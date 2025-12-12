Lễ khởi công dự án Saint Mary Light (Ảnh: CĐT).

Tọa lạc tại khu vực trung tâm phường Thới Hòa, Saint Mary Light sở hữu lợi thế kết nối nhanh đến các khu công nghiệp, khu dân cư, tiện ích và trung tâm thương mại trong khu vực.

Dự án là dòng căn hộ thương mại tiên phong tại Thới Hòa, được phát triển theo phong cách hiện đại mang cảm hứng châu Âu, hướng đến nhu cầu an cư và khai thác kinh doanh của lực lượng lao động chất lượng cao tại “thủ phủ công nghiệp”. Saint Mary Light mở ra không gian sống tiện nghi với những trải nghiệm tiện ích vượt trội ngay ngưỡng cửa.

Lãnh đạo chủ đầu tư và đối tác tại lễ khởi công dự án Saint Mary Light (Ảnh: CĐT).

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch Công ty Cổ phần Thương mại Trần Anh Bình Dương - chủ đầu tư dự án chia sẻ Saint Mary Light là dự án căn hộ thương mại tiên phong tại phường Thới Hòa, được hình thành để đáp ứng nhu cầu an cư thực của lực lượng lao động chất lượng cao và nhu cầu khai thác kinh doanh đang tăng nhanh tại khu vực.

“Chúng tôi cam kết phát triển Saint Mary Light trở thành một dự án chuẩn mực về chất lượng xây dựng, tiện ích và vận hành - một nơi ở đáng tin cậy, hài hòa giữa nhu cầu sống, làm việc và giải trí của cư dân. Mục tiêu của chúng tôi là mang đến một không gian sống khác biệt, góp phần định hình diện mạo đô thị mới của Thới Hòa trong những năm tới”, ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Công Dũng - Chủ tịch Công ty Cổ phần Thương mại Trần Anh Bình Dương phát biểu tại lễ khởi công dự án Saint Mary Light (Ảnh: CĐT).

Dự án được triển khai với sự tham gia của các đơn vị: Tổng thầu xây dựng Tài Phú, đơn vị thiết kế Nagecco, tổng đại lý kinh doanh tiếp thị Datxanh Services - GPT Land, cùng ngân hàng SeABank.

Ông Nguyễn Công Dũng (thứ 8 từ phải qua) và các đơn vị đồng hành tại sự kiện (Ảnh: CĐT).

Saint Mary Light được trang bị hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như hồ bơi, công viên cây xanh, sân chơi trẻ em, khu BBQ ngoài trời, phòng gym - yoga và trường mầm non…, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thư giãn và rèn luyện sức khỏe. Việc tích hợp các tiện ích ngay trong khuôn viên dự án giúp cư dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt hàng ngày mà không phải di chuyển xa.

Bên cạnh đó, lợi thế tọa lạc tại khu vực trung tâm Thới Hòa mang đến khả năng tiếp cận nhanh chóng với hệ thống tiện ích ngoại khu hiện hữu. Chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận hệ thống trường học, chợ, bệnh viện, khu công nghiệp Mỹ Phước cùng nhiều dịch vụ thương mại - giải trí của khu vực. Đây được xem là một yếu tố quan trọng tạo nên giá trị an cư dài hạn và tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai.

Saint Mary Light tiên phong, kiến tạo chuẩn sống mới tại phường Thới Hòa, TPHCM (Ảnh: CĐT).

Buổi lễ khởi công dự án Saint Mary Light là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình phát triển một khu căn hộ thương mại hiện đại tại thủ phủ công nghiệp. Dự án được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn mới của khu vực, mang đến không gian sống tiện nghi và phù hợp với nhu cầu an cư chất lượng cao.

Saint Mary Light không chỉ góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị đang phát triển mà còn mở ra những giá trị bền vững cho cộng đồng cư dân trong tương lai.

