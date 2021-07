Kịch bản nào cho bất động sản 6 tháng cuối năm?

Dân trí Thị trường phục hồi diện rộng, lãi suất vay mua nhà thấp chưa từng có và phát triển cơ sở hạ tầng là động lực cho bất động sản nửa cuối 2021-2022. Đặc biệt, các dự án chất lượng, đúng tiến độ của chủ đầu tư tiềm lực được "chọn mặt gửi vàng".

Các tỉnh lân cận hút giới đầu tư nửa cuối năm

Báo cáo chiến lược 6 tháng cuối năm nay và năm 2022 của VnDirect nhận định, bất động sản nhà ở đầy triển vọng phát triển thời gian tới nhờ sự phục hồi trên diện rộng của thị trường. Thị trường được kỳ vọng tăng trưởng 7,1% so cùng kỳ trong năm nay trong khi áp lực lạm phát kiểm soát ở mức 2,9%. Đồng thời, một trong những đòn bẩy cho thị trường là lãi suất vay thấp nhất 10 năm hỗ trợ kích cầu bất động sản, đặc biệt là thế hệ Millennial.

Dự án SORA gardens II mang phong cách sống tiện nghi và hiện đại tại Bình Dương.

Ngoài tín hiệu tích cực của thị trường, thì cơ sở hạ tầng vĩ mô đã và đang được đẩy mạnh với các dự án đáng chú ý hoàn thành trong 2020 như cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, vành đai 3 Hà Nội. Một số dự án khởi công năm nay như giai đoạn 1 sân bay quốc tế Long Thành, 6/11 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đang được thi công… sẽ là động lực tăng trưởng chính cho các năm tới.

Tuy nhiên, theo VnDirect, do giá bán tăng cao cùng nguồn cung khan hiếm ở TPHCM, nên các tỉnh lân cận sẽ thu hút giới đầu tư nửa cuối nay và 2022. DKRA Việt Nam cho biết quý I vừa qua, giá bán sơ cấp trung bình ở Bình Dương chỉ khoảng 36,8 triệu/m2, một mức giá khá "dễ mua" đối với nhiều người mua nhà.

Lối vào thang máy sang trọng ở tòa nhà SORA gardens II.

Đó là lý do vì sao mức độ quan tâm của nhà đầu tư đối với khu vực này không ngừng tăng lên. Bất chấp mùa dịch, trong quý II mức độ quan tâm thị trường Bình Dương tăng 23% so với quý trước đó, cao hơn các tỉnh Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ, Bình Phước… Cùng thời kỳ, mức độ quan tâm chung cư cũng tăng 27%.

Covid-19 cũng chính là cơ hội "lửa thử vàng", chỉ những doanh nghiệp có nội lực mới vượt qua, mang đến những sản phẩm chất lượng cho thị trường. Các chủ đầu tư uy tín, có tiềm lực tài chính, hoàn thành dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng dự báo sẽ được người mua nhà chọn lựa.

Dự án đúng tiến độ nâng cao giá trị chữ tín của chủ đầu tư Nhật Bản

Khởi công từ giữa năm 2019, phần lớn thời gian thi công dự án căn hộ hạng sang SORA gardens II vướng dịch Covid-19 đã trở thành bài toán cho chủ đầu tư Becamex Tokyu. Tuy nhiên, thụ hưởng kinh nghiệm của Tập đoàn TOKYU - Nhà phát triển đô thị hàng đầu Nhật Bản với lịch sử phát triển 100 năm - Becamex Tokyu đã ngược dòng vượt qua dịch bệnh, bàn giao cho người mua đúng tiến độ vào quý II năm nay.

Với tinh thần "omotenashi" - tinh thần tận tâm với khách hàng - việc hoàn thành SORA gardens II không chỉ minh chứng việc quản lý, giám sát công trình hiệu quả, mà còn khẳng định năng lực vượt trội cùng uy tín, vị thế trên thị trường của chủ đầu tư.

Lối đi tràn ngập cây xanh mang đến những giây phút thư giãn cho cư dân.

Không chỉ tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng, chủ đầu tư Nhật Bản còn thiết lập tiêu chuẩn an toàn cho công nhân trên công trường. Chuẩn mực này mang đến hàng triệu giờ thi công an toàn, đóng vai trò lớn cho dự án đạt tiến độ thi công thông suốt, thuận buồm xuôi gió.

Cư dân có thể ngắm cảnh và quây quần bên nhau ở khu BBQ ngoài trời trên tầng 4.

Nằm trong cộng đồng hiện hữu và đang phát triển tại cửa ngõ thành phố mới Bình Dương, SORA gardens II hưởng thụ toàn bộ không gian xanh cùng tất cả tiện ích chất lượng, dịch vụ đa dạng của khu đô thị TOKYU Garden City.

Khu vực kết nối hai tòa nhà SORA garden I và SORA gardens II là công viên cây xanh rộng lớn, mang đến cảm giác thư thái, yên bình cho cư dân. Các tiện ích hiện đại như hồ bơi vô cực, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ ngoài trời, vườn hoa, phòng xông hơi,… được tập trung tại tầng 4 của SORA gardens II, giúp cư dân có những giây phút thư giãn riêng tư và an toàn nhất.

Chất lượng sống được nâng tầm với không gian hồ bơi sang trọng ở SORA gardens II.

Đi đôi với chất lượng, SORA gardens II mang sự tinh tế và sang trọng với các vật liệu xây dựng đẳng cấp. Cửa được trang bị khóa từ YALE, cửa nhôm kính BM Windows nhập khẩu có độ chính xác cao, toàn bộ kính ở dự án là kính cường lực 2 lớp chống va đập đã tối ưu cuộc sống tiện nghi cho gia chủ.

Bình Dương có tỷ lệ hấp thụ căn hộ đến 97%, cùng tỷ suất sinh lời cho thuê căn hộ tại TOKYU Garden City bình quân 7,5%, cao hơn thị trường TPHCM (5-6%), sẽ là động lực giúp thị trường vững vàng. Với chất lượng vượt trội, dự án SORA gardens II đã bán hết 80% số lượng căn hộ. Có mức giá "dễ hấp thụ" từ 31 triệu đồng/m2, dự báo những căn cuối của SORA gardens II sẽ được thị trường đón nhận nhanh chóng.

Thanh toán 50% nhận ngay nhà để ở

Tại SORA gardens II, khách hàng thanh toán 50% đã có thể nhận nhà và được tặng bộ 3 máy lạnh Daikin từ Nhật Bản. Chương trình bắt đầu từ 1/6/2021.

Thanh Ngân - Trường Thịnh