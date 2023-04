Khánh thành cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, bất động sản Bình Thuận hưởng lợi

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, đi qua địa bàn hai tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai, có tổng mức đầu tư hơn 12.500 tỷ đồng, được đầu tư đồng bộ chuẩn cao tốc với tốc độ khai thác 120km một giờ.

Cao tốc về đích - Cú hích tạo đột phá cho du lịch Bình Thuận

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết đưa vào vận hành là cột mốc quan trọng, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ TPHCM đến Phan Thiết chỉ còn khoảng 1 giờ 40 phút.

Tuyến đường được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội để kinh tế, du lịch Bình Thuận tăng trưởng bứt phá trong năm 2023, chào đón sự kiện Năm Du lịch Quốc gia diễn ra tại tỉnh này.

Ngay khi có thông tin cao tốc sẽ khánh thành, thông xe đón lễ 30/4, đông đảo người dân tại TPHCM và các tỉnh lân cận đã lên kế hoạch du lịch Phan Thiết, Bình Thuận để trải nghiệm cung đường mới này.

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết rút ngắn quá trình di chuyển từ TPHCM đến Phan Thiết chỉ còn khoảng 1 giờ 40 phút.

"30/4 này, gia đình tôi quyết định ra Phan Thiết tắm biển, vui chơi nghỉ dưỡng 3 ngày. Cao tốc thông xe tiết kiệm thời gian di chuyển, mọi người sẽ thấy thoải mái hơn, vì trước đây di chuyển qua quốc lộ 1A mất rất nhiều thời gian nên chúng tôi ngại đi vào những ngày lễ", anh Quốc Bảo, một du khách từ TPHCM hào hứng chia sẻ.

Đồng quan điểm với anh Bảo, từ khi biết tin cao tốc Dầu giây - Phan Thiết chắc chắn sẽ thông xe dịp lễ 30/4, gia đình chị Mai Anh cũng đã thay đổi kế hoạch, quyết định đi Phan Thiết thay vì Phú Quốc, để vừa tiết kiệm chi phí vé bay, lại vừa chủ động trong lịch trình vui chơi, nghỉ dưỡng cho gia đình khi có thể tự lái xe riêng mà thời gian di chuyển rút ngắn đáng kể.

Cao tốc thông xe đã khiến ngành du lịch Bình Thuận nóng hơn bao giờ hết. Đây là địa phương được ghi nhận tỷ suất lấp đầy phòng cao nhất khu vực phía Nam trong dịp lễ 30/4.

Nhiều resort, khách sạn lớn khu vực Phan Thiết, Mũi Né đã kín chỗ từ một tuần trước lễ. Theo dự báo, sẽ có khoảng 160.000 lượt khách, gấp đôi so với con số 80.000 lượt khách năm trước, đến tham quan, du lịch Phan Thiết - Bình Thuận trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Đô thị kinh tế du lịch cất cánh

Giá trị gia tăng của bất động sản (BĐS) thường được ví như "diều gặp gió" khi thực tế đã chứng minh các khu vực có cao tốc đi qua, giá đất thường tăng 3-4 lần, thậm chí có nơi tăng gấp nhiều lần.

Sự kiện khánh thành cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết trong bối cảnh thị trường BĐS đang gặp khó được kỳ vọng sẽ là một cú hích hâm nóng BĐS và tạo động lực phát triển cho các đô thị du lịch khu vực này.

Chỉ cách điểm cuối cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết chưa đầy 10 phút di chuyển, đô thị NovaWorld Phan Thiet được kỳ vọng sẽ là điểm đến an cư - du lịch - nghỉ dưỡng hút khách trong mùa hè này.

Chỉ cách cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết khoảng 10 phút di chuyển, đô thị NovaWorld Phan Thiet tạo ấn tượng với du khách và nhà đầu tư bởi hệ sinh thái toàn diện "all in one" với hàng trăm tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí đẳng cấp quốc tế.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã bàn giao hàng nghìn sản phẩm cho khách hàng tại phân khu Florida theo đúng tiến độ. Dự án cũng như đưa vào vận hành giai đoạn 1 các tiện ích như Khách sạn Movenpick Resort Phan Thiet 5 sao, Radisson Resort Phan Thiet 4 sao, cụm sân golf PGA 36 hố; công viên giải trí Circus Land, Quảng trường - Công viên biển Bikini Beach, trung tâm thể thao phức hợp Sport Complex, chuỗi nhà hàng, cà phê,... Các tiện ích này thu hút hàng trăm nghìn du khách trong nước và quốc tế đến vui chơi, nghỉ dưỡng.

Theo ghi nhận nhanh từ khoảng 2 tuần trước lễ, hai resort đã đi vào vận hành tại đại đô thị này gồm Movenpick Resort Phan Thiet và Radisson Resort Phan Thiet được lấp đầy 100%. Các biệt thự đã bàn giao thuộc phân khu Florida được khách thuê giữ chỗ từ trước cả tháng.

Anh Trần Trịnh Thanh Long, cư dân nhận bàn giao biệt thự và đưa vào khai thác lưu trú từ tháng 2/2023 cho biết, căn biệt thự của anh và các căn trong khu Florida hầu như luôn được đặt trước gần một tháng cho những dịp lễ lớn và thường xuyên lấp đầy dịp cuối tuần.

NovaWorld Phan Thiet thu hút hàng chục nghìn du khách đến tham quan trải nghiệm trong các dịp lễ.

Chứng kiến đô thị NovaWorld Phan Thiet nhộn nhịp, các biệt thự, nhà phố cho thuê được lấp đầy, shophouse thu hút đông đảo du khách trải nghiệm, nhà đầu tư có sản phẩm tại đô thị đã nhanh chóng nhận bàn giao nhà, gấp rút hoàn thiện nội thất để đưa vào khai thác kinh doanh kết hợp an cư, nghỉ dưỡng

"Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết về đích, nên chắc chắn du khách sẽ đổ về rất đông đúc trong thời gian tới. Tôi đang gấp rút hoàn thiện nội thất để cả gia đình về đây nghỉ dưỡng, cũng như khai thác cho thuê để không bỏ lỡ làn sóng du lịch đang tăng nhanh", nhà đầu tư Đào Ngọc Tân, chủ sở hữu biệt thự phân khu Florida, chia sẻ và cho biết ông hài lòng với quyết định đầu tư vào NovaWorld Phan Thiet khi có thể nhận bàn giao nhà ngay điểm rơi cao tốc về đích.