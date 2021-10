Lý do nhiều dự án mở bán thành công tại Hạ Long

Dân trí Ngoài sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Hạ Long, những dự án "lội ngược dòng" thu hút nhà đầu tư cả nước thời gian qua còn vì chiến lược kinh doanh đúng đắn của các doanh nghiệp..

Bất động sản Quảng Ninh trong giai đoạn hưng thịnh

Quảng Ninh là địa phương có tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng nhanh. Chỉ sau vài năm, nơi đây đã có cảng biển quốc tế, sân bay và hàng loạt tuyến cao tốc lớn giúp rút ngắn thời gian di chuyển Hà Nội - Quảng Ninh từ 4-5 giờ xuống còn 1,5 giờ đồng hồ.

Sự bứt phá mạnh mẽ của hạ tầng giao thông đã thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. Trong 3-5 năm trở lại đây, Quảng Ninh trở thành thị trường bất động sản lớn tại khu vực phía Bắc với hàng chục nghìn sản phẩm bất động sản từ căn hộ, biệt thự, shophouse đến đất nền với tỷ lệ hấp thụ ước tính 70-75%. Một số dự án ghi dấu ấn với tỷ lệ bán hàng thành công cao và trở thành "hiện tượng" trước 2020 như tổ hợp dự án Sapphire Ha Long (DOJI Land), Hạ Long Marina (BIM Group), Sun Marina Town (Sun Group), Vinhomes Dragon Bay (VinGroup).

Ngay cả khi Covid-19 diễn biến phức tạp trong 2020-2021, bất động sản Quảng Ninh vẫn thu hút nhà đầu tư, dù thị trường chung trầm lắng. Nhiều dự án tại Quảng Ninh có tốc độ bán hàng nhanh như The Ruby Ha Long (MBLand) hay Green Diamond (Handico 6), đều đắt hàng chỉ sau một thời gian ngắn khi được mở bán.

Một buổi giới thiệu dự án The Sapphire Ha Long ở Quảng Ninh trước thời điểm giãn cách xã hội thu hút nhiều người tham gia. (Ảnh: WeLand).

Có kinh nghiệm hơn 10 năm gắn bó với thị trường này, anh Minh, giám đốc một sàn bất động sản tại Quảng Ninh nhận định thị trường sẽ đón nhận những bước ngoặt tăng trưởng mới sau giai đoạn dịch bệnh. Tuy nhiên, trong cơ hội luôn tồn tại những khó khăn, khi thị trường phát triển cũng là lúc sự cạnh tranh trở nên gay gắt hơn.

"Chính bởi điều đó, ngay từ bây giờ, các chủ đầu tư cần chuẩn bị cho mình kế hoạch dài hơi, những cái bắt tay chiến lược với các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp để có thể sẵn sàng cho cú đúp thắng lợi ngay từ giai đoạn chiến lược xây dựng sản phẩm đến bán hàng", anh Minh chia sẻ.

Đằng sau những dự án thành công

Giai đoạn 2016-2017, dòng căn hộ tương đối mới mẻ với thị trường Hạ Long, với các sản phẩm chủ yếu thuộc phân khúc trung bình và thấp. Còn các dự án của chủ đầu tư lớn và cao cấp lại nhắm vào phân khúc nghỉ dưỡng dành cho khách hàng đầu tư.

Sự xuất hiện của The Sapphire Residence do DOJI Land làm chủ đầu tư lại nhắm vào phân khúc căn hộ cao cấp, được đánh giá là lối đi mạo hiểm, khó thành công. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện, The Sapphire Ha Long đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng là người Quảng Ninh, tạo nên sự sôi động trong phân khúc căn hộ hạng A tại Quảng Ninh.

Đầu quý III/2020 mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đợt dịch Covid-19 đầu tiên, nhưng Quảng Ninh vẫn chứng tỏ là thị trường đầy tiềm năng khi hơn 500 căn hộ Green Diamond đã "cháy hàng" chỉ trong chưa đầy 3 tháng. Đánh trúng nhu cầu chăm sóc sức khỏe trong thời điểm dịch bệnh, chiến lược bán hàng của Green Diamond thu hút khách trên thị trường, là dấu mốc bắt đầu cho sự "đón sóng" và "phá băng" của nhà đầu tư ngay trong bối cảnh khó khăn.

Bước sang năm 2021, trong khi nhiều thị trường bất động sản lao đao với dịch Covid-19, Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận dự án căn hộ tại khu vực Cao Xanh - Hà Khánh The Ruby Hạ Long có doanh số đạt hơn 70% quỹ hàng mỗi đợt mở bán.

"Sự thành công của dự án Green Diamond chính là chiến lược truyền thông và của The Ruby Hạ Long là sự đột phá trong chiến lược sản phẩm", đại diện WeLand chia sẻ..

Cung đường "huyết mạch" ven vịnh nối liền với những dự án The Sapphire Ha Long, Green Diamond và The Ruby Hạ Long (Ảnh: WeLand).

WeLand - "người tạo sóng và kết nối niềm tin"

Dù ra hàng trong thời điểm khác nhau nhưng những dự án kể trên đều có một điểm chung là được tư vấn và quản lý truyền thông/bán hàng bởi Weland - đơn vị nhận được sự tin tưởng của các chủ đầu tư với hàng chục dự án trong vòng vài năm.

Đánh giá về những thành công đó, ông Lưu Quang Tiến - đại diện Công ty TNHH Kinh doanh và Phát triển Bất động sản WeLand, cho biết, sự bứt tốc về thanh khoản của loạt dự án bất động sản trên thị trường bất động sản Quảng Ninh vừa qua không chỉ đến từ sức hấp dẫn của thị trường này, mà còn nằm ở chiến lược của doanh nghiệp bất động sản.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Global Invest và WeLand cho dự án The Holiday Ha Long (Ảnh: WeLand)

Trong bối cảnh thị trường nhiều nguồn cung, chỉ có những sản phẩm tốt, chủ đầu tư có chiến lược kinh doanh nhạy bén, am hiểu thị hiếu của khách hàng, truyền thông hiệu quả mới nhanh chóng về đích trước.

"Hiện mô hình chuyên môn hóa, hợp tác với đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trở thành hướng đi chung của nhiều dự án tại Quảng Ninh. Đây cũng là lý do chỉ trong quý II/2021, hàng loạt dự án như The Holiday Ha Long, 'siêu dinh thự' The Sapphire Mansion hay dự án Tổ hợp căn hộ cao cấp tại cột 8 Hạ Long đã được ký kết với WeLand ngay trước khi chuẩn bị chào sân thị trường thời gian sắp tới", ông Tiến tiết lộ.

Trường Thịnh