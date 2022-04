Masterise Homes gia nhập đường đua kiến tạo đại đô thị tại TPHCM

Thông cáo báo chí mới nhất từ Masterise Homes cho thấy đơn vị này đang phát triển dự án khu đô thị đầu tiên của mình mang tên The Global City. Đây là dự án trước đây được biết đến với cái tên Sài Gòn Bình An, quy mô 117,4 ha. Cũng theo thông cáo, Foster + Partners - "người khổng lồ" trong ngành thiết kế kiến trúc thế giới, sẽ đảm nhận quy hoạch, tư vấn và đưa ra các giải pháp thiết kế tiên tiến, bền vững cho khu đô thị The Global City.

Tiến độ dự án The Global City (Ảnh: Masterise Homes).

Khu đô thị hứa hẹn sẽ trở thành "trung tâm mới" của Sài Gòn

Nếu như những năm trước, khái niệm "đại đô thị" còn khá xa lạ với thị trường phía Nam thì đến nay với sự tham gia của nhiều ông lớn địa ốc, nhiều đô thị đang xuất hiện với quy hoạch đồng bộ từ diện tích thương mại, nhà ở, đến cơ sở hạ tầng, tiện ích và cảnh quan. Phần lớn các đại đô thị nằm khá xa trung tâm thành phố.

Tuy vậy do quỹ đất hạn chế, không có nhiều dự án có được quy mô lên tới hàng trăm héc-ta như dự án Sài Gòn Bình An. Chính vì vậy, khi xuất hiện thông tin dự án này về tay đơn vị phát triển bất động sản trẻ Masterise Homes hồi tháng 8/2021, thị trường dành nhiều sự chú ý đến dự án đã "ngủ quên" hơn 20 năm này. Đây cũng là một trong những thương vụ M&A lớn nhất giai đoạn cuối 2021.

Masterise Homes là tên tuổi gây chú ý trên thị trường bất động sản trong khoảng 2 năm trở lại đây. Trong năm 2021, Masterise Homes công bố hợp tác với Marriott International - tập đoàn nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới và liên tiếp ra mắt 2 dự án bất động sản hàng hiệu gắn liền với các thương hiệu cao cấp của tập đoàn này tại TPHCM và Hà Nội - Grand Marina, Saigon và Khu căn hộ hàng hiệu Ritz-Carlton Hà Nội. Đơn vị này cũng "xuất khẩu" thành công căn hộ hàng hiệu, từ đó nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ bất động sản siêu sang thế giới.

Vì vậy trước thông tin Khu đô thị Sài Gòn Bình An về tay Masterise Homes, thị trường xôn xao và đưa ra nhiều kỳ vọng, đồn đoán, bởi đây là dự án đại đô thị đầu tiên của đơn vị này. Sự tham gia của Masterise Homes dự kiến sẽ kéo theo những tên tuổi đối tác thiết kế và xây dựng hàng đầu thế giới, tương tự như đội ngũ phát triển các dự án trước đây.

Thông tin chính thức đầu tiên Masterise Homes công bố về dự án này là về tên gọi mới của dự án - The Global City. Trong thông cáo báo chí mới nhất, nhà phát triển bất động sản quốc tế tuyên bố sẽ phát triển The Global City thành một "downtown city" - khu trung tâm mới của TPHCM.

Khu đô thị The Global City sở hữu quỹ đất lớn tại phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, hai mặt tiền giáp hai trục đường quan trọng bậc nhất khu Đông Sài Gòn. Cụ thể, có một mặt tiền dự án liền kề cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, trục đường huyết mạch kết nối giao thông giữa TPHCM với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên như Biên Hòa, Bình Dương, Dĩ An, Long Thành, Nhơn Trạch... Mặt tiền phía Đông dự án giáp đường Đỗ Xuân Hợp, tuyến đường trục kết nối xuyên suốt thành phố mới Thủ Đức (quận 9 cũ). Dự án có một mặt tiền giáp sông Rạch Chiếc và mặt còn lại giáp với khu đô thị thể thao Saigon Sports City (64 ha).

Vị trí chiến lược của The Global City - khu "downtown" mới của TPHCM (Ảnh: Masterise Homes).

