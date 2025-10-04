Không gian bên trong căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt

BST (bộ sưu tập) căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt là biểu tượng cho phong cách sống hàng hiệu được bảo chứng bởi Marriott International. Mỗi căn hộ là một phiên bản độc bản, một tác phẩm nghệ thuật - nơi tinh hoa trên nền “di sản”, nơi từng đường nét thiết kế được tạo tác từ bàn tay tài hoa và khát vọng vươn tầm.

Tọa lạc tại Grand Marina, Saigon - khu căn hộ hàng hiệu Marriott & JW Marriott gắn liền với di sản Ba Son hơn 230 năm lịch sử, bộ sưu tập hiện thân cho một di sản thời đại mới - nơi di sản lịch sử cộng hưởng cùng các thương hiệu toàn cầu, mang đến trải nghiệm sống theo chuẩn 5 sao và giá trị trường tồn theo thời gian cho chủ sở hữu.

Siêu mẫu Lan Khuê, NTK Adrian Anh Tuấn, doanh nhân Sơn Đoàn, Cheng Bảo Phương... tại The House of Modern Legacy (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Tinh thần đó đã truyền cảm hứng hình thành ý tưởng The House of Modern Legacy - nơi 12 căn hộ thực tế được chuyển hóa thành 12 “lát cắt” của di sản đương đại, dưới sự giám tuyển của nhà nghiên cứu nghệ thuật Ngô Kim Khôi.

Không gian được chia thành 3 trụ cột nghệ thuật qua dòng chảy: quá khứ - hiện tại - tương lai, tái hiện hành trình di sản qua 3 lớp thời gian bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, tranh quý, vật phẩm sưu tầm và nội thất cao cấp.

Ông Ngô Kim Khôi (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

"Mỗi căn hộ Marriott Residences là một dấu ấn trải nghiệm tinh tế. Tôi muốn từng tác phẩm nghệ thuật, từng vật phẩm hàng hiệu - từ hương thơm, đồng hồ cho đến những chai rượu quý - đều được đặt để có dụng ý. Mục đích là tái hiện “dòng chảy di sản” - từ Ba Son đến Sài Gòn đương đại. Đó là cách tôi trao cho mỗi không gian một linh hồn, một chất sống tinh hoa vượt thời gian", ông Ngô Kim Khôi chia sẻ

Việc lựa chọn căn hộ để truyền tải từng chủ đề nghệ thuật cũng được ông tính toán có chủ đích. Đơn cử, các căn hộ thuộc dòng thời gian “quá khứ” sẽ có tầm nhìn hướng về Thảo Cầm Viên và công viên Lá Sen - những khoảng xanh thiên nhiên gợi lên nhịp sống thanh bình và ký ức Sài Gòn xưa.

Ngược lại, các căn hộ thuộc dòng thời gian “tương lai” sở hữu tầm nhìn mở rộng về phía sông Sài Gòn, bán đảo Thủ Thiêm và khu vực CBD hiện hữu, nơi ánh sáng đô thị trở thành biểu tượng cho một tương lai đang thành hình, mang theo khát vọng hội nhập và tinh thần thời đại mới.

Tầm view (tầm nhìn) độc đáo tại phòng khách căn hộ Marriott Residences phiên bản đặc biệt (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Hành trình bắt đầu từ các căn hộ thuộc chủ đề “Đối thoại với thời gian”, tái hiện ký ức Sài Gòn thông qua các tác phẩm hội họa của những họa sĩ thuộc trường phái mỹ thuật Gia Định như Duy Liêm, Nguyễn Trí Minh, Đào Mùi, Đỗ Xuân Doãn, Lê Chánh…

Mỗi căn hộ được bố trí theo từng chủ đề nghệ thuật khác nhau (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Những bức tranh quý được trưng bày trong không gian sử dụng tông màu trung tính và bố cục tinh giản, tạo điều kiện để giá trị thị giác trở thành trung tâm.

Tổng thể không gian tái hiện sự giao hòa giữa di sản thị giác và phong vị đương đại, phản ánh phong cách sống tinh hoa, nơi quá khứ được tiếp nối và chuyển hóa thành di sản sống mang tính hiện đại và bền vững.

Phòng khách trong căn hộ tại Grand Marina, Saigon, Lake (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Tiếp nối qua hành trình hiện tại, hai căn hộ thuộc chủ đề "Nhịp đập đương đại" là không gian sống tôn vinh những dấu ấn đương thời, nơi tinh thần sống hôm nay trở thành tuyên ngôn của sáng tạo và bản lĩnh cá nhân, được thiết kế “may đo” cho 2 chân dung chủ nhân là các quý ông và quý bà.

Phòng khách trong căn hộ tại Grand Marina, Saigon, Lake (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Không gian sống mang tinh thần quý ông đương đại, được định hình qua danh tác “Paris-Hanoi” của Cyril Kongo và Hom Nguyen. Phong cách sống lịch lãm được hoàn thiện bởi những bộ suit chuẩn mực Ý của Canali và phụ kiện xa xỉ đẳng cấp từ S.T. Dupont.

Thiết kế tối giản, dứt khoát, đề cao ánh sáng và tỷ lệ, tạo nên không gian nơi bản lĩnh và tinh hoa hội tụ, phản ánh phong cách sống đỉnh cao.

Tác phẩm “Woman” của Hom Nguyen (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Ngược lại, không gian sống dành cho quý bà mang lại cảm giác thanh lịch và sâu lắng, với điểm nhấn thị giác là tác phẩm “Woman” của Hom Nguyen - khắc họa vẻ đẹp Á Đông cùng chiều sâu nội tâm.

Ánh sáng, mùi hương và chi tiết nội thất được kết hợp khéo léo để tôn lên gu thẩm mỹ và khí chất của người phụ nữ hiện đại. Nổi bật trong không gian là mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn Vanguard Rose Skeleton từ Franck Muller - biểu tượng của sự sang trọng, nữ tính và nghệ thuật chế tác thủ công đỉnh cao.

Masterise Homes mang chiều sâu nghệ thuật đương đại vào không gian sống chuẩn Marriott (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Phân đoạn cuối của hành trình trải nghiệm là 6 căn hộ thuộc chủ đề “Kiệt tác toàn cầu”, mở ra tầm nhìn khoáng đạt hướng về bán đảo Thủ Thiêm và dòng sông Sài Gòn - biểu tượng cho một tương lai đang thành hình.

Siêu mẫu Lan Khuê, NTK Adrian Anh Tuấn, doanh nhân Sơn Đoàn, Cheng Bảo Phương (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Tại đây, các tác phẩm nghệ thuật của Hom Nguyen và Cyril Kongo được trưng bày trong bối cảnh hài hòa cùng đồng hồ phiên bản giới hạn, rượu quý và các vật phẩm thủ công cao cấp, tạo nên một không gian sống mang tinh thần hội nhập, nơi tinh hoa toàn cầu gặp gỡ bản sắc địa phương - khẳng định vị thế của Grand Marina, Saigon như một biểu tượng mới của thành phố trong thời đại toàn cầu hóa.

NTK Adrian Anh Tuấn cùng với Cheng Bảo Phương (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Các tác phẩm của Hom Nguyen truyền tải thông điệp về sự đổi mới, tự do và niềm tin vào tương lai, trong khi tranh của Cyril Kongo khắc họa tinh thần kết nối xuyên văn hóa, đề cao tính sáng tạo và khả năng đối thoại quốc tế trong nghệ thuật đương đại.

Phòng khách trong căn hộ Marriott residences, Grand Marina, Saigon, Lake (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Siêu mẫu Lan Khuê (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Nổi bật trong không gian là tác phẩm “Les Portes du Paradis” của Cyril Kongo, sử dụng kỹ thuật graffiti (tranh phun sơn) để khắc họa hành trình khám phá thế giới và thể hiện khát vọng tự do, kết nối đa văn hóa và mở rộng tầm nhìn. Một biểu tượng cho vẻ đẹp tráng lệ và tinh thần hội nhập toàn cầu.

Khách mời thưởng lãm tranh (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Phòng ngủ trong căn hộ tại Grand Marina, Saigon, Lake (Ảnh: Grand Marina, Saigon).

Xuyên suốt hành trình trải nghiệm, khách mời có cơ hội tiếp cận trực tiếp với chất lượng hoàn thiện của từng căn hộ thực tế của BST Marriott Residences phiên bản đặc biệt, từ vật liệu, thiết bị, tổ chức công năng đến tiêu chuẩn vận hành theo chuẩn Marriott toàn cầu.

Việc cảm nhận không gian sống trong một bối cảnh nghệ thuật được giám tuyển kỹ lưỡng giúp khách hàng hình dung rõ hơn về triết lý sống hàng hiệu: sống giữa di sản, sống có chọn lọc, sống với những giá trị được kế thừa và truyền lại cho thế hệ sau.

