Lý do khiến căn hộ 3 phòng ngủ view đẹp khu trung tâm hút hàng

Khoảng trời riêng giữa trung tâm

Cuối tuần, vợ chồng anh Tuấn - chị Linh đưa hai con cùng bà ngoại đi xem căn hộ trên trục Trần Hưng Đạo. Gia đình năm người nên anh chị nhất định tìm căn 3 phòng ngủ rộng trên 120m², thoáng gió, nhiều ánh sáng nhưng yên tĩnh. Sau nhiều tháng tìm quanh khu Chợ Quán, đây là lần hiếm hoi hai anh chị cảm thấy “đúng gu”.

“Căn hộ 3 phòng ngủ thì dự án nào cũng có, nhưng đa phần chỉ 80-90m², chia phòng ra thì chật”, anh Tuấn chia sẻ. Với gia đình anh, một căn hộ thực sự rộng mới đem lại chất lượng sống: Mỗi người có khoảng riêng, phòng khách đủ thoáng cho sinh hoạt chung và tầm nhìn từ căn hộ có thể mở ra cảm giác yên bình giữa trung tâm.

Câu chuyện này phản ánh xu hướng rõ rệt trên thị trường cao cấp: Nhu cầu căn 3 phòng ngủ diện tích lớn ở trung tâm đang tăng lên. Nhóm khách hàng thành đạt ngày nay muốn một không gian đủ rộng để cân bằng giữa nhịp sống nhanh và sự thư thái trong nhà. Điều này khó đạt được ở các căn 3 phòng ngủ diện tích nén 75-90m².

Với diện tích rộng trên 120m2, căn hộ 3 phòng ngủ Kiều by KITA là lựa chọn lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ giữa trung tâm thành phố (Ảnh: CĐT).

View (tầm nhìn) đẹp cũng là yếu tố mà nhóm khách có điều kiện tài chính ưu tiên. Trong đô thị nén như TPHCM căn hộ đón ánh sáng tự nhiên, có tầm nhìn thoáng và ít bị che chắn đem lại cảm giác dễ chịu mỗi ngày. Nhiều môi giới khu vực trung tâm ghi nhận, căn rộng, view thoáng là loại hỏi nhanh, chốt nhanh.

Tầm view nhìn ra kênh Tàu Hủ - Bến Nghé từ căn hộ Kiều by KITA (Ảnh: CĐT).

Vị trí trung tâm vẫn là tiêu chí quan trọng. Ở gần trường học, nơi làm việc và các dịch vụ thiết yếu giúp tiết kiệm thời gian di chuyển, điều mà các gia đình bận rộn đặc biệt coi trọng. Khi đã chọn trung tâm, khách hàng có thu nhập tốt thường ưu tiên căn lớn để giữ được cảm giác an trú trong căn nhà của mình.

Áp lực lớn nhất lên thị trường hiện tại là sự khan hiếm nguồn cung. Báo cáo quý III của Cushman & Wakefield ghi nhận toàn TPHCM có 668 căn hộ chào bán mới, chủ yếu nằm ở khu Đông và Nam, trong khi trung tâm không xuất hiện dự án mới. Dù nguồn cung hạn chế, giao dịch vẫn ổn định, chứng tỏ nhu cầu thật từ nhóm khách có khả năng chi trả đang duy trì mạnh.

Từ những yếu tố này, căn hộ 3 phòng ngủ diện tích lớn, sở hữu view thoáng tại trung tâm trở thành lựa chọn lên ngôi, vừa nâng cao chất lượng sống, vừa mang giá trị tích sản bền vững cho tương lai.

Sổ hồng từng căn sẵn sàng bàn giao

Khi thị trường ngày càng khan hiếm, những căn 3 phòng ngủ rộng và thoáng giữa trung tâm, sự xuất hiện của Kiều by KITA tại 927 Trần Hưng Đạo giống như lời giải cho bài toán nhiều gia đình theo đuổi. Đó là sống ở trung tâm nhưng vẫn có một khoảng trời riêng. Dự án chỉ gồm 82 căn hộ, trong đó 50 căn 3 phòng ngủ diện tích 129m², 132m² và 155m² - đủ rộng cho gia đình đa thế hệ, đủ thoáng và riêng tư để an trú tinh thần, đủ tinh tế để thể hiện phong cách sống của gia chủ.

Căn hộ 3 phòng ngủ thực tế với 2 hướng view rộng thoáng giữa trung tâm (Ảnh: CĐT).

Điểm mạnh của Kiều by KITA nằm ở cách tổ chức không gian, khi mọi phòng đều đón ánh sáng tự nhiên, bếp - phòng khách kết nối hài hòa, các phòng ngủ bố trí tách hướng để đảm bảo riêng tư. Các căn 3 phòng ngủ đều nằm ở tầng cao, không bị che chắn nên sở hữu hai hướng view thoáng. Từ cửa sổ hay ban công, cư dân có thể ngắm dòng kênh Tàu Hủ - Bến Nghé, những công trình văn hóa lịch sử của Sài Gòn - Chợ Lớn, hay bức tranh hiện đại của khu trung tâm tài chính.

Điều đáng quý là khoảng trời riêng ấy lại nằm ngay lõi trung tâm Sài Gòn, nơi mọi tiện ích đều trong tầm tay, từ bệnh viện lớn, trường học danh giá và những tuyến đường huyết mạch rút ngắn thời gian di chuyển. Thế giới ẩm thực, dịch vụ, mua sắm cũng trải dài dưới chân dự án, mang đến một phong cách sống sống động nhưng không ồn ào.

Dự án Kiều by KITA tọa lạc tại 927 Trần Hưng Đạo, phường Chợ Quán, TPHCM (Ảnh: CĐT).

Toàn bộ căn hộ Kiều by KITA đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao kèm sổ hồng từng căn. Chính sách bán hàng là điểm cộng lớn. Theo chủ đầu tư, khách hàng chỉ cần thanh toán 40% để nhận nhà ngay, phần còn lại có thể giãn theo lộ trình chỉ từ 1%/năm.

Hoặc khách hàng cũng có thể chọn phương thức thanh toán trước 30% và vay ngân hàng đến 70% trong tháng tiếp theo, giúp giảm nhẹ gánh nặng tài chính. Bên cạnh đó, dự án đang đồng thời áp dụng loạt chính sách khác như chiết khấu đến 1,5% cho khách đến tham quan và trải nghiệm dự án, miễn 24 tháng phí quản lý cùng chiết khấu thêm 1,5% cho khách cam kết thanh toán đúng hạn. Những chính sách này tạo ra biên độ tài chính đáng kể cho người mua, đặc biệt trong phân khúc căn hộ trung tâm vốn khan hiếm.

Trong bối cảnh căn hộ 3 phòng ngủ rộng, view đẹp ngày càng khó tìm ở trung tâm, Kiều by KITA mở ra cơ hội sở hữu một chuẩn sống đẳng cấp, vừa để an cư, vừa là tài sản tích sản giá trị cho tương lai.

