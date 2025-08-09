Lợi thế pháp lý giúp Flamingo Cát Bà Resorts tạo dấu ấn trên thị trường

Nhà đầu tư không chỉ tìm kiếm lợi nhuận

Thống kê 6 tháng đầu năm, cả nước đón gần 10,7 triệu lượt khách quốc tế và 77,5 triệu lượt khách nội địa, giúp tổng doanh thu du lịch chạm mốc 518.000 tỷ đồng.

Tuy nhiên, dòng chảy tích cực này dường như vẫn chưa thể phá vỡ "tảng băng" trì trệ của phân khúc căn hộ khách sạn. Tỷ lệ hấp thụ trong quý I chỉ dao động ở mức thấp, khoảng 6-10%. Con số này cho thấy sự do dự lớn của nhà đầu tư, dù nguồn cung mới đang có xu hướng gia tăng trở lại.

Nguyên nhân được xác định nằm ở nút thắt pháp lý. Phần lớn sản phẩm trên thị trường vẫn đang giao dịch qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc hợp đồng thuê, thay vì một giấy chứng nhận quyền sở hữu lâu dài (sổ hồng). Việc pháp lý cho loại hình bất động sản này chưa rõ ràng đã tạo ra rủi ro hữu hình, ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư bởi họ không chỉ tìm kiếm lợi nhuận, mà yêu cầu sự an toàn. Một tài sản không có quyền sở hữu rõ ràng, không thể thế chấp ngân hàng và khó khăn trong chuyển nhượng không còn là một lựa chọn đầu tư khôn ngoan trong bối cảnh hiện tại.

Bảo chứng pháp lý với sổ hồng 70 năm

Giữa bối cảnh thị trường đang “khát” những sản phẩm căn hộ khách sạn với pháp lý minh bạch, Flamingo Cát Bà Resorts nổi lên như một lời khẳng định về giá trị thực. Dự án không chỉ giải quyết bài toán pháp lý nan giải của phân khúc condotel mà còn tạo nên một chuẩn mực mới về sự an toàn và tiềm năng sinh lời. Đây là một dự án hiếm hoi tại miền Bắc đã có sổ hồng sở hữu lên tới 70 năm, sẵn sàng bàn giao và đưa vào khai thác sinh lời.

Việc sở hữu sổ hồng là bảo chứng hóa giải rủi ro tiềm ẩn, xác lập quyền sở hữu và mang lại giá trị hữu hình cho nhà đầu tư.

Giá trị hiếm có của Flamingo Cát Bà Resorts không chỉ ở vị trí đắc địa giữa di sản thiên nhiên thế giới mà còn ở pháp lý minh bạch (Ảnh: Flamingo Holdings).

Giá trị của Flamingo Cát Bà Resorts còn được nhân lên bởi vị thế độc tôn. Cát Bà là thỏi nam châm đầy sức hút với hơn 2,7 triệu lượt khách mỗi năm. Giờ đây, đòn bẩy từ hệ thống hạ tầng kết nối liên vùng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện, gia tăng thêm tiềm năng khai thác của vùng đất di sản này. Với quy mô đầu tư hàng nghìn tỷ đồng và hệ tiện ích đẳng cấp quốc tế, dự án Flamingo Cát Bà Resorts góp phần nâng tầm trải nghiệm du lịch tại Cát Bà, hứa hẹn thu hút lượng khách tăng trưởng ấn tượng.

Sự giao thoa giữa nền tảng pháp lý và vị trí di sản khan hiếm bậc nhất đã tạo nên một lợi thế độc tôn, biến mỗi căn hộ tại Flamingo Cát Bà Resorts thành một tài sản đầu tư với giá trị gia tăng bền vững.

Trao quyền tự chủ tới từng nhà đầu tư

Một trong những ưu điểm vượt trội của Flamingo Cát Bà Resorts là trao quyền năng vào tay nhà đầu tư. Các căn hộ đã hoàn thiện, giúp chủ sở hữu có thể cầm sổ hồng trong tay, khai thác sinh lời mà không phải chờ đợi như các dự án còn dang dở. Tỷ lệ lấp đầy phòng duy trì ở mức trên 70% tùy thời điểm, phản ánh hiệu suất khai thác thực tế ấn tượng của dự án, minh chứng cho sức hút từ vị trí, pháp lý cho tới năng lực vận hành.

Dự án mang đến sự linh hoạt tối đa trong mô hình khai thác. Gia chủ có toàn quyền lựa chọn tự vận hành kinh doanh để chủ động tối ưu hóa dòng tiền, hoặc an nhàn ủy thác cho chủ đầu tư Flamingo, một thương hiệu đã được bảo chứng về năng lực vận hành resort cao cấp, để hưởng lợi nhuận ổn định theo chính sách rõ ràng.

Không gian căn hộ khách sạn tại Flamingo Cát Bà Resorts được thiết kế theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp, với tầm nhìn hướng vịnh di sản (Ảnh: Flamingo Holdings).

Chính sách tài chính cũng được thiết kế hấp dẫn. Với mức giá khởi điểm chỉ từ 1,4 tỷ đồng cho một căn hộ full (đầy đủ) nội thất đã có pháp lý sở hữu 70 năm, nhà đầu tư còn có thể lựa chọn phương án nhận trước lợi nhuận lên đến 40% trong 5 năm đầu. Đây không chỉ là một bài toán tài chính hiệu quả, mà còn là lời cam kết từ chủ đầu tư về hiệu suất kinh doanh thực tế của dự án.

Để tìm hiểu về quỹ căn hữu hạn còn lại ở Flamingo Cát Bà Resorts và các chính sách ưu đãi, khách hàng liên hệ với đội ngũ chuyên viên tư vấn dự án qua hai đầu số: 090 222 8676 hoặc 092 368 8086.