Mekong District - thương phố chiến lược trên cung đường di sản miền Tây

Trong khi thị trường bất động sản tại các thành phố lớn hay các vùng ven biển như Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Lạt đang bước vào chu kỳ chững lại vì giá cao và thanh khoản giảm, thì miền Tây sông nước - trong đó có Long Xuyên (An Giang) - lại nổi lên như một hướng đi khác biệt: đầu tư vào giá trị thật, bản sắc địa phương và sự phát triển bền vững.

Tuyến phố thương mại tại khu đô thị Mekong District, trung tâm Long Xuyên (Ảnh: N.H.O).

Lợi thế từ “con đường di sản” và dòng khách hơn 9 triệu lượt/năm

Chỉ riêng Châu Đốc - trung tâm du lịch tâm linh lớn nhất miền Tây Nam Bộ - đã đón hơn 5,5 triệu lượt khách vào năm 2024.

Dòng khách khổng lồ này đã tạo nên “Con đường di sản” kết nối Thoại Sơn - Long Xuyên - Châu Đốc, hình thành một con đường di sản , nơi Long Xuyên giữ vai trò điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, trải nghiệm ẩm thực và khám phá văn hóa bản địa.

Long Xuyên mang bản sắc đa văn hóa hiếm có: vừa năng động, hiện đại, vừa nghĩa tình và truyền thống (Ảnh: Shutterstock).

Long Xuyên không chỉ được xem là “trạm trung chuyển” giữa các điểm du lịch, mà còn là trái tim của cung đường di sản - nơi giao thoa giữa văn hóa, thương mại và dịch vụ.

Long Xuyên (cũ) cũng là nơi có mật độ di sản cao nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với 1.198 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh, trung bình 0,76 di tích trên mỗi 100km².

Là nơi hội tụ của các cộng đồng Kinh - Khmer - Chăm - Hoa, Long Xuyên mang trong mình bản sắc đa văn hóa hiếm có: vừa năng động, hiện đại, vừa nghĩa tình và truyền thống.

Cùng với đó, các dự án hạ tầng chiến lược như tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng hay tuyến tránh Long Xuyên đang gấp rút triển khai, giúp nơi đây nhanh chóng trở thành cực tăng trưởng mới của vùng tứ giác Long Xuyên.

Mekong District - Thương phố chiến lược bên dòng sông Hậu

Nếu “con đường di sản” là nền tảng văn hóa - du lịch của An Giang, thì Mekong District là bản giao hưởng của an cư và thương mại, nơi hội tụ hai giá trị mà nhà đầu tư bền vững đang tìm kiếm: dòng tiền ổn định và giá trị lâu dài.

Không chỉ là một khu đô thị, Mekong District được quy hoạch như thương phố chiến lược - nơi kết nối dòng khách du lịch, cư dân tinh hoa và giới doanh nhân năng động.

Dãy nhà phố thương mại hiện đại, sang trọng tại Mekong District (Ảnh: N.H.O).

Đầu tư tại đây hứa hẹn đón đầu hai dòng tiền:

Dòng tiền an cư: đến từ nhóm cư dân tri thức, chuyên gia, và gia đình trẻ muốn sở hữu môi trường sống chất lượng cao - tiện nghi, an toàn và chan hòa cùng thiên nhiên sông nước.

Dòng tiền thương mại - du lịch: đến từ hơn 9 triệu lượt khách mỗi năm và ngày càng tăng cao, đang tìm kiếm các điểm dừng chân, lưu trú và trải nghiệm dịch vụ hiện đại, sang trọng nhưng vẫn mang bản sắc miền Tây.

Với vị trí ven sông Hậu đắc địa, Mekong District không chỉ mang đến không gian sống thanh bình mà còn mở ra cơ hội kinh doanh dịch vụ - ẩm thực - lưu trú hấp dẫn, đón đầu xu hướng “đô thị ven sông” đang lan rộng trên toàn khu vực.

Giá trị riêng của Mekong District

Giữa làn sóng phát triển của thị trường bất động sản miền Tây, Mekong District tạo nên khác biệt nhờ triết lý phát triển: Đô thị hiện đại - bản sắc địa phương - giá trị bền vững.

Khác biệt về vị trí: tọa lạc tại trung tâm Long Xuyên, ven sông Hậu - trục giao thương và du lịch huyết mạch của vùng ĐBSCL, nơi hội tụ yếu tố “nhất cận thị, nhị cận giang”.

Khác biệt về quy hoạch: mô hình “thương phố ven sông” tiên phong tại An Giang - nơi mỗi căn shophouse không chỉ là tài sản mà còn là một phần của hệ sinh thái văn hóa, du lịch và kinh doanh.

Khác biệt về cộng đồng: Mekong District hướng tới nhóm cư dân tinh hoa - những người thành đạt, yêu giá trị bản địa và mong muốn sống trong không gian hiện đại nhưng vẫn giữ được mạch sống chan hòa của miền Tây.

Những tuyến phố sầm uất và sôi động vào ban đêm tại Mekong District (Ảnh: N.H.O).

Ở Mekong District, an cư và đầu tư không tách rời, mà cùng song hành tạo nên giá trị kép - vừa đảm bảo cuộc sống tiện nghi, vừa mở ra cơ hội khai thác thương mại bền vững.

Trong bức tranh phát triển của Long Xuyên hôm nay, Mekong District không chỉ là dự án tiên phong, mà còn là biểu tượng của một phong cách sống mới - nơi những giá trị hiện đại hòa quyện cùng “di sản sông nước”, hứa hẹn mở ra một chương mới cho đô thị miền Tây.

Mekong District - Khu đô thị bên dòng Mekong, một biểu tượng cho phong cách sống hiện đại tại vùng đồng bằng sông Cửu Long đang thu hút giới đầu tư với mức giá từ 4,9 tỷ đồng/căn. Dự án áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt 1% mỗi tháng, bàn giao vào cuối năm 2027.

Trong tháng 11, 10 khách hàng đầu tiên sẽ được tặng ưu đãi 400 triệu đồng và có cơ hội chọn căn sớm nhất khi đăng ký booking VIP (đặt chỗ) trị giá 200 triệu đồng. Với vị trí ven sông hiếm có và tiềm năng gia tăng giá trị theo thời gian, Mekong District không chỉ là nơi an cư mà còn là tài sản đầu tư bền vững cho tương lai.

Thông tin liên hệ:

Website: https://mekongdistrict.vn/

Hotline: 090 158 78 98