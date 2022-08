Không gian sống "Sense of life" của The Filmore Da Nang

Vị trí đắc địa của The Filmore Da Nang (Ảnh: The Filmore Da Nang).

Ưu điểm của dự án trước xu hướng thị trường

Bên cạnh nhu cầu lưu trú ngắn hạn cho du lịch và nghỉ dưỡng, Đà Nẵng cũng đang đón làn sóng mới về nhu cầu an cư, lưu trú dài hạn cho mục tiêu đầu tư, kinh doanh hoặc trải nghiệm cuộc sống. Các ưu điểm về điều kiện tự nhiên và định hướng phát triển của Đà Nẵng khiến sức hấp dẫn của thành phố này ngày càng lớn. Nhiều khách hàng, cả người Việt và người nước ngoài, đã xem đây là một trong những địa phương lý tưởng cho "ngôi nhà thứ hai".

Trung tâm tiện ích trên tầng thượng với hệ tiện ích đỉnh cao và tầm nhìn đắt giá là tiêu điểm của "sense of life" tại The Filmore Da Nang (Ảnh: The Filmore Da Nang).

Tương ứng tất yếu với xu hướng trên là nhu cầu về nhà ở cao cấp, đặc biệt là căn hộ hạng sang. Đồng thời, khi đến Đà Nẵng, giới thượng lưu cũng sẽ tìm kiếm những không gian có khả năng đáp ứng phong cách sống wellness như xu hướng đang thịnh hành trên toàn cầu. Bất động sản wellness tại Đà Nẵng theo đó cũng đang tăng tốc.

Bất động sản wellness được hiểu là sản phẩm nhà ở không chỉ đắt giá, sang trọng mà còn cung cấp những giá trị mang lại sự thịnh vượng hoàn hảo cho cư dân, từ sức khỏe, tinh thần đến phong cách sống. Sau Covid-19, bất động sản wellness càng được chú trọng, từ thị trường quốc tế đến thị trường Việt Nam.

Tầng thượng của The Filmore Da Nang kiến tạo phong cách sống thượng lưu với một môi trường wellness (Ảnh: The Filmore Da Nang).

Chủ đầu tư Filmore Development cho biết, The Filmore Da Nang là dự án căn hộ hạng sang tương thích với xu hướng trên. Đây được đánh giá là một mô hình bất động sản wellness điển hình bởi được phát triển trên chiến lược kiến tạo "không gian sống high-touch" - môi trường sống giàu cảm xúc, giá trị thẩm mỹ và trải nghiệm, mang lại sự thịnh vượng thực sự cho cả thể lý, tâm lý và tinh thần. Đây là lý do giúp The Filmore Da Nang tạo được sự chú ý trên phân khúc bất động sản hàng hiệu của Đà Nẵng từ khi vừa được giới thiệu ra công chúng.

Không gian "sense of life" để "sống với mọi giác quan"

Để tạo nên một sản phẩm bất động sản wellness đúng nghĩa, đòi hỏi rất nhiều yếu tố, cả vô hình lẫn hữu hình. Đối với The Filmore Da Nang, môi trường sống wellness được cụ thể hóa bằng công thức "sense of life", tức kiến tạo nên một không gian hoàn mỹ mà ở đó, khách hàng có thể "sống với mọi giác quan" đúng nghĩa.

Theo đó, không gian "sense of life" của The Filmore Da Nang bao gồm các giá trị cốt lõi như tiện ích đỉnh cao từ công nghệ hiện đại và dịch vụ đẳng cấp, tính nhân văn do sản phẩm được kiến tạo từ mục tiêu phụng sự con người, tính lành mạnh khi chăm chút chi tiết cho nhu cầu bảo vệ sức khỏe và tái tạo năng lượng sống, tính thực tiễn do thấu hiểu khách hàng và thị trường. Ngoài ra, The Filmore Da Nang còn mang lại những giá trị vô hình nhưng có tác động sâu sắc đến đời sống con người như tinh thần duy mỹ, sự hài hòa văn hóa quốc tế đương đại với bản sắc địa phương, tính đồng nhất của cộng đồng cư dân tinh hoa…

Công nghệ tối tân cho cuộc sống thịnh vượng được The Filmore Da Nang đóng gói trong công thức "wellness by well-tech" (Ảnh: The Filmore Da Nang).

The Filmore Da Nang tọa lạc ngay bên bờ sông Hàn, trung tâm của tuyến phố Bạch Đằng, dễ dàng giao tiếp với trung tâm hành chính - dịch vụ của Đà Nẵng. Quỹ đất để phát triển các dự án căn hộ hạng sang ven sông như thế này không còn nhiều. Vì vậy, các dự án sở hữu đắc địa như The Filmore Da Nang được đảm bảo lợi thế cạnh tranh. Chủ đầu tư khẳng định, đây cũng là dự án hiếm hoi tại Đà Nẵng có quyền sở hữu căn hộ lâu dài cho cư dân.

Để hoàn thiện sản phẩm bất động sản wellness và không gian "sense of life", The Filmore Da Nang phát triển một môi trường dịch vụ thượng lưu với tiện ích kiểu resort - khách sạn hạng sang. Trong đó, dự án đầu tư rất mạnh cho công nghệ và trang thiết bị hiện đại để cư dân của mình có thể thụ hưởng tiện ích cao cấp nhất với trải nghiệm phong phú mỗi ngày.

Kiến trúc ban-công lồi là một đặc điểm mang tính biểu tượng khác của The Filmore Da Nang, tiêu biểu cho sự đột phá trong thiết kế kiến trúc và không gian căn hộ (Ảnh: The Filmore Da Nang).

Được kiến tạo trên các tiêu chuẩn mới mang tính quốc tế và giàu ưu thế nổi bật như trên, The Filmore Da Nang hứa hẹn trở thành lựa chọn của khách hàng thượng lưu khi muốn sở hữu "ngôi nhà thứ hai" tại "thành phố đáng sống".