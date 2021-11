Lý do nhiều nhà đầu tư chọn nhà phố thương mại

Dân trí Nhà phố thương mại với đầy đủ tiện ích, thuận tiện để an cư và kinh doanh, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.

Bất động sản - một trong những kênh trú ẩn an toàn

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mức độ quan tâm bất động sản luôn tăng trở lại mỗi khi dịch Covid-19 được kiểm soát tại Việt Nam. Thị trường TPHCM đã có tín hiệu phục hồi và sôi động trở lại kể từ trung tuần tháng 9/2021.

Đánh giá về thị trường bất động sản quý III/2021, một lãnh đạo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, dù chịu ảnh hưởng của Covid-19, nhưng tại các địa phương đã kiểm soát tốt dịch bệnh, có cơ sở hạ tầng và kết nối giao thông tốt, giao dịch bất động sản vẫn có tăng trưởng.

Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc Batdongsan.com.vn nhận định, dù kinh tế khó khăn do dịch Covid-19 thì nhu cầu nhà ở vẫn luôn cao. Trong dịch bệnh, người dân càng mong muốn sở hữu một ngôi nhà riêng an toàn. Từ đầu năm 2021, dòng tiền đổ vào bất động sản tăng nhanh, nhiều nơi còn xảy ra tình trạng sốt đất.

Nhu cầu đầu tư vào bất động sản trước khi Covid-19 bùng phát tăng cao. Các tháng gần đây, do giãn cách xã hội nên dòng tiền không trực tiếp chảy vào bất động sản mà có phần chuyển sang chứng khoán, nhưng sau đó sẽ quay trở về với bất động sản. Ngoài ra, theo ông Quốc Anh, trong đại dịch, dòng vốn từ nhiều nhà đầu tư không luân chuyển được vào các kênh sản xuất, tiêu dùng, lại không am hiểu về chứng khoán sẽ có xu hướng rót vào bất động sản - một trong những kênh đầu tư an toàn, bền vững trong dài hạn.

Bất động sản khu Tây TPHCM thu hút nhà đầu tư

Theo chia sẻ của một đại diện Hiệp hội Bất động sản TPHCM, nhiều nhà đầu tư đang chuyển hướng vào khu Tây để đón đầu cơ hội khi hệ thống cơ sở hạ tầng tiện ích được nâng cao, bất động sản ở đây đang thể hiện cơ hội phát triển.

Với quỹ đất phong phú, hạ tầng phát triển mạnh mẽ, nhiều trục đường lớn được xây dựng đáp ứng nhu cầu đi lại thông thương, hệ thống các tiện ích thiết yếu đa dạng, khu Tây như quận 8, Bình Tân, Bình Chánh… nổi bật trên thị trường bất động sản từ đầu năm 2021, sau khu Đông và khu Nam.

Khu Tây TPHCM khá đặc biệt khi thu hút nhiều nhà đầu tư và doanh nghiệp bất động sản từ tầm cỡ đến vừa và nhỏ tập trung khai thác khu vực. Cũng từ đây sự đa dạng và mới mẻ trong sản phẩm và phân khúc nhà ở cũng được hình thành. Nổi bật nhất là việc "đưa luồng gió mới vào khu dân cũ" của Công ty bất động sản Sen Vàng Holdings với khu phố thương mại mở ở khu vực Bình Chánh. Phố thương mại Sen Vàng - Sen Vàng Town là một trong các sản phẩm bất động sản khu Tây thu hút nhà đầu tư.

Phố thương mại Sen Vàng - Sen Vàng Town ở khu Tây TPHCM.

Phố thương mại - shophouse

Phố thương mại - shophouse là mô hình không còn xa lạ với những nước phát triển trên thế giới. Việt Nam cũng có nhiều công trình tầm cỡ nhưng nhiều năm trở lại đây, loại hình bất động sản này khan hiếm nguồn cung, giá nhà thổ liền kề liên tục tăng, nhất là với khu Tây TPHCM.

Ảnh phối cảnh Phố thương mại Sen Vàng - Sen Vàng Town.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đón đầu xu thế và giúp khách hàng trở thành những người tiên phong sở hữu nhà phố thương mại - shophouse, Sen Vàng Town được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Đây là phố thương mại mở hấp dẫn, tiềm năng sinh lời và thanh khoản tốt.

"Với nhu cầu ngày càng cao về nhà phố chuẩn pháp lý, tích hợp đa tiện ích vừa sinh sống vừa kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như hiện đại hóa lối sống văn minh trong khu vực, Sen Vàng Town là điểm sáng giữa lòng khu dân cư đông đúc tại Bình Chánh, TPHCM", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

