Lãi 4,1 tỷ, Vinaconex 1 khoe quyết toán công nợ được gần 1.200 tỷ đồng

Công ty cổ phần xây dựng số 1 (Vinaconex 1, mã chứng khoán: VC1) vừa công bố Nghị quyết phiên họp đại hội cổ đông thường niên năm 2023. Một trong những nội dung được thông qua là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Cụ thể năm 2022, công ty đạt 429,3 tỷ đồng doanh thu, tăng 39% so với năm 2021, nhưng chỉ đạt 80% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 4,1 tỷ đồng, giảm 41,3% so với cùng kỳ trước đó. Lý do là trong năm 2022, thị trường bất động sản gặp khó khăn, tín dụng, lãi suất ngân hàng biến động mạnh, giá cả nguyên vật liệu tăng, hậu quả của Covid-19 ảnh hưởng tới thi công... Trong khi đó, hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản gặp nhiều vướng mắc do cơ chế chính sách. Doanh nghiệp không thể bàn giao dự án đã hoàn thành để thu hồi vốn hay triển khai dự án.

Vinaconex 1 nhận định, năm 2023, công tác tìm kiếm thị trường, kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, cạnh tranh khốc liệt giữa các đối thủ. Vì vậy doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 đạt 460,1 tỷ đồng, tăng 7,2%. Lợi nhuận sau thuế chỉ ở mức 1,6 tỷ đồng, chỉ bằng 39% so với năm 2022. Đây cũng là mức thấp nhất trong lịch sử kinh doanh của doanh nghiệp.

Điểm sáng trong năm 2022 được doanh nghiệp này nhắc đến là công tác quyết toán thu hồi công nợ đặc biệt là với các công trình đã thi công xong từ lâu, phục vụ kịp thời cho việc thu hồi vốn tồn đọng.

Vinaconex 1 cho biết đã hoàn thành toàn bộ công tác quyết toán các gói thầu đã ký với Tập đoàn Sunshine gồm Sunshine Palace, Sunshine Garden, một số phần thuộc Sunshine Center, Sunshine Riverside với tổng giá trị quyết toán 1.130 tỷ đồng.

Ngoài ra đơn vị này cũng đã quyết toán với Tập đoàn Nam Cường xong 2 công trình với tổng giá trị 58,5 tỷ đồng, giá trị còn phải thu là 2,4 tỷ đồng. Như vậy tổng giá trị quyết toán là 1.188,5 tỷ đồng.

Doanh nghiệp thi công này cho biết trong năm 2022 đã mạnh dạn thuê đơn vị tư vấn pháp lý để thực hiện thu hồi công nợ và đã đạt được kết quả cụ thể. Ví dụ bằng nhiều biện pháp tích cực trong năm 2022 công ty đã thu hồi toàn bộ phần công nợ của Tập đoàn Sunshine với tổng giá trị đã thu hồi được là 152,5 tỷ đồng (giá trị còn phải thu là 38 tỷ đồng đã thu hồi được trong tháng 1/2023).

Thậm chí, với một số công nợ đối với các công trình đã tồn đọng từ lâu, công ty này phối hợp đơn vị tư vấn pháp lý tiến hành khởi kiện tại các tòa án địa phương nơi đóng trụ sở của các chủ đầu tư và đã đạt được kết quả nhất định. Ví dụ với công trình Tasco Pháp Vân, Vinaconex 1 đã khởi kiện và được Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm thụ lý vụ án, xét xử cho thắng kiện và buộc Công ty Tasco phải trả cả gốc và lãi chậm trả.

Trong năm nay, công ty "họ" Vinaconex này đặt mục tiêu quyết toán các công trình đã thi công xong cho cụm công trình Tập đoàn BIM tại TP Hạ Long, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, 4 gói thầu lớn đã ký với Tập đoàn Nam Cường, công trình CN5 Quảng Ninh, công trình BT4 Cát Bà.