạt động Tập đoàn Accor đã sở hữu trên 5.200 khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc 40 thương hiệu với hơn 750.000 phòng trên 110 quốc gia. Lĩnh vực hoạt động mở rộng từ khách sạn hạng sang đến khách sạn thông minh, căn hộ dịch vụ, khu nghỉ dưỡng, đáp ứng nhu cầu lưu trú và nghỉ dưỡng hàng ngày. Accor hiện nắm danh mục hàng loạt thương hiệu nổi tiếng ở tất cả các phân khúc như Sofitel Legend, MGallery hotel Collection, Movenpick, Pullman, Grand Mercure, Novotel, Mercure, Ibis….

Dịch vụ từ hệ thống khách sạn của Accor mang đến trải nghiệm cao cấp từ thương hiệu quản lý khách sạn lừng danh toàn cầu (Ảnh: Hotel Molitor Paris).

Tất cả các hệ thống khách sạn thuộc Tập đoàn Accor đều cung cấp đầy mọi tiện nghi với các dịch vụ giải trí - ẩm thực - thư giãn cao cấp. Từ hệ thống phòng nghỉ hiện đại, nội thất sang trọng, các chuỗi nhà hàng nổi tiếng chuyên phục vụ đa dạng ẩm thực trên toàn thế giới, hệ thống bể bơi trong nhà và bể bơi vô cực ngoài trời rộng rãi với quầy bar hiện đại. Cũng bởi vậy, Tập đoàn Accor là một trong những thương hiệu lớn nhất trên thế giới, nhờ kinh nghiệm và năng lực quản lý vận hành các khách sạn cao cấp.

Accor còn cho ra mắt thẻ thành viên Accor Plus, chiếc thẻ mang đến cho hội viên những trải nghiệm cao cấp về ẩm thực, du lịch từ hơn 1.000 khách sạn và 1.400 nhà hàng thành viên tại hơn 20 quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Khi tham gia Accor Plus, hội viên sẽ tự động được đăng ký thành hạng Silver của ALL, chương trình khách hàng thân thiết toàn cầu của Accor. Điều này có nghĩa là hội viên được hưởng các lợi ích của một hội viên ALL trên toàn cầu tại hơn 3.900 khách sạn và khu nghỉ dưỡng ở hơn 100 quốc gia.

Điểm đến mang đậm dấu ấn di sản

Nếu nói về các thương hiệu khách sạn danh giá, không thể bỏ qua MGallery - dòng thương hiệu khách sạn xa xỉ nổi tiếng của Accor. MGallery là bộ sưu tập các khách sạn ký ức mang phong cách boutique đặc biệt, được giới chuyên gia đánh giá là thương hiệu xa xỉ và mang tính biểu tượng. Mỗi khách sạn MGallery đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một khách sạn siêu sang cũng như những yêu cầu khắt khe của giới quý tộc, trở thành tiêu chuẩn chung của MGallery trên toàn thế giới nên vị trí hay thiết kế kiến trúc của khách sạn đều rất khác biệt.

Thiết kế hiện đại và chân thực của MGallery là sự kết nối giữa con người, thiên nhiên với những câu chuyện đầy nghệ thuật của điểm đến (Ảnh: Santa Teresa Hotel).

Gây ấn tượng ngay từ ngày đầu xuất hiện trên thị trường khách sạn, thương hiệu MGallery đã nhanh chóng khẳng định dấu ấn của mình, trở thành thương hiệu nghỉ dưỡng quen thuộc của các doanh nhân, những ngôi sao hàng đầu và là điểm check-in sang chảnh của giới thượng lưu thế giới.

Tọa lạc tại thành phố hoa lệ bậc nhất châu Âu như Paris (Pháp), Hotel Molitor Paris mang phong cách dành riêng cho giới mộ điệu thời trang. Nằm giữa một trang trại cafe lịch sử có từ năm 1850 tại châu Mỹ, Santa Teresa Hotel (Costa Rica) có lối trang trí và kiến trúc lấy cảm hứng từ kỷ nguyên vàng của cafe và ca cao. Nổi tiếng châu Á, Admiral Hotel Manila - MGallery (Philipines) được thiết kế tái hiện thời kỳ vàng son của Manila. MGallery luôn là một biểu tượng của sự xa xỉ đi kèm những dịch vụ cao cấp, những liệu pháp spa thư giãn hay những căn phòng được trang trí như một tác phẩm nghệ thuật.

Đến nay, chuỗi khách sạn mang thương hiệu MGallery đã có mặt tại 33 quốc gia trên hầu hết các châu lục với 106 điểm đến. Tất cả đều là những công trình độc bản mang đậm giá trị văn hóa và thiên nhiên bản địa, thể hiện rõ nét dấu ấn và sứ mệnh của thương hiệu.

Mỗi khách sạn MGallery là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa và những tiêu chuẩn quốc tế (Ảnh: Phoenix Legend).

Tại Việt Nam, du khách yêu thích thương hiệu MGallery nói riêng và hệ thống khách hàng Accor nói chung đã quá quen thuộc với MGallery Yên Tử - Legacy Yên Tử; MGallery Sapa - Hotel de la Coupole; MGallery Hà Nội - Hotel de l'Opera Hanoi hay MGallery Sài Gòn - Hotel des Arts Saigon. Điểm khác biệt ở MGallery là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa bản địa và những tiêu chuẩn quốc tế, cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, khẳng định giá trị độc bản và mang lại không gian riêng tư đầy nghệ thuật cho du khách.

Các khách sạn mang thương hiệu MGallery là một lựa chọn hấp dẫn cho du khách tìm kiếm một không gian nghỉ dưỡng độc đáo, đậm chất nghệ thuật với kiến trúc và nội thất độc bản, thể hiện chiều sâu văn hóa, lịch sử của từng địa phương. Lần đầu tiên Tập đoàn Accor hợp tác cùng Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Thuận Phát, trong vai trò quản lý và vận hành sản phẩm căn hộ cao cấp mang thương hiệu MGallery sở hữu lâu dài tại Hạ Long. Dự án được lấy cảm hứng từ truyền thuyết phượng hoàng trên đất rồng thiêng và hình ảnh hòn trống mái, biểu tượng du lịch nổi tiếng của Hạ Long.

"Lấy cảm hứng từ di sản, dấu ấn và sự yên bình, mỗi một khách sạn MGallery chính là điểm kết nối của tinh hoa văn hóa địa phương. Chọn MGallery là lựa chọn sống và trải nghiệm những khoảnh khắc đáng nhớ", đại diện Thuận Phát chia sẻ.