Lễ ra quân Blanca 6&7: Hàng nghìn chiến binh cùng “căng buồm” đón sóng mới bên biển Bãi Sau

Sự kiện đánh dấu hành trình chinh phục khách hàng tại hai tòa tháp mới Blanca 6&7, thuộc đô thị biển Blanca City (Vũng Tàu).

Khởi động đường đua chinh phục thị trường Vũng Tàu

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm trắng rẽ sóng ra khơi, toàn bộ không gian sự kiện được thiết kế như một hải trình hùng tráng - nơi những “thủy thủ” bản lĩnh, sẵn sàng chinh phục hành trình mới giữa đại dương. Từ sân khấu đến hiệu ứng ánh sáng - âm thanh..., tất cả tái hiện trọn vẹn tinh thần vươn khơi mạnh mẽ.

Hơn 2.000 chuyên viên kinh doanh hội tụ trong sự kiện “Căng buồm kiêu hãnh - Kiệt tác tương lai” (Ảnh: Sun Property).

Phát biểu tại sự kiện, đại diện Sun Property chia sẻ sở hữu vị trí trung tâm, kiến trúc mang tính biểu tượng và được vận hành bởi thương hiệu quốc tế, Blanca 6&7 không chỉ tiếp nối hành trình phát triển Blanca City mà còn kỳ vọng kiến tạo chuẩn mực sống mới ngay trung tâm biển Bãi Sau.

Điểm nhấn ấn tượng của chương trình là nghi thức kick-off diễn ra trang trọng, giàu cảm xúc. Các giám đốc kinh doanh tiến lên sân khấu, giương cao lá cờ mang tên mình và cắm lên mô hình Blanca City - biểu tượng cho sự đồng hành, quyết tâm và tinh thần cùng Sun Property chinh phục thị trường mới.

Nghi thức kick off của các đại lý phân phối Blanca City (Ảnh: Sun Property).

Các tiết mục nghệ thuật bùng nổ và hoạt động tương tác sôi nổi cũng góp phần lan tỏa không khí khởi đầu hứng khởi, tiếp thêm lửa nhiệt huyết cho hàng trăm “chiến binh” bước vào chặng đua phía trước.

Blanca 6&7: Căn hộ “song hải” đắt giá, vận hành bởi thương hiệu quốc tế

Tọa lạc tại vị trí trung tâm Blanca City, cụm tòa tháp Blanca 6&7 sở hữu tầm nhìn hiếm có tại Vũng Tàu. Một mặt đón bình minh trên biển Bãi Sau, nơi những ánh sáng đầu ngày chạm khẽ từng ô cửa; mặt còn lại mở ra khung cảnh ngoạn mục về phía mũi Nghinh Phong, sân golf xanh mướt và ánh hoàng hôn buông mỗi buổi chiều. Với lợi thế tầm nhìn hai phía đại dương, Blanca 6&7 không chỉ mang lại trải nghiệm sống gần gũi thiên nhiên mà còn là bảo chứng cho giá trị tài sản theo thời gian.

Đại diện Sun Property thuyết trình về dòng sản phẩm mới tại hai tháp Blanca 6&7 (Ảnh: Sun Property).

Kiến trúc Blanca 6&7 được tạo tác bởi đội ngũ thiết kế Aedas, mang dáng hình thanh thoát mà vững chãi, lấy cảm hứng từ cánh buồm Pháp từng cập bến Vũng Tàu thế kỷ trước. Đường mái cong mềm mại, các ô cửa kính mở rộng kết nối với thiên nhiên cùng sắc trắng tinh khôi giúp tổng thể kiến trúc vừa hiện đại, vừa phảng phất dấu ấn Địa Trung Hải và câu chuyện giao thương vùng biển.

Không chỉ gây ấn tượng về thẩm mỹ, Blanca 6&7 còn nổi bật với lợi thế vận hành theo chuẩn quốc tế. Theo Sun Property, hai tòa tháp sẽ được quản lý bởi thương hiệu quốc tế - yếu tố bảo chứng cho chất lượng dịch vụ cao cấp, đảm bảo mỗi căn hộ đều được chăm sóc, bảo trì đúng tiêu chuẩn dù chủ nhân không thường xuyên sử dụng. Hệ thống đặt phòng toàn cầu, cộng đồng hội viên và kênh phân phối chuyên nghiệp cũng góp phần duy trì công suất ổn định, tối ưu hóa nguồn thu thụ động và nâng cao khả năng thanh khoản cho sản phẩm.

Blanca B6, B7 do Aedas thiết kế, sở hữu kiến trúc giao thoa Đông Tây và tầm nhìn song hải hiếm có (Ảnh: Sun Property).

Đặc quyền sống giữa hệ sinh thái “all-in-one”

Blanca 6&7 không chỉ là một tòa tháp căn hộ cao tầng, mà là mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái “all-in-one” đẳng cấp của Blanca City, tận hưởng đặc quyền sống giữa hệ sinh thái tiện ích “all-in-one” của đại đô thị Blanca City.

Ngay dưới chân tòa tháp là dãy shop thương mại sôi động. Chỉ vài bước chân là kết nối tới công viên nước Sun World quy mô 15ha - tổ hợp giải trí vận hành thực lớn bậc nhất miền Nam, chuỗi biệt thự Casa Grand Villa sầm uất, bãi biển riêng gần 1km, trung tâm thương mại mặt biển lớn nhất Việt Nam... Từ đây, cư dân cũng dễ dàng tiếp cận tháp khách sạn quốc tế và tòa B5 kế cận - nơi hội tụ loạt tiện ích cao tầng như nhà hàng rooftop, skybar, cafe trên cao, hồ bơi vô cực, giúp nâng tầm trải nghiệm sống và nghỉ dưỡng.

Cư dân Blanca 6&7 hưởng trọn hệ tiện ích đẳng cấp, nổi bật với công viên nước Sun World 15ha (Ảnh: Sun Property).

Về sản phẩm, Blanca 6&7 cung cấp đa dạng loại hình căn hộ: studio, 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ và duplex. Tất cả đều được bàn giao hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, do Ong&Ong (Singapore) thiết kế.

Căn hộ Blanca được bàn giao đầy đủ nội thất theo tiêu chuẩn quốc tế, thiết kế bởi Ong&Ong (Singapore) (Ảnh: Sun Property).

Tại sự kiện, các đại lý phân phối, đối tác tin cậy của Sun Property đã bày tỏ sự tin tưởng và cam kết sẽ lan tỏa giá trị vượt trội của dự án tới cho khách hàng. “Trong bối cảnh Vũng Tàu đang tăng tốc đầu tư hạ tầng, những sản phẩm cao tầng pháp lý minh bạch, vị trí đắc địa, vận hành quốc tế như Blanca 6&7 được kỳ vọng sẽ trở thành tâm điểm hút dòng tiền đầu tư trung - dài hạn”, đại diện một sàn phân phối Blanca 6&7 khẳng định.

Sự kiện kick-off “Căng buồm kiêu hãnh - Kiệt tác tương lai” không chỉ khơi dậy tinh thần đồng hành giữa Sun Property và hệ thống phân phối, mà còn mở màn cho chiến dịch phát triển mới tại Blanca City.