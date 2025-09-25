Liên minh Vietstarland - Queenland phân phối nhà phố The Campus 2 tại Eco Central Park

Với yêu cầu về các tiêu chí môi trường sống ngày càng khắt khe để phục vụ lượng khách hàng thu nhập cao đang ngày càng tăng, những mô hình đô thị thế hệ mới được quy hoạch bài bản, tập trung cho tiện ích thiết thực, tích hợp đầy đủ công năng vui chơi, giải trí, làm việc, học tập đã trở thành xu thế tất yếu cho sự phát triển của các trung tâm kinh tế lớn, trong đó có Nghệ An.

Nhà phố thương mại The Campus 2 lần đầu tiên được nhà sáng lập Ecopark giới thiệu ra thị trường (Ảnh: CĐT).

Tiên phong xu thế phát triển đại đô thị tại Nghệ An, nhà sáng lập Ecopark vừa cho ra mắt dòng sản phẩm nhà phố The Campus 2 tọa lạc tại vị trí cửa ngõ của đại đô thị Eco Central Park.

Cùng với sự đồng hành của liên minh Vietstarland - Queenland, The Campus 2 được kỳ vọng sẽ gây chú ý trên thị trường địa ốc và giới đầu tư trong những tháng cuối năm nay.

Đồng hành để lan tỏa mô hình phát triển đô thị thế hệ mới

Nhu cầu phát triển đô thị thế hệ mới đang tăng tại Nghệ An - trung tâm kinh tế của vùng Bắc Trung Bộ, nơi sở hữu loạt ưu thế từ vị trí chiến lược, tài nguyên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào.

Cùng đó, hệ thống hạ tầng giao thông được nâng cấp với sân bay, cảng biển, cao tốc đã giúp Nghệ An trở thành tâm điểm giao thương, trung tâm phát triển thương mại dịch vụ của khu vực.

Một góc nhà phố The Campus 2 (Ảnh: CĐT).

Sớm nhận ra phong cách tiêu dùng, trải nghiệm của người dân đô thị ngày càng gia tăng và khắt khe hơn, nhà sáng lập Ecopark đã ra mắt phân khu nhà phố thương mại The Campus 2, tâm điểm thương mại dịch vụ, trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo tại khu đô thị đáng sống Eco Central Park.

Việc trở thành đối tác phân phối cho The Campus 2 cũng góp phần nâng cao vị thế của liên minh Vietstarland - Queenland trên thị trường bất động sản.

Liên minh Vietstarland - Queenland phân phối The Campus 2 tại Eco Central Park (Ảnh: CĐT).

Ông Hoàng Đình Khiêm, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển địa ốc Vietstarland, đại diện liên minh cho biết những giá trị mà nhà sáng lập Ecopark đang theo đuổi đã tạo động lực cho mỗi đại lý và chuyên viên kinh doanh gia nhập và kiên trì theo đuổi mục tiêu lan tỏa lối sống xanh bền vững tới cộng đồng.

Thông qua The Campus 2, liên minh Vietstarland - Queenland cũng góp phần lan tỏa mô hình phát triển đô thị mới, kết nối tệp khách hàng tiềm năng với dòng sản phẩm sáng giá của thị trường.

Vietstarland là đại lý phân phối chiến lược của nhiều chủ đầu tư, từng nhiều lần dẫn đầu về doanh số bán hàng tại các đại dự án.

Với Queenland, sau 10 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã sở hữu hệ thống gần 20 văn phòng tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng… làm nên thương hiệu đại lý bất động sản toàn quốc.

“Chúng tôi rất hứng khởi khi được đưa dòng sản phẩm độc đáo, đầy tiềm năng tại The Campus 2 đến với các khách hàng đang tìm kiếm tài sản đầu tư hiệu quả, bền vững”, ông Khiêm chia sẻ.

The Campus 2 - bộ mặt đại diện cho đại đô thị Eco Central Park

Trường liên cấp FPT Vinh tại Eco Central Park khởi công hôm 19/9 (Ảnh: CĐT).

