Long Xuyên - Thị trường ngách tiềm năng cho nhà đầu tư nhanh nhạy

Một trong những điểm đến nổi bật trên bản đồ mới ấy là các đô thị ven sông của miền Tây Nam Bộ - nơi quỹ đất còn rộng, giá trị văn hóa bản địa giàu bản sắc, và hạ tầng đang đầu tư mạnh mẽ.

Trong đó, Long Xuyên (An Giang) - trung tâm vùng Tứ giác Long Xuyên - đang nổi lên như “ngôi sao mới” với dòng sản phẩm nhà phố ven sông, shophouse thương mại, mang lại tiềm năng sinh lời nhưng vẫn có tính an toàn cho vốn đầu tư.

Nhà phố bên bờ sông Hậu tại Long Xuyên (Ảnh: N.H.O).

Hạ tầng tăng tốc thúc đẩy thiết lập mặt bằng giá mới

Thị trường bất động sản Việt Nam đang tái thiết lập mặt bằng giá mới, và Long Xuyên không nằm ngoài xu thế đó.

Các yếu tố vĩ mô như khung giá đất điều chỉnh, chi phí vật liệu tăng, cùng hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang tạo đòn bẩy cho giá trị bất động sản khu vực.

Theo đó, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng có tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ Long Xuyên đến trung tâm Cần Thơ còn chưa tới 1 giờ.

Mới đây, Sở Xây dựng tỉnh An Giang cũng vừa có quyết định phê duyệt nhiệm vụ, dự toán chi phí khảo sát và lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên. Dự án đường kết nối Rạch Giá - Long Xuyên dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp I, có tổng chiều dài tuyến gần 63km. Trong đó tuyến chính dài gần 52km và tuyến nối dài gần 11 km.

Theo Bảng giá đất đô thị Long Xuyên năm 2025, giá đất cao nhất tại các tuyến phố trung tâm như Nguyễn Trãi, Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ đã lên tới 54 triệu đồng/m². Tuy nhiên, thực tế mức giá giao dịch trên thị trường cao gấp 3-4 lần. Điều này cho thấy Long Xuyên đang thiết lập một mặt bằng giá mới, được dẫn dắt bởi nhu cầu thật và dòng vốn đầu tư hạ tầng.

Toàn cảnh đô thị Mekong District bên bờ sông Hậu với tổng diện tích 18ha (Ảnh: N.H.O).

Mekong District - Đô thị mới hiện đại của Long Xuyên

Giữa bức tranh phát triển đó, Mekong District nổi lên như một khu đô thị ven sông đương đại - nơi hội tụ giá trị thương mại, an cư và bản sắc sông nước Mekong.

Dự án không chỉ thu hút cư dân địa phương tìm kiếm chốn sống đẳng cấp, mà còn hấp dẫn giới đầu tư nhờ pháp lý minh bạch, vị trí ven sông Hậu đắc địa và cộng đồng cư dân tinh hoa đã hình thành.

Nếu ở Thái Lan có Asiatique The Riverfront bên sông Chao Phraya, ở Singapore có Clarke Quay bên sông Singapore, thì Long Xuyên - với Mekong District - đang từng bước kiến tạo “thương phố ven sông” của miền Tây Nam Bộ. Một điểm đến hội tụ thương mại, văn hóa và trải nghiệm - nơi không chỉ để sống, mà để tận hưởng và tự hào.

Vì vậy, thay vì đầu tư vào các dự án ở biển hoặc núi vốn đã bão hòa, Mekong District được giới đầu tư tinh anh nhìn nhận như một sản phẩm ngách tiềm năng, nơi còn nhiều dư địa tăng trưởng và mức giá cạnh tranh so với tiềm năng thực.

Mekong District - nơi không chỉ để sống, mà để tận hưởng và tự hào (Ảnh: N.H.O).

Dòng khách hơn 5 triệu lượt/năm đến Châu Đốc và hàng trăm nghìn du khách ghé Long Xuyên mỗi mùa lễ hội đã mở ra nhu cầu mới về lưu trú, trải nghiệm và khám phá bản sắc địa phương nơi đây. Vì vậy, các sản phẩm bất động sản vừa có giá trị khai thác vừa có giá trị giữ tài sản sẽ là xu hướng.

Đầu tư hôm nay là đón đầu giai đoạn chuyển mình mới của một đô thị lâu đời đang phát triển bằng nội lực, với dự án có tốc độ tăng trưởng bền vững và pháp lý minh bạch.

Mekong District - Khu đô thị bên dòng Mekong, một biểu tượng cho phong cách sống hiện đại tại vùng đồng bằng sông Cửu Long.