Ngoài ra, từ Khu đô thị The Global City cũng có thể dễ dàng di chuyển về khu đô thị Thủ Thiêm, quận Bình Thạnh và các quận trung tâm 1, 3, 4,… qua các tuyến đường Đại lộ Mai Chí Thọ, Xa Lộ Hà Nội, hầm Thủ Thiêm…

Nhờ vị trí chiến lược, dự án dự kiến được hưởng lợi từ nguồn vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng khu Đông Sài Gòn của TPHCM lên đến 852.500 tỷ đồng, trong đó có nâng cấp cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây lên 8 làn xe, mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp với bề rộng lên đến 60m. Bên cạnh đó, tuyến đường sắt đô thị Metro Số 1 Bến Thành - Suối Tiên sắp hoàn thành cũng là một động lực thúc đẩy đáng kể nội lực phát triển kinh tế của vùng.

Với lợi thế về quỹ đất lớn, hệ thống hạ tầng giao thông tương đối hoàn chỉnh, Khu đô thị The Global City được kỳ vọng là một khu đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản của TPHCM, trở thành khu đô thị lõi có hấp lực mạnh ở khu Đông.

Hợp tác quốc tế nâng tầm khu đô thị kiểu mẫu

Masterise Homes tiếp tục lựa chọn một đối tác tên tuổi quốc tế cho dự án The Global City - đó là gã khổng lồ trong giới kiến trúc Foster + Partners. Đây là studio thiết kế kiến trúc và xây dựng đô thị với trụ sở tại London, Anh và 55 năm hoạt động. Foster + Partners từng tham gia xây dựng những công trình nổi tiếng như tòa tháp Hearst Tower (New York), The Gherkin (London) hay trụ sở Apple Mỹ. Trong đó, tháp Hearst Tower từng lọt top 10 tòa nhà cao tầng đẹp nhất thế giới vào năm 2008 - thời điểm công trình này mới hoàn thành. Còn The Gherkin tọa lạc ngay khu tài chính London tượng trưng cho sự khởi đầu của làn sóng xây dựng mới ở thành phố này.

Tháp Hearst Tower (trái) và trụ sở Apple Marina Bay Sands là hai trong nhiều công trình kiến trúc biểu tượng được thiết kế bởi Foster + Partners (Ảnh: Foster + Partners).

Là dự án khu đô thị đầu tiên Foster + Partners tham gia tại Việt Nam, The Global City được thiết kế và phát triển theo đúng xu hướng "New Urbanism" (chủ nghĩa đại đô thị mới). Theo đó, đây sẽ là khu đô thị phức hợp đa dạng và hiện đại, với đầy đủ tiện ích của một trung tâm thành phố trong tương lai bên cạnh diện tích nhà ở. Thêm vào đó, với kinh nghiệm và chuyên môn tiên phong xu hướng thiết kế bền vững trong kiến trúc và xây dựng đô thị, Foster + Partners sẽ đảm nhận tư vấn kiến trúc đồng bộ cho The Global City, đưa ra các giải pháp thiết kế tiên tiến và bền vững để tạo ra một thành phố toàn cầu đích thực, đúng như tên gọi của dự án.

Ông Youssef Akila, Giám đốc Khối Thiết kế Masterise Homes cùng các kiến trúc sư của Foster+Partners thảo luận tại trụ sở Foster+Partners tại London (Ảnh: Masterise Homes).

Giải cơn "khát" nhà phố của thị trường

Theo báo cáo thị trường của Savills Việt Nam, TPHCM hiện khan hiếm nguồn cung biệt thự, nhà phố. Nguồn cung sơ cấp năm 2021 giảm 65%, thấp nhất kể từ năm 2016.

Sự ra mắt của phân khu nhà phố Soho của Khu đô thị The Global City trong tháng 3 vì vậy được thị trường chào đón. Đây là phân khu tọa lạc tại vị trí trung tâm sôi động nhất của đại đô thị với cái tên được lấy cảm hứng từ khu vực náo nhiệt và nhộn nhịp mua sắm nhất của những thành phố toàn cầu như London và New York.

Thiết kế nhà phố Soho hài hòa giữa kiến trúc hiện đại và âm hưởng đô thị Việt Nam (Ảnh: Foster+Partners).

Được định vị cao cấp với thiết kế và xây dựng tuân theo chuẩn mực quốc tế, các sản phẩm nhà phố Soho dự kiến sẽ có mức giá cao hàng đầu thị trường của thành phố Thủ Đức. Tuy vậy, với mức độ hạn chế nguồn cung nhà phố tại TPHCM trong 2022, hiện phân khu Soho của The Global City đang được nhiều nhà đầu tư chú ý, bước đầu tạo nên những tiếng vang của Masterise Homes trên đường đua kiến tạo đại đô thị.