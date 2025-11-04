Lý do giới thành đạt chọn Đà Nẵng làm nơi sở hữu second home

Thành phố đáng sống

Kể từ năm 2018, khi được vinh danh là một trong 10 thành phố đáng sống nhất thế giới, Đà Nẵng ngày càng khẳng định vị thế trung tâm năng động hàng đầu miền Trung. Từ điểm du lịch nổi tiếng, Đà Nẵng chuyển mình trở thành đô thị phát triển thu hút làn sóng nhập cư.

Đà Nẵng đầu tư mạnh vào hạ tầng và dịch vụ, nâng tầm chất lượng sống (Ảnh: Ánh Dương).

Sau khi sáp nhập với Quảng Nam, thành phố hội tụ loạt lợi thế hiếm có: 2 di sản văn hóa thế giới (Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn), 2 sân bay quốc tế (Đà Nẵng và Chu Lai), 3 cảng biển chiến lược (Chu Lai, Tiên Sa và Liên Chiểu đang xây dựng) cùng 1 cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Đắc Tà Oọc kết nối sang Lào và Thái Lan.

Bức tranh hạ tầng giúp Đà Nẵng không chỉ là trung tâm của miền Trung, mà còn là điểm giao thương quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông - Tây. Song song đó, thành phố đã thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng và đang xúc tiến trung tâm tài chính quốc tế, tạo nền tảng cho sự phát triển của các ngành kinh tế, trong đó có bất động sản.

Thành phố dự báo đón dòng an cư sau sắp xếp đơn vị hành chính (Ảnh: Ánh Dương).

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), việc đánh giá một đô thị hay một khu vực thường xét đến các yếu tố như tính minh bạch, an toàn, bền vững, hiệu quả và Đà Nẵng đạt mức cao ở tất cả các tiêu chí này.

“Quy hoạch cũng như chủ trương phát triển kinh tế - đầu tư của Đà Nẵng đều hướng đến sự ổn định và phát triển lâu dài. Đồng thời, chính quyền cũng rất chú trọng đến tính minh bạch, mang lại một môi trường đầu tư an toàn, tin cậy. So với TPHCM hay Hà Nội, thị trường Đà Nẵng có mức độ an toàn cao hơn nhờ ít xảy ra biến động”, ông Đính, nhận định.

Cora Tower - Cơ hội đầu tư tại phía Nam Đà Nẵng

Nếu như giai đoạn trước, lựa chọn “second home” thường tập trung ven biển, nơi gắn liền với du lịch nghỉ dưỡng thì nay bản đồ đầu tư có biên độ mở rộng. Các nhà đầu tư tìm kiếm “khẩu vị” mới tại vùng lõi đô thị phía Nam Đà Nẵng.

Tổ hợp căn hộ Cora Tower gây chú ý từ khi ra mắt (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Khẳng định sức hút của thị trường, tổ hợp căn hộ cao cấp Cora Tower do Sun Group phát triển gây chú ý khi vừa ra mắt. Dự án xuất hiện vào thời điểm thị trường bất động sản nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ phục hồi, khi dòng vốn có xu hướng tìm đến những sản phẩm pháp lý minh bạch, vị trí chiến lược và khả năng khai thác thực tế.

Hai tòa tháp Cora Tower vươn mình giữa trung tâm đô thị Sun NeO City phía Nam Đà Nẵng như “song lân” biểu trưng cho phong cách sống thịnh vượng mới. Khu Nam cũng là cực tăng trưởng chiến lược của Đà Nẵng sau sáp nhập, được quy hoạch bài bản với mạng lưới giao thông hiện đại. Nổi bật qua dự án là hai trục đường huyết mạch tuyến 29/3 và Nguyễn Phước Lan, giúp kết nối nhanh đến sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm thành phố, các điểm du lịch và vùng Quảng Nam (cũ).

Cũng theo TS. Nguyễn Văn Đính, sự cộng hưởng giữa Quảng Nam cũ và Đà Nẵng sẽ tạo động lực tăng trưởng, thu hút lao động chất lượng cao, giới kinh doanh và tinh hoa tài chính. Điều này mở ra nhu cầu phát triển các khu đô thị và nhà ở đạt tiêu chuẩn cao, tận dụng cả thiên nhiên, bờ sông và sườn núi để trở thành không gian sống lý tưởng. Vì vậy, những dự án ở khu vực này dễ dàng hấp thụ.

Đầu tư bởi Sun Group, Cora Tower được phát triển với tiêu chuẩn chất lượng vượt trội (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Bảo chứng bởi thương hiệu Sun Group, Cora Tower được kiến tạo với tiêu chuẩn cao và phong cách sống tinh tế. Dưới chân mỗi tòa tháp là khối đế thương mại cao đến 7m, mở ra không gian kinh doanh và trở thành điểm kết nối nhịp sống. Hệ sinh thái tiện ích được bố trí tinh tế tại tầng 2 như một lớp “đệm” giữa khối đế thương mại sôi động và không gian sống riêng tư phía trên.

Với vài bước chân, cư dân có thể tận hưởng hồ bơi bốn mùa, phòng gym, spa, lounge thư giãn và khu vui chơi trẻ em. Bên trong mỗi căn hộ là khoảng trời riêng tư, nơi nhịp sống đô thị như lắng lại sau cánh cửa.

Dự án gồm các căn hộ thiết kế đa công năng, tối ưu cho an cư và đầu tư (Ảnh phối cảnh: Sun Property).

Không chỉ là một dự án đơn lẻ, Cora Tower thừa hưởng trọn hệ sinh thái tiện ích, cảnh quan và không gian đô thị đồng bộ của tổ hợp đô thị Nam Đà Nẵng quy mô 1.000ha do Sun Group phát triển, trở thành lựa chọn sống đẳng cấp cho những ai tìm kiếm không gian sống giữa trung tâm đô thị sầm uất.

Mỗi căn hộ tại Cora Tower không chỉ là nơi “về với biển” vào cuối tuần, mà còn là tài sản truyền đời, giá trị dòng tiền cộng hưởng từ hai nguồn: lượng du khách dồi dào đổ về Đà Nẵng mỗi năm và nhóm chuyên gia, nhà đầu tư, vốn đang dịch chuyển theo nhịp phát triển của một trong những đô thị đáng sống nhất Việt Nam.