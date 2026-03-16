Lý do ngày càng nhiều nhà đầu tư “bỏ phố” ra biển Phú Quốc

Phú Quốc - Lựa chọn của thị trường trong xu hướng mới

Từng có nhiều năm sinh sống tại Úc trước khi về Việt Nam đầu tư, anh Đoàn Trung Dũng cho biết bản thân đã trải nghiệm nhiều thị trường bất động sản đa dạng. Danh mục đầu tư trải dài từ Hà Nội, Thanh Hóa đến một số địa phương đang phát triển, tuy nhiên Phú Quốc vẫn được anh đánh giá là vùng đất có tiềm năng đặc biệt.

Phân khúc căn hộ biển tại Phú Quốc đang được giới đầu tư quan tâm (Ảnh: Sun Group).

“Tôi quyết định đầu tư tại ‘Thị trấn Hoàng hôn’ (Phú Quốc) chỉ sau một chuyến du lịch. Đến nay, tôi đã chuyển hẳn vào đây làm ăn. Khí hậu nắng ấm gần như quanh năm giúp hoạt động du lịch, dịch vụ diễn ra liên tục, thuận lợi kinh doanh mọi mùa”, anh Dũng chia sẻ.

Danh mục đầu tư của anh đang nối dài với căn hộ biển mới tại “Thị trấn Hoàng Hôn” vừa ra mắt.

Nhà đầu tư Đoàn Trung Dũng (Ảnh: Ánh Dương).

Triển vọng của thị trường được kỳ vọng tiếp tục gia tăng khi Phú Quốc bước vào giai đoạn chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao APEC 2027. Thời gian qua, địa phương liên tục đẩy mạnh nâng cấp hạ tầng, dịch vụ… phục vụ APEC - sự kiện quốc tế được xem là cú hích quan trọng cho mọi lĩnh vực, đặc biệt là du lịch và bất động sản.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nhận định: “Với hệ thống đầu tư hiện nay, Phú Quốc chắc chắn sẽ thành một hòn đảo đẹp, giá trị cao, hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế. Khi giới đầu tư quốc tế đến, cơ hội sẽ rất lớn. Nhà đầu tư trong nước nếu không nhanh chân có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ”.

Phối cảnh các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027 (Ảnh: Sun Group).

Hệ sinh thái tạo ra dòng tiền thực

Theo bà Phạm Thị Thu Hiền, Giám đốc dự án Công ty Bất động sản NewstarLand, sự dịch chuyển dòng tiền của nhà đầu tư hiện nay không đơn thuần là thay đổi địa bàn mà còn phản ánh sự thay đổi trong tư duy chọn tài sản.

“Nhà đầu tư ngày càng ưu tiên những sản phẩm có khả năng khai thác thực, vừa tạo dòng tiền ổn định, vừa mang lại giá trị trải nghiệm, nghỉ dưỡng. Vì vậy, căn hộ biển tại các điểm đến du lịch lớn là lựa chọn nổi bật”, bà Hiền nhận định.

Hệ sinh thái vui chơi, giải trí do Sun Group kiến tạo tại “Thị trấn Hoàng Hôn” thu hút khoảng 20.000 du khách mỗi ngày (Ảnh: Ánh Dương).

Khác với nhiều loại hình bất động sản truyền thống vốn phụ thuộc chủ yếu vào kỳ vọng tăng giá, căn hộ biển Phú Quốc có thể được sử dụng cho thuê, kinh doanh tạo ra dòng tiền, song song với tiềm năng gia tăng giá trị tài sản theo sự phát triển điểm đến. Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh du lịch Phú Quốc tăng trưởng mạnh.

Năm 2025, đảo ngọc đón hơn 8,1 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt hơn 1,8 triệu lượt, doanh thu du lịch gần 44.000 tỷ đồng.

Đơn cử, quỹ căn hộ The Sunset thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence đang thu hút sự quan tâm trên thị trường. The Sunset được thiết kế theo mô hình cho phép chủ sở hữu chủ động khai thác căn hộ, thay vì phụ thuộc vào các chương trình vận hành tập trung hay cam kết lợi nhuận cố định. Nhờ đó, nhà đầu tư có thể linh hoạt sử dụng tài sản cho nhiều mục đích, từ lưu trú cá nhân, nghỉ dưỡng đến cho thuê ngắn hạn.

Các căn hộ Sun Grand City Hillside Residence sở hữu tầm nhìn hướng biển, hưởng trọn hệ sinh thái Sun Group kiến tạo tại nam đảo (Ảnh: Sun Group).

Dự án thừa hưởng trực tiếp dòng khách dồi dào từ hệ sinh thái du lịch - giải trí đã hình thành tại “Thị trấn Hoàng Hôn”, nơi tập trung loạt công trình biểu tượng, show diễn, lễ hội và các hoạt động trải nghiệm diễn ra 24/7.

The Sunset còn sở hữu ưu thế nổi bật về tầm nhìn. Tọa lạc trên sườn núi Ông Quán, nhiều căn hộ tại đây có thể ôm trọn khung cảnh hoàng hôn đặc trưng và pháo hoa tại Cầu Hôn - nơi diễn ra các show diễn nghệ thuật đình đám như Kiss Of The Sea, Symphony Of The Sea…

Hiệu quả khai thác căn hộ biển tại Phú Quốc cũng đã phần nào được kiểm chứng qua thực tế vận hành các tòa căn hộ đi vào hoạt động trước đó như The Hills và The Sea với tỷ lệ lấp đầy phòng có thời điểm lên tới 80%. Trong bối cảnh đó, The Sunset được nhiều nhà đầu tư đánh giá cao về tiềm năng khai thác.