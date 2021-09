Không gian sống tiện nghi tại The Origami Park

Dân trí Được đặt theo tên của bộ môn nghệ thuật gấp giấy truyền thống đặc trưng Nhật Bản, The Origami Park mang đến những tổ ấm đa sắc màu, kỳ vọng là khởi đầu cho tương lai của thế hệ trẻ.

Nét truyền thống Nhật Bản

Được du nhập vào Nhật Bản từ thế kỷ thứ VI, origami là bộ môn nghệ thuật truyền thống tạo hình bằng giấy độc đáo của xứ sở hoa anh đào, chứa đựng rất nhiều tâm tư tình cảm của người gấp. Như hạc giấy đại diện cho hy vọng, ngôi sao tượng trưng cho ước mơ, origami mang đến niềm tin, hy vọng cùng sự lạc quan trong cuộc sống.

Tại Nhật Bản, đây còn là biểu tượng của một gia đình hạnh phúc, khi nhiều gia đình dạy trẻ về nghệ thuật origami để thế hệ sau hiểu rõ và trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp đã có từ thế hệ cha ông.

Mong muốn xây dựng đô thị phồn vinh khởi nguồn từ những gia đình hạnh phúc, Vinhomes đã phát triển những "căn hộ hạnh phúc" tại The Origami Park (S6), đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức, TPHCM).

"Như nghệ thuật gấp giấy Nhật Bản tạo nên những hình thái màu sắc khác nhau, cuộc sống ở The Origami Park lấp lánh muôn màu muôn vẻ, nơi tương lai con trẻ được vun đắp mỗi ngày trong không gian trong vắt ngập tiếng cười và đong đầy hạnh phúc", đại diện Vinhomes chia sẻ về ý tưởng thiết kế dự án.

The Origami Park được phát triển với mong muốn đem tới môi trường sống hạnh phúc bền lâu cho các gia đình.

Sống xanh giữa lòng thành phố mới

Sẽ không có xã hội hạnh phúc nếu không có những gia đình hạnh phúc. Sẽ không có những gia đình hạnh phúc nếu từng thành viên trong gia đình không hạnh phúc. Không gian sống tiện nghi ngập tràn sắc xanh tại The Origami Park góp phần mang đến trải nghiệm sống vui khỏe, thư thái mỗi ngày cho từng thành viên trong gia đình, từ đó nuôi dưỡng hạnh phúc bền lâu.

The Origami Park sở hữu bộ đôi công viên phong cách nghỉ dưỡng (resort) và vườn Nhật kết hợp trải dài xuyên suốt các tòa căn hộ. Phân khu còn được cộng hưởng miền xanh sinh thái từ The Origami Sun (S7) tạo thành chuỗi cảnh quan đặc biệt hiếm có.

The Origami Park sở hữu tầm nhìn đắt giá với vườn Nhật nội khu và không gian xanh bao quanh.

Miền xanh của The Origami Park cũng được nối dài nhờ hệ thống sông nước bao quanh cùng công viên Cầu Vồng và rạch Bà Dì, mang tới bầu không khí xanh mát thư thái và không gian khoáng đạt ngay giữa lòng thành phố mới Thủ Đức.

Với thiết kế quy hoạch thông minh, mỗi căn hộ tại phân khu đều có tầm nhìn thoáng đãng và số lượng lớn có tầm nhìn hướng về vườn Nhật Bản nội khu, nơi có vườn thiền sỏi trắng, vườn tùng la hán quý hiếm, hồ cá koi trải dài, thác nước...

Dưới chân mỗi tòa nhà là chuỗi tiện ích phục vụ đa dạng nhu cầu của cư dân.

Ngay trước thềm mỗi tòa căn hộ The Origami Park còn là chuỗi tiện ích phục vụ nhu cầu của cư dân như hồ bơi ngoài trời; sân thể thao đa dạng dành cho các môn tennis, cầu lông, sân tập bóng rổ…; vườn dưỡng sinh cho người lớn tuổi; sân chơi dành riêng cho trẻ em….; và phòng sinh hoạt cộng đồng được bố trí trong nhà. Phân khu căn hộ còn kế thừa mọi lợi thế từ đại đô thị Vinhomes Grand Park được vận hành thông minh theo những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới cùng hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp của Tập đoàn Vingroup như Vincom, Vinmec, Vinschool, VinBus.

The Origami Park tạo ra không gian cho các gia đình gắn kết với nhau, cùng trải nghiệm cuộc sống ngập tràn hạnh phúc. Nơi đó , con trẻ có nhiều không gian an lành để phát triển khôn lớn, cha mẹ có thêm không gian vận động để cải thiện sức khỏe, ông bà có thêm bầu không khí trong lành để an dưỡng tuổi già.

"Giá trị căn hộ The Origami Park không chỉ tính trên m2 diện tích, mà còn là muôn vàn trải nghiệm và tiện ích bao la", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

The Origami bao gồm các căn hộ studio, 1-3 phòng ngủ và các căn hộ +1 (thêm một phòng chức năng) là một phòng ngủ +1, 2 phòng ngủ +1, 3 phòng ngủ +1. Chủ đầu tư đang áp dụng chính sách Vinhomes Priority hỗ trợ vay lên tới 100% giá trị căn hộ cùng khoản hỗ trợ lãi suất 0% lên tới 11 tháng sau bàn giao. Thời hạn vay lên đến 35 năm giúp áp lực tài chính thời gian đầu được giải tỏa và phù hợp với nhiều phương án đầu tư của khách hàng. Cùng với đó, khách hàng có cơ hội nhận quà tặng voucher xe VinFast trị giá lên tới 200 triệu đồng khi mua căn hộ tại The Origami trong thời gian này.

Trường Thịnh