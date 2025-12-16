Masterise Agents giới thiệu 2 phân khu mới giữa vùng lõi Vịnh Tiên

Tại hai phân khu Compound (khu đóng) và Rowhouse (khu mở), một không gian sống trải nghiệm độc bản được mở ra: nơi nhịp sống đô thị hiện đại giao hòa với thiên nhiên hùng vĩ, kiến tạo phong cách sống cân bằng và cảm hứng.

Vịnh Tiên - Từ cửa ngõ chiến lược đến trải nghiệm giá trị sống biểu tượng

Nơi đây tiếp giáp trục đường Rừng Sác, cầu Cần Giờ và tuyến cầu vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu trong tương lai, tạo nên nền tảng kết nối thuận lợi từ Vịnh Tiên đến các khu vực trọng điểm của TPHCM.

Khi hạ tầng tương lai hoàn thiện kết hợp vị trí kề cận nhà ga Metro Depot 7 theo quy hoạch của siêu đô thị ven biển phát triển gắn liền với mô hình TOD, Vịnh Tiên sẽ đón đầu lợi thế từ hệ thống giao thông công cộng và các trục kết nối đồng bộ, gia tăng tính liên thông toàn khu và rút ngắn hành trình di chuyển vào trung tâm chỉ còn khoảng 13 phút.

Trong bức tranh tổng thể, Vịnh Tiên là mảnh ghép đặc biệt của siêu đô thị ESG++ Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với địa thế “tựa rừng - hướng biển”, phát triển theo các lớp cảnh quan đặc trưng. Phía trước chạm tới mặt biển tự nhiên và ôm trọn biển hồ nhân tạo nước mặn Paradise Lagoon hơn 800ha.

Sau lưng là hệ sinh thái rừng ngập mặn trù phú rộng 75.740ha, được ví như “lá phổi xanh” của khu vực và là kỳ quan dự trữ sinh quyển đầu tiên của Việt Nam được UNESCO công nhận.

Phối cảnh khu Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise (Ảnh minh họa: CĐT).

Lợi thế sở hữu trục đường Tương Lai 50m giúp Vịnh Tiên - Phân khu trải nghiệm giá trị sống của siêu đô thị biển dễ dàng tiếp cận các khu vực nội khu và chuỗi tiện ích mang tính biểu tượng.

Chỉ trong khoảng cách rất gần, cư dân nhanh chóng chạm tới Nhà hát Sóng Xanh - dấu ấn kiến trúc của Gensler với quy mô 7ha lớn nhất Đông Nam Á, hay bộ đôi sân golf 18 hố quy mô hàng đầu quốc tế do huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones tư vấn thiết kế, cùng tổ hợp 5 công viên chủ đề phục dựng thế giới thần tiên, từ vườn địa đàng thơ mộng đến những cung đường uốn lượn tại Xứ sở Cổ tích hay Vùng đất Kẹo ngọt, tất cả đem đến trải nghiệm đa sắc màu và thú vị.

Tổ hợp tiện ích biểu tượng tạo nên tâm điểm văn hoá - thể thao - giải trí sống động giữa Vinhomes Green Paradise (Ảnh minh họa: CĐT).

Phân khu Compound và Rowhouse - Hai sắc thái sống trải nghiệm tại tâm điểm Vinhomes Green Paradise

Nằm ở lõi trung tâm của Vịnh Tiên, hai phân khu Compound và Rowhouse hội tụ tại giao điểm của hai trục huyết mạch quan trọng bậc nhất siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise.

Cụ thể, trục Tương Lai rộng 50m dẫn thẳng về nhà ga Metro Depot và mạng lưới tiện ích biểu tượng, trong khi trục Thời Đại 5 rộng 35m là tuyến tiếp cận trực tiếp Nhà hát Sóng Xanh và Vincom Mega Mall.

Vị trí giao thoa này giúp cả hai khu nắm giữ “lợi thế kép” về kết nối và cảnh quan không gian sống khác biệt. Chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân tiếp cận ngay quần thể vui chơi - giải trí 122ha, từ công viên lễ hội 5 châu, vườn thú safari, trung tâm outlet 20ha đến bộ đôi sân golf 18 hố, quảng trường Welcome Park, Vincom Mega Mall và hệ thống trường học, khu đỗ xe, công viên nội khu.

Phân khu Compound được bao bọc bởi hệ sinh thái xanh Cần Giờ và mặt nước Paradise Lagoon, tạo nên một ốc đảo biệt lập và thuần khiết. Mỗi căn biệt thự nằm trong hệ cảnh quan mở, đón ánh sáng tự nhiên, gió biển và vi khí hậu mát lành - mang lại cảm giác an trú hiếm có giữa lòng siêu đô thị.

Với hệ thống an ninh 24/7, cư dân được tận hưởng không gian riêng tư, an yên trong những căn biệt thự Compound và trọn vẹn từng khoảnh khắc với biển riêng sau nhà.

Trải nghiệm bãi biển riêng tư tĩnh tại ngay sau thềm nhà tại Compound (Ảnh minh họa: CĐT).

Mang sắc thái sôi động hơn, Rowhouse sẽ là tuyên ngôn của phong vị sống tràn đầy năng lượng phóng khoáng. Sở hữu tầm nhìn độc quyền hướng về biển hồ Paradise Lagoon và bộ đôi sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, từ đây mở ra những đường chân trời đắt giá, khi thiên nhiên và kiến trúc từ những tên tuổi huyền thoại giao hòa trong cùng một bố cục giàu cảm xúc.

Vị trí liền kề ven biển giúp cư dân Rowhouse nhanh chóng trải nghiệm các hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực ngay trước ngưỡng cửa; đồng thời thừa hưởng đặc quyền sống giữa trung tâm “dải tiện ích” hàng đầu thế giới như Nhà hát Sóng Xanh, quần thể vui chơi - giải trí 122ha và tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng quy mô lớn nhất Việt Nam.

Nhờ vậy, Rowhouse được kỳ vọng trở thành lựa chọn ưu tiên của gia đình yêu thích nhịp sống năng động và nghỉ dưỡng trọn vẹn hoặc những ai tìm kiếm lời giải cho bài toán vừa an cư vừa khai thác kinh doanh trong cùng một không gian.

Toàn cảnh phân khu Rowhouse với chất sống phóng khoáng năng động (Ảnh minh họa: CĐT).

Tại tâm điểm của vùng lõi Vịnh Tiên, hai phân khu Rowhouse và Compound do Masterise Agents (MAA) giới thiệu cùng kiến tạo chuẩn mực sống tâm điểm siêu đô thị Vinhomes Green Paradise. Hai sắc thái riêng biệt nhưng hài hoà tinh tế cùng tạo nên chất sống xứng tầm cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Đây được xem là “toạ độ vàng” sở hữu tầm nhìn đắt giá nhất phân khu, nơi tiềm năng tăng trưởng và tính bền vững của tài sản được bảo chứng bởi quy hoạch chiến lược của siêu đô thị ven biển phát triển gắn liền với mô hình TOD.