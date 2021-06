Lý do The Metrolines trở thành lựa chọn số một của cộng đồng quốc tế tại phía Tây Hà Nội?

Dân trí The Metrolines Với những lợi thế như nằm giữa vùng tam giác vàng 3 tuyến metro trọng điểm của Thủ đô, tâm điểm của cộng đồng chuyên gia nước ngoài lớn nhất tại Hà Nội, chuẩn sống được bảo chứng bởi "tứ trụ kim cương"...

Dự án The Metrolines (Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm, Hà Nội) hứa hẹn sẽ tạo ra một làn sóng "chuyển nhà" của cộng đồng quốc tế.

Sức hút từ mạng lưới kết nối "khủng" nhất phía Tây Hà Nội

Niels Delater, 42 tuổi, Giám đốc văn phòng tại Việt Nam của một doanh nghiệp logistics (trụ sở chính ở Đức) tình cờ đọc được thông tin về một dự án mang tên The Metrolines, cách khu vực Mỹ Đình - nơi ông làm việc, chỉ vài phút di chuyển.

Nhìn vào bản đồ, điều ngạc nhiên với ông là tọa độ dự án nằm giữa 3 trục thẳng khép kín, đại diện cho 3 tuyến metro trọng điểm sắp hình thành ở Hà Nội. Đó là tuyến số 5, kết nối tới các quận trung tâm như Tây Hồ, Ba Đình, Đống Đa. Tuyến số 6 và số 7 lần lượt kết nối tới khu vực sân bay Nội Bài, phía Nam Hà Nội và huyện Mê Linh, các tỉnh ngoại thành phía Tây. 3 đường thẳng này làm thành 1 tam giác với điểm chính giữa là dự án The Metrolines vừa ra mắt cách đây ít ngày.

"Đó sẽ là nơi ở của mình. Tôi quyết định điều ấy sau vài phút. Ngay cả ở Đức, nơi có rất nhiều tuyến đường sắt đô thị, tôi cũng khó tìm vị trí giao lộ thuận tiện đến thế", ông Niels Delater nói.

The Metrolines tọa lạc tại tâm điểm kết nối của Vinhomes Smart City - đại đô thị lớn nhất phía Tây Hà Nội.

Lý giải thêm về quyết định, vị doanh nhân cho biết, tam giác vàng của metro sẽ kéo theo nhiều giá trị sống khác. Ở đâu có metro, ở đó sẽ nhanh chóng có thêm các thành phố thu nhỏ, với hệ thống trung tâm thương mại, trường học, bệnh viện,... Đó là những mảnh ghép hạ tầng đi liền tất yếu và những địa chỉ ở khu vực giao lộ như The Metrolines sẽ giúp cư dân tương lai như ông vừa tiện lợi di chuyển vừa được hưởng hệ sinh thái khổng lồ.

Giống như Niels Delater, chỉ trong vài ngày, mạng xã hội của các cộng đồng cư dân quốc tế tại Việt Nam không khỏi "xôn xao" bởi một dự án mới vừa xuất hiện trên thị trường. Không ít người bày tỏ mong muốn chuyển nhà, bởi ngoài các tuyến metro khủng, mô hình "rất Tây" của The Metrolines còn có thêm mảnh ghép VinBus. Đây là mạng lưới xe buýt điện hiện đại có thể di chuyển trong nội khu và khắp các quận của thành phố.

"Đó là đặc trưng của mô hình đáng sống nổi tiếng ở Singapore, Nhật Bản, đô thị gắn với các phương tiện vận tải hành khách công cộng", Jenifer Chase, quản lý cấp cao về nhân sự tại một doanh nghiệp viễn thông ở Khu công nghệ cao Hòa Lạc bày tỏ.

Trong bức tranh rộng hơn, nữ chuyên gia người Anh cũng chỉ ra sự kết nối của The Metrolines với một loạt tuyến đường lớn như Lê Trọng Tấn, Vành đai 3,5, Đại lộ Thăng Long hay các khu đô thị sầm uất gần đó từ Vinhomes Thăng Long, Vinhomes Green Bay tới Vinhomes Sky Lake,... "Đây sẽ là vị trí kim cương của phía Tây Hà Nội", cô khẳng định.

Cuộc dịch chuyển tới thành phố quốc tế "tất cả trong một"

Không chỉ giao lộ vàng về giao thông, theo đánh giá, dự án mới ra mắt tại Vinhomes Smart City còn là ngã 3 của những "tuyến đường mềm" quan trọng, đó là kinh tế - ngoại giao giáo dục - công nghệ.

Cách dự án vài phút di chuyển là khu vực Mỹ Đình, Đại lộ Thăng Long vốn nổi tiếng là trung tâm của các doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài. Cũng chỉ mất 20 phút dọc theo Đại lộ Thăng Long chính là Khu công nghệ cao Hòa Lạc với gần 100 dự án và hàng nghìn chuyên gia quốc tế. Không kể tới những địa chỉ trung tâm chỉ cách đó 7-10 phút di chuyển như: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bảo Tàng Hà Nội, sân vận động Mỹ Đình cùng khoảng 30 trường đại học trong khu vực này.

"Sẽ có làn sóng chuyển nhà của những người nước ngoài tại Việt Nam," ông Trần Thế Hải, một chuyên gia tư vấn BĐS khẳng định. Theo ông, chuẩn sống của cộng đồng nước ngoài rất cao nhưng nhiều người đang phải chấp nhận đánh đổi. Một số dự án ở vị trí trung tâm, dù giá cả đắt đỏ nhưng hệ sinh thái rất kém, thiếu cả không gian và dịch vụ. Một số khác, có thể có nhiều mảng xanh nhưng nghèo nàn tiện ích.

Vinhomes Smart City sở hữu hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp bậc nhất Thủ đô.

The Metrolines tại Vinhomes Smart City chính là lời giải "tất cả trong một". Mật độ xây dựng thấp, chỉ 14,7% giúp phần lớn không gian rộng 280 ha của Vinhomes Smart City được phủ xanh. Bộ 3 công viên rộng 16,3 ha chính là điều ao ước của rất nhiều nước ngoài, vốn tôn thờ lối sống xanh, khỏe. Đó là Công viên Trung tâm Central Park với hồ trung tâm 4,8 ha và Công viên Thể thao Sportia Park có tới hơn 1.000 chức năng tập. Công viên Nhật Bản Zen Park mang đặc trưng xứ sở Phù Tang với những hàng tùng la hán, tháp đèn lồng, hồ cá chép rộng lớn,... Tất cả mang lại một không gian tràn đầy năng lượng cả thể chất và tinh thần cho cư dân.

Mô hình "tất cả trong một" còn thể hiện ở "tứ trụ kim cương" nổi tiếng, từ chuẩn mực quản lý vận hành của Vinhomes tới trung tâm mua sắm giải trí quy mô lớn Vincom Mega Mall, hay tâm điểm giáo dục tinh hoa Vinschool và Chuẩn mực chăm sóc sức khỏe quốc tế của hệ thống Vinmec.

Kết hợp với những trụ cột thông minh, từ an ninh, vận hành, hay căn hộ, theo ông Trần Thế Hải, The Metrolines sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho thành phố quốc tế Vinhomes Smart City. Nơi đây hiện đã hội tụ gần 20 cộng đồng đa quốc gia. Với những phân khu đa sắc màu sắp xuất hiện, từ The Miami đậm chất Mỹ hay The Victoria theo phong cách Hồng Kông tới không gian Nhật Bản - The Sakura, dự án The Metrolines sẽ thực sự tạo nên một cộng đồng đa văn hóa đáng sống bậc nhất Hà Nội.

Trường Thịnh