Khám phá Kyoto qua các lễ hội theo 12 tháng trong năm

Dân trí Kyoto qua 12 tháng trong năm đều có những lễ hội văn hóa vô cùng độc đáo.

Tháng 7: Gion Matsuri

Gion Matsuri (14 - 24/7)

Gion Matsuri là lễ hội thường niên lớn nhất và là một trong những lễ hội quan trọng hàng đầu của Nhật Bản. Đây còn được coi là một bữa tiệc mùa hè trong đó du khách tham gia mặc áo choàng yukata rực rỡ đầy màu sắc cùng nhau đi dạo, uống bia và thưởng thức những món ăn đường phố.

Các sự kiện chính là hai cuộc diễu hành truyền thống được diễn ra vào hai ngày 17 và 24, ngoài ra có lễ hội đường phố yoi-yama rất thu hút.

Gion Matsuri là lễ hội thường niên lớn nhất và là một trong những lễ hội quan trọng hàng đầu của Nhật Bản (Ảnh: Japagazine).

Tháng 8: Lễ hội gốm Gojo-zaka và lễ hội lửa Daimonji

Lễ hội gốm Gojo-zaka (7 - 10/8)

Nếu bạn là người yêu thích đồ gốm, hãy tự mình khám phá lễ hội này, được tổ chức ở đền Kiyomizu-dera.

Lễ hội được tổ chức ở đền Kiyomizu-dera (Ảnh: Japagazine).

Gozan no Okuribi - lễ hội lửa Daimonji (16/8)

Đây là lễ hội mà biểu tượng chữ 大 trong tiếng Trung Hoa được đốt cháy trên sườn dốc của ngọn núi chung quanh lưu vực sông Kyoto trong đó ngọn núi chính là Daimonji, cùng tòa tháp trên đền Ginkaku-ji và một phần phía Bắc Higashiyama.

Lễ hội được tổ chức vào lúc 8 giờ tối và các biểu tượng được đốt ở bốn ngọn núi khác nhau, cách nhau 15 phút theo chiều ngược kim đồng hồ. Những vị trí thuận lợi nhất để xem khung cảnh lễ hội là phía Đông núi Yoshida, một góc Kyoto Gyoen (công viên Cung điện Hoàng gia), một góc bờ sông Kamogawa hoặc trên tầng thượng của một khách sạn nào đó.

Tháng 9: Trung thu

Ngắm trăng Trung thu (giữa tháng 9)

Trăng rằm tháng 9 thường rất sáng và tròn vành vạnh. Vào buổi tối trong đêm Trung thu tháng 9, các sự kiện ngắm trăng được tổ chức tại nhiều đền thờ khác nhau xung quanh Kyoto như đền Shimogamo jinja, đền Kamigamo jinja, chùa Daikakuji.

Tháng 10: Jidai Matsuri và lễ hội lửa Kurama

Jidai Matsuri (22/10)

Ngày 22 tháng 10 là một trong những ngày có nhiều sự kiện lớn nhất ở Kyoto. Ban ngày, bạn có thể tham dự Jidai Matsuri, buổi tối đến xem Kuruma no himatsuri. Jidai Matsuri có nghĩa là "lễ hội của thời đại", gồm nhiều người diễu hành trên đường phố từ Kyoto Gosho (Cung điện Hoàng gia) đến đền Heian jingu trong trang phục truyền thống từ các thời kỳ khác nhau của Nhật Bản.

Nhiều người diễu hành trên đường phố trong lễ hội (Ảnh: Japagazine).

Lễ hội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1985, do chính phủ Kyoto sợ mất nguồn tài nguyên du lịch khi thủ đô được di dời về Tokyo. Địa điểm tốt nhất để xem diễu hành là ngay khi đoàn người rời khỏi Gosho và đi qua Kyoto Gyoen (công viên Hoàng gia). Cuộc diễu hành bắt đầu vào buổi trưa và tới Heian jingu khoảng 14:30.

Lễ hội lửa Kurama (22/10)

Đây được cho là lễ hội thú vị nhất trong năm ở Kyoto, được tổ chức tại làng Kuruma, cách Kyoto 30 phút đi tàu. Bầu không khí của lễ hội trông giống như cuộc sống nguyên thủy hoang dã khi những người đàn ông cởi trần vừa cầm đuốc vừa la hét đi qua những con phố chật hẹp của ngôi làng miền núi nhỏ bé này. Sau lễ hội, mọi người cùng nhau tụ tập và ăn uống ngoài trời xung quanh những ngọn lửa.

Tháng 11: Gion Odori và lễ hội chiếu sáng ở đền Higashiyama

Gion Odori (1 - 10/11)

Vào đầu tháng 11, những geisha biểu diễn các tiết mục nhảy múa tại hội trường Gion Kaikan ở Higashioji dori. Tuy rằng đây là quận nhỏ nhất trong 5 quận geisha nhưng những điệu nhảy của họ rất thân mật và kỳ lạ, hoàn toàn trái ngược với Miyako Odori ở quận Gion. Đây là điệu nhảy geisha duy nhất được tổ chức vào mùa thu.

Những geisha biểu diễn các tiết mục nhảy múa tại hội trường Gion Kaikan ở Higashioji dori (Ảnh: Japagazine).

Lễ hội chiếu sáng ở đền Higashiyama (trong toàn tháng 11)

Cùng với khoảng thời gian rụng lá vào mùa thu, rất nhiều ngôi đền ở phía Nam quận Higashiyama tổ chức các buổi chiếu sáng đền thờ, trong đó các tòa nhà và khu vườn cũng được chiếu sáng. Cũng có những lễ hội chiếu sáng khác được tổ chức ở phía Bắc Higashiyama. Những ngôi đền được chiếu sáng bao gồm Eikan-do, Shoren-in, Kodai-ji, Chion-in, Kiyomizu-dera.

Tháng 12: Arashiyama Hanatoro, Joya no Kane và