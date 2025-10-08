Loạt dự án tỷ đô vẽ lại vị thế Long Hải trên bản đồ du lịch phía Nam

Long Hải - chương mới từ cú hích hạ tầng

Long Hải có vị trí thuận lợi khi cách trung tâm TPHCM từ 90 phút di chuyển, nằm giữa Vũng Tàu và Hồ Tràm. Đồng thời, nổi danh với những danh thắng tự nhiên như núi Minh Đạm, Dinh Cô, Thiền viện Trúc Lâm, hay những mùa hoa anh đào nở rộ. Dù vậy, du lịch Long Hải chưa bứt phá do hạn chế về dịch vụ và hạ tầng.

Song cục diện đang thay đổi. Không chỉ có cơ chế đầu tư đặc thù sau khi sáp nhập về TPHCM, Long Hải còn hưởng lợi từ loạt dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia. Đầu tiên là cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến vận hành vào 2026, giúp rút ngắn khoảng 30% thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM, đưa Long Hải thành lựa chọn hàng đầu trong bản đồ “second home” (ngôi nhà thứ hai) của giới thượng lưu.

Song song đó, cao tốc Bến Lức - Long Thành cũng dự kiến thông xe đầu 2026. Đây là dự án chiến lược kết nối toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với miền Tây, giúp Long Hải đón đầu du khách từ Tây Nam Bộ.

Hạ tầng bứt phá, hứa hẹn đưa Long Hải thành cực du lịch trọng điểm của TPHCM (Ảnh: Phan An).

Điểm nhấn mang tính “cách mạng” là sân bay quốc tế Long Thành - dự kiến vận hành từ 2026. Với quy mô bậc nhất Đông Nam Á, sân bay giúp Long Hải trở thành một trong những bãi biển gần và thuận tiện nhất cho du khách quốc tế.

Tuyến đường ven biển kéo dài từ Vũng Tàu - Long Hải - Bình Châu dài 65km cũng được chỉnh trang, biến cung đường này thành một trong những tuyến ven biển đẹp ở phía Nam Long Hải.

Xa hơn, quy hoạch metro từ Bà Rịa - Phú Mỹ xuống Long Thành cùng trục ven biển liên hoàn sẽ đưa Long Hải hòa nhập vào mạng lưới du lịch quốc tế, gia tăng sức hấp dẫn lưu trú dài ngày. Theo sau là tuyến Metro kết nối Vũng Tàu - Long Hải - Phước Hải - Bình Châu. Những dự án hạ tầng tỷ đô không chỉ rút ngắn khoảng cách, mà còn kích hoạt quá trình tái cấu trúc du lịch Long Hải - từ một thị trấn ven biển yên bình thành trung tâm nghỉ dưỡng trọng điểm, cực phát triển mới của siêu đô thị hàng đầu châu Á.

Charm Resort Long Hải - mảnh ghép chiến lược trong bức tranh du lịch mới

Bài học từ nhiều đô thị du lịch lớn trên thế giới cho thấy, hạ tầng chỉ tạo nền tảng, để cất cánh cần có những biểu tượng, tạo sức bật cho dịch vụ và trải nghiệm du khách. Long Hải trong nhiều thập kỷ thiếu vắng những điểm như vậy. Vài tháng nữa, Charm Resort Long Hải - tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp theo chuẩn 5 sao sẽ vận hành, được kỳ vọng góp phần mở ra một trang mới cho du lịch địa phương.

Tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao sẽ vận hành trong thời gian tới (Ảnh: CĐT).

Dự án dự kiến bàn giao vào tháng 2/2026, trùng với thời điểm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Bến Lức - Long Thành và sân bay Long Thành đi vào hoạt động. Sự cộng hưởng này giúp Charm Resort Long Hải đón đầu giai đoạn bùng nổ của du lịch địa phương, khai thác trọn khách nội địa lẫn quốc tế, nhóm theo đoàn (tour) và du lịch hội nghị (MICE).

Điểm nổi bật của Charm Resort Long Hải nằm ở ba yếu tố. Thứ nhất, đây là tổ hợp nghỉ dưỡng biển 5 sao đầu tiên tại Long Hải. Dự án tích hợp 25 tiện ích quốc tế, bao gồm shophouse cao cấp, khu vui chơi - giải trí, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của khách cao cấp.

Thứ hai, dự án được vận hành bởi Vienna House by Wyndham - thương hiệu quản lý khách sạn quốc tế với mạng lưới 9.000 cơ sở tại 95 quốc gia. Sự hiện diện của tên tuổi toàn cầu không chỉ đảm bảo chất lượng dịch vụ mà còn giúp dự án tiếp cận mạng lưới khách hàng quốc tế.

Vị trí ôm trọn danh thắng, tựa sơn hướng thủy của Charm Resort Long Hải (Ảnh: CĐT).

Thứ ba, Charm Resort Long Hải sở hữu 300m mặt biển riêng, hiếm có tại khu vực. Một mặt dự án giáp biển, một mặt giáp đại lộ Võ Thị Sáu kết nối thẳng ra quảng trường biển, đồng thời ôm trọn núi Minh Đạm và cách Dinh Cô vài bước chân.

Với sự hội tụ của nhiều ưu thế, Charm Resort Long Hải nói riêng và Long Hải nói chung đã sẵn sàng cho cuộc chuyển mình từ thị trấn biển thành trung tâm nghỉ dưỡng chiến lược trên bản đồ du lịch phía Nam.