Metro số 5 sắp triển khai, động lực bứt phá cho “miền đất hứa” Hòa Lạc

Cú hích Metro

Ảnh minh họa Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc (Ảnh: Kita Group).

Theo Quy hoạch chung Thủ đô 2045, tầm nhìn 2065, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình chùm đô thị, đa cực, đa trung tâm. Trong đó, đô thị vệ tinh phía tây sẽ gồm đô thị vệ tinh Hòa Lạc và Xuân Mai. Đây sẽ là đô thị công nghệ cao, thung lũng Silicon của Việt Nam, nơi quy tụ chất xám hàng đầu của Việt Nam cũng như khu vực.

Hòa Lạc sẽ có khu Đại học Quốc gia rộng 1.000ha, được định hướng là trung tâm đầu não về khoa học kỹ thuật công nghệ cao, trung tâm đào tạo, giáo dục chất lượng cao, xã hội và nhân văn.

Là đô thị vệ tinh lớn nhất trong các đô thị vệ tinh bao quanh Hà Nội, với vị trí trọng yếu và kết nối đa vùng thuận tiện, trong những năm qua, Nhà nước không ngừng đầu tư cho Hòa Lạc để trở thành thủ phủ công nghệ cao, trung tâm đổi mới sáng tạo, sản xuất công nghệ cao của Thủ đô và đất nước.

Theo thống kê sơ bộ, tại Hòa Lạc đang có hơn 110 dự án đầu tư, tổng vốn gần 5 tỷ USD (Ảnh: Hà Phong).

Dự kiến từ nay đến hết năm 2025, thông qua các hoạt động xúc tiến, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh thu hút xúc tiến đầu tư, qua đó thu hút 80 triệu USD vốn đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Đây là những tín hiệu tích cực, không chỉ góp phần hiện thực hóa thành phố vệ tinh Hòa Lạc mà còn thu hút một lực lượng lao động chất xám hàng đầu Việt Nam cũng như Đông Nam Á, kéo theo nhu cầu về nhà ở và dịch vụ hậu cần, logistics cho các khu công nghệ cao, kích thích thị trường bất động sản (BĐS) phát triển.

Cùng với đó, việc thành phố Hà Nội chốt kế hoạch khởi công tuyến Metro số 5 vào ngày 19/12 cũng sẽ là cú hích mới cho thị trường BĐS Hòa Lạc.

Tuyến Metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc theo thiết kế dài gần 39km, tổng đầu tư hơn 65.000 tỷ đồng với 21 ga, kết nối trung tâm Hà Nội với khu CNC Hòa Lạc và Đại học Quốc gia. Dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2027.

Metro số 5 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Hòa Lạc về trung tâm chỉ từ 30 phút (Nguồn: Quy hoạch Quốc Gia).

Cùng với vành đai 4 và Đại lộ Thăng Long đang hiện hữu, Metro số 5 hứa hẹn sẽ là cú hích hạ tầng mở ra không gian phát triển đô thị, công nghiệp công nghệ cao, giáo dục, nghiên cứu khoa học ở khu vực phía Tây Thủ đô.

Nhà đầu tư có xu hướng quay trở lại Hòa Lạc khi Metro số 5 sắp triển khai

Với nhiều tiềm năng, Hòa Lạc được các nhà đầu tư BĐS coi là “miền đất hứa”.

Ghi nhận thực tế thị trường BĐS Hòa Lạc trước thời điểm tuyến Metro số 5 khởi công cho thấy, lượng khách hàng quan tâm tới các dự án nằm dọc tuyến Metro số 5 như Sơn Đồng, Dương Hòa, An Khánh, Quốc Oai, Kiều Phú, Tây Phương, Hạ Bằng, Thạch Hòa, Yên Xuân, Hòa Lạc có xu hướng tăng. Các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm đón sóng hạ tầng cũng đang rục rịch quay trở lại tìm hiểu cơ hội đầu tư tại các dự án được hưởng lợi khi tuyến Metro số 5 hình thành.

Tuy nhiên, những dự án nhà ở cao cấp tại thị trường Hòa Lạc hiện chỉ vài dự án. Cụ thể, ngoài dự án Phú Cát City đi vào hoạt động, nguồn cung mới có dự án Hòa Lạc Metro City của nhà phát triển BĐS hàng đầu Việt Nam - Kita Group.

Hòa Lạc Metro City sở hữu vị trí chiến lược ngay nút giao 2 tuyến Metro số 5 và số 12, cách nhà ga gần nhất chỉ 5 phút chạy xe (Ảnh: Kita Group).

Theo đơn vị phát triển dự án, Hòa Lạc Metro City sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm hành chính mới của thành phố vệ tinh Hòa Lạc, kết nối thuận tiện tới Metro số 5. Đây là khu đô thị compound (khép kín) tại Hòa Lạc theo mô hình TOD: đô thị gắn kết với Metro và hạ tầng thông minh, hứa hẹn sẽ là điểm sáng thị trường, đem tới cơ hội cho các nhà đầu tư đón sóng hạ tầng metro.