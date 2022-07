Le Palmier Hồ Tràm đón đầu xu hướng sở hữu second home mới

Cuộc "cải tổ vĩ đại" về phong cách sống trên toàn thế giới

2 năm gần đây, thế giới chứng kiến xu hướng gia chủ sống ở second home trong thời gian dài hơn. Khảo sát người mua trên 44 quốc gia của Knight Frank năm 2021 cho thấy: Covid-19 đã thay đổi cách sống, nhà đã trở thành nơi để làm việc, tập thể dục, học hỏi, giao lưu, thư giãn... Hơn 26% số người được hỏi cho biết họ sẽ mua một second home. Họ muốn nâng cao đời sống và sử dụng ngôi nhà thứ 2 như một nơi vừa nghỉ dưỡng vừa làm việc và sinh sống hàng ngày trong trường hợp dịch bùng phát trong tương lai.

Nhà kinh tế học Matthew Speakman của Zillow chia sẻ với Vox về sự thay đổi phong cách sống sau đại dịch: "Chúng tôi gọi đây là cuộc cải tổ vĩ đại, thay đổi cách mọi người nghĩ về nơi họ cần sống, thay đổi hoàn toàn định nghĩa của họ về nhà".

Sau đại dịch, người ta có xu hướng sống trong thời gian dài hơn tại ngôi nhà thứ 2 - nơi có không gian sinh thái yên bình, tốt cho sức khỏe và tinh thần (Ảnh thực tế dự án Le Palmier Hồ Tràm).

Cùng với xu hướng "an cư" lâu hơn tại ngôi nhà thứ 2, người mua cũng rất quan tâm tới các tiêu chí và một công thức chuẩn để tìm được second home ưng ý giữa vô vàn lựa chọn. Craig Venezia - tác giả cuốn sách "Mua ngôi nhà thứ 2: Thu nhập, nơi nghỉ ngơi hoặc hưu trí (Buying a second home: Income, getaway or retirement) - khuyên nhà đầu tư: "Trừ khi bạn đã nghỉ hưu hoặc có thể làm việc từ xa mãi mãi, hãy xem xét một second home cách nơi bạn sống không quá 2 hoặc 3 giờ lái xe".

Đưa "công thức" về Việt Nam

Đại dịch đã khiến người dân tại những "thành phố bê tông" bị ghìm chân trong 4 bức tường bí bách. Khao khát sở hữu ngôi nhà có không gian sống hòa mình với thiên nhiên trở nên mãnh liệt. Cùng với xu thế mới trên thế giới, second home đã vượt ra khỏi phạm vi chức năng vốn có là ngôi nhà nghỉ dưỡng và đầu tư sinh lời. Nó đang đảm nhận vai trò làm cầu nối giữa con người với thiên nhiên, xoa dịu căng thẳng và nuôi dưỡng những giá trị tích cực.

Giờ đây, second home như cánh tay dẫn dắt mỗi người về với mẹ thiên nhiên để nương náu tâm hồn, thanh lọc cơ thể và khởi tạo lại nguồn năng lượng tích cực (Ảnh thực tế dự án Le Palmier Hồ Tràm).

Tại phía Nam, Hồ Tràm đang nổi lên như một "thủ phủ" second home mới nhờ hội tụ cả 2 yếu tố ấy: Chỉ cách TPHCM khoảng 2 giờ lái xe và sở hữu lợi thế lớn về điều kiện tự nhiên. Hồ Tràm thuộc top bãi biển hoang sơ và đẹp nhất thế giới do CNNGo bình chọn, sở hữu suối khoáng nóng Bình Châu - một trong 65 khu du lịch sinh thái bền vững toàn cầu và khu bảo tồn rừng nguyên sinh ven biển Bình Châu - Phước Bửu…

Trên "cung đường nghỉ dưỡng tỷ đô" Hồ Tràm là hàng loạt dự án bất động sản lớn cùng các thương hiệu quản lý, vận hành quốc tế. Mới đây nhất, "bãi biển hơn 300 ngày nắng ấm" đã đón chào thêm một dự án mang vẻ đẹp thuần Việt với sức hút riêng biệt - Le Palmier Hồ Tràm.

Le Palmier Hồ Tràm đón đầu xu thế sở hữu second home mới tại thị trường phía Nam (Ảnh thực tế dự án Le Palmier Hồ Tràm).

Giữa sự sôi động của Hồ Tràm, Le Palmier mở ra một góc tiếp cận mới. Không áp đảo với quy mô đồ sộ, cũng không vươn cao như một công trình biểu tượng của khu vực… Le Palmier Hồ Tràm tựa như một ngôi nhà retreat, hiện diện như một nốt thanh âm trong trẻo - điều mà ai cũng cần có trong cuộc đời. Điểm nhận diện của dự án là hàng hàng lớp lớp tán dừa xanh mướt xuất hiện ở khắp nơi, ôm ấp trọn vẹn quanh những căn biệt thự, trải dài khắp lối đi của khuôn viên, kề cạnh như một người bạn tâm giao bên hiên nhà.

Ông Nguyễn Thái Bình - Chủ tịch Đông Tây Group, đơn vị phát triển dự án - chia sẻ: "Tại Le Palmier, chúng tôi muốn giữ nguyên cái chất hiền hòa và đôn hậu của Hồ Tràm, gửi gắm trong những rặng dừa xanh mát. Tôi mong những vị chủ nhân tại Le Palmier sẽ trải nghiệm cảm xúc giống tôi, chỉ cần nhìn bóng rặng dừa từ xa là biết rằng đã trở về ngôi nhà thứ 2 thương mến".

Trong khuôn viên rộng 2 ha của dự án, những căn biệt thự Le Palmier Hồ Tràm mang theo vẻ đẹp của phong cách kiến trúc tropical lấy cảm hứng từ những vùng miền nhiệt đới tràn ngập nắng gió; đem tới cảm giác thư thái, yên ả mà vui tươi tràn đầy hứng khởi.

Cách TPHCM chỉ hơn 2 giờ lái xe, được thừa hưởng sự hào phóng của thiên nhiên đồng thời mở ra hướng tiếp cận mới về second home, Le Palmier Hồ Tràm là sự lựa chọn của những cư dân mong muốn trải nghiệm lối sống linh hoạt kết hợp giữa ngôi nhà thứ nhất và ngôi nhà thứ 2.

