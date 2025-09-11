Lagoon - Mảnh ghép cuối khẳng định vị thế phân khúc hạng sang của Eaton Park

Lagoon - "tuyệt tác" cuối trong bộ sưu tập đẳng cấp của Eaton Park

Cuối tháng 8, chủ đầu tư Gamuda Land công bố quỹ căn cuối cùng thuộc tháp Lagoon - dòng sản phẩm cao cấp nhất Eaton Park, dự án từng gây chú ý trên thị trường căn hộ hạng sang TPHCM vào năm 2024. Đây không chỉ là tòa tháp duy nhất còn lại, mà còn là phiên bản cao cấp được chủ đầu tư dồn tâm huyết để kiến tạo tổ ấm chuẩn mực cho cộng đồng tinh hoa.

Căn hộ Lagoon sở hữu giá trị vượt trội của dòng sản phẩm hạng sang với chất lượng cao cấp, hoàn mỹ (Ảnh: CĐT).

Điểm hấp dẫn đầu tiên của Lagoon là tầm nhìn panorama (toàn cảnh). Từ đây, chủ nhân có thể phóng tầm mắt bao quát dòng kênh xanh mát, công viên nội khu rộng lớn hay trung tâm thành phố tráng lệ. Mỗi căn hộ được thiết kế như một “khung tranh sống động”, nơi thiên nhiên, ánh sáng và nhịp thở đô thị giao hòa trong từng khoảnh khắc.

Bên cạnh ưu điểm vị trí trung tâm dự án, cư dân tại tháp Lagoon còn được hưởng trọn đặc quyền tiếp cận không giới hạn hệ thống hơn 100 tiện ích nội khu đẳng cấp quốc tế của Eaton Park, cùng thêm những đặc quyền riêng biệt chỉ dành cho các gia chủ của phân khu này. Đó là dịch vụ quản gia tương đương như ở khách sạn 5 sao, hiếm có ở các dự án căn hộ tại TPHCM hiện nay.

Cư dân sẽ được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên hỗ trợ vận chuyển hành lý lên nhà, đỗ xe hộ tại tầng hầm, trợ lý khách hàng 16/24 giờ, cùng các lớp thể thao và nghệ thuật hàng tuần với huấn luyện viên chuyên nghiệp - tất cả đã được tính trong phí quản lý. Đây là yếu tố làm nên phong cách sống khác biệt: không chỉ an cư, mà còn tận hưởng đặc quyền phục vụ theo chuẩn khách sạn tại chính ngôi nhà của mình.

Tháp Lagoon hưởng trọn tầm nhìn đắt giá và tiếp cận không giới hạn hơn 100 tiện ích theo chuẩn quốc tế từ Eaton Park (Ảnh: CĐT).

Đi sâu vào không gian bên trong, Lagoon khẳng định chuẩn mực tinh hoa bằng tiêu chuẩn bàn giao cao cấp. Mỗi chi tiết nội thất và thiết bị đều được lựa chọn từ các thương hiệu toàn cầu như Geberit, Duravit, Hansgrohe, Kohler hay Yale hoặc tương đương. Căn hộ được bàn giao hoàn thiện liền tường, sử dụng vật liệu cao cấp, thiết kế tối ưu ánh sáng và gió tự nhiên, mang đến không gian sống tinh tế, bền vững và đẳng cấp.

Với những giá trị nội tại vượt trội này, Lagoon được dự đoán sẽ giúp Eaton Park tiếp tục thắng thế thị trường vào giai đoạn cao điểm cuối năm, qua đó góp phần nối dài chuỗi thành tích kinh doanh trong năm 2025 của chủ đầu tư bất động sản hàng đầu Malaysia.

Pháp lý minh bạch - bảo chứng giá trị

Trong khi nhiều dự án vẫn vướng thủ tục sau khi TPHCM điều chỉnh địa giới hành chính, Eaton Park nổi bật khi là một trong số ít dự án hạng sang tại khu Đông đã hoàn thiện pháp lý, đủ điều kiện ký kết hợp đồng, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Điều này đã tạo nên hấp lực với cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Ở hai giai đoạn trước đó, chủ đầu tư cho biết, Eaton Park tạo lập những kỷ lục ngoạn mục. Giai đoạn 1 tiêu thụ hết 100% giỏ hàng trong một tháng, giai đoạn 2 đạt 99% giỏ hàng chỉ sau 1 tuần mở bán với tỷ lệ booking (đặt chỗ) cao gấp 6 lần so với số lượng sản phẩm tung ra.

Sau sự kiện kick off (khởi động) giai đoạn 3 vào tháng 8 vừa qua, mức độ quan tâm của khách hàng càng gia tăng, đặc biệt khi chủ đầu tư công bố khung chính sách bán hàng được thiết kế sẵn với 3 phương thức thanh toán linh hoạt, thông thoáng. Tùy theo lựa chọn đóng 5%, 10%, hay 30% ký hợp đồng mua bán sẽ được áp dụng lộ trình thanh toán khác nhau, nhưng tất cả đều được kéo giãn và chia nhỏ thành nhiều đợt trong vòng 3 năm. Khi nhận được giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà - “sổ hồng”, thì mới phải thanh toán 5% cuối cùng. Ngoài ra, mỗi phương thức sẽ có mức chiết khấu riêng, được công bố vào ngày mở bán dự kiến trong tháng 10.

Theo Batdongsan.com.vn, lợi nhuận đầu tư căn hộ tại Hà Nội và TPHCM hiện duy trì ở mức trên 20% mỗi năm. Tuy nhiên, giới đầu tư nhận định Lagoon sẽ mang lại biên độ lợi nhuận cao hơn, nhờ tính độc bản của sản phẩm hạng sang và chất lượng bàn giao vượt trội. Hiệu suất cho thuê cũng được đánh giá triển vọng, khi đón nguồn cầu từ chuyên gia nước ngoài, nhân sự cấp cao tại các tập đoàn tài chính, công nghệ và hệ thống giáo dục quốc tế lân cận. Đây là nhóm khách thuê sẵn sàng chi trả cao cho sản phẩm đạt chuẩn quốc tế.

Lagoon (tháp thứ 3 bên trái) kỳ vọng đưa Eaton Park tiếp tục chinh phục thị trường căn hộ hạng sang năm 2025 (Ảnh: CĐT).

Theo Savills, giá căn hộ tại TPHCM dự kiến còn tăng, với chu kỳ tăng có thể diễn ra vào giai đoạn 2026-2027.

Trong bối cảnh đó, Lagoon trở nên sáng giá như là cơ hội để sở hữu căn hộ hạng sang tại khu vực trung tâm TPHCM với pháp lý minh bạch và mức giá hợp lý. Sức nóng thị trường ngày càng tăng khi chỉ còn một tháng để nhận đặt chỗ, trong khi thực tế ở hai đợt trước, chủ đầu tư đã phải dừng sớm do lượng đăng ký vượt xa số sản phẩm tung ra.