The Campus 2 ra mắt sau lễ khởi công trường liên cấp Tiểu học, THCS và THPT FPT Vinh – trường liên cấp đầu tiên tại dự án Eco Central Park, hôm 19/9. Với sự kiện khởi công này, trường liên cấp FPT dự kiến tuyển sinh năm học 2026, trước khi cư dân The Campus 2 về nhận bàn giao.

Đây là phân khu cư dân sẽ có được sự sẵn sàng về tiện ích và các mảnh ghép thương mại, giáo dục trong đại đô thị.

Phân khu The Campus 2 tiếp giáp nhiều đại lộ kết nối với đại đô thị cũng như vùng lân cận (Ảnh: CĐT).

Theo nhà sáng lập Ecopark, khi cư dân lựa chọn căn nhà nơi có nhiều tiện ích và dịch vụ, The Campus khẳng định lợi thế với mô hình phát triển môi trường học tập và sáng tạo như công viên thực nghiệm Campus Park rộng 15.000m2, chuỗi thể thao giúp phát triển và rèn luyện tài năng trẻ, quảng trường nhạc nước đậm nét nghệ thuật, chuỗi thương mại dịch vụ tiện nghi.

Khi cư dân lựa chọn vị trí hướng đến kết nối liên vùng, The Campus một lần nữa khẳng định tính liên kết vùng khi dễ dàng di chuyển về các phường trung tâm của Nghệ An và vùng lân cận.

The Campus 2 có một mặt tiếp giáp đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (Ảnh: CĐT).

Sức mạnh kết nối giao thông của The Campus đến từ việc có một mặt tiền tiếp giáp đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (có chỉ giới đường đỏ rộng tới 70m) đã thông toàn tuyến năm 2024.

Với điểm nhấn hạ tầng này, khoảng cách từ The Campus đến trung tâm thành phố Vinh (cũ) chỉ còn dưới 10 phút lái xe, thời gian từ The Campus đến sân bay quốc tế Vinh, trường đại học Y khoa Vinh, khu du lịch biển Cửa Lò chỉ còn 10 - 20 phút lái xe.

Một mặt tiền khác của The Campus 2 tiếp giáp đại lộ Âu Cơ (34m), trực diện Quảng trường Ánh Sáng 3,5ha đã và đang đưa vào hoạt động thử nghiệm, trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí, trải nghiệm mới của cư dân toàn bộ khu đô thị cũng như người dân khu vực lân cận.

The Campus 2 nằm trực diện khối đế tòa tháp Central Park Residences (Ảnh: CĐT).

Theo ông Nguyễn Thành Quang – Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark, nhờ lợi thế thương mại vượt trội và vị trí của các tuyến đại lộ rộng lớn, The Campus 2 được hưởng lợi trực tiếp, nhất là khi tòa tháp Central Park Residences bàn giao cuối năm 2025, trở thành tòa tháp cao tầng hiện đại bậc nhất Nghệ An hiện nay, mang đến nguồn nhu cầu tiêu dùng thương mại dịch vụ ngay trong các tuyến phố The Campus.

Không gian sống xanh, trong lành, khoáng đạt tại Eco Central Park (Ảnh: CĐT).

Sở hữu lợi thế tọa lạc trong đại công viên xanh Eco Central Park, The Campus 2 hưởng trọn vẹn hệ tiện ích và không gian xanh tại đây. Theo đó, 43% diện tích Eco Central Park dành cho cảnh quan với hệ thống công viên, quảng trường, mặt nước, đường dạo, sân thể thao, sân vườn chung và sân vườn của cư dân.

39% diện tích dành cho hạ tầng giao thông và tiện ích phục vụ cư dân với các tuyến đại lộ 70m, 34m, 24,5m hay đường nội khu tối thiểu 14m mà còn được phủ xanh bằng hệ thống cảnh quan nhiều lớp cây xanh.

Cuối cùng, tỷ lệ diện tích thấp nhất trong đô thị thuộc về công trình xây dựng, chỉ 19% trên tổng quy mô, giúp căn nhà không chỉ là không gian trong 4 bức tường, mà là giá trị cộng hưởng của nhiều yếu tố quan trọng tạo nên môi trường sống xứng đáng cho nhiều thế hệ, tạo bệ phóng, tiền đề hướng đến thành công.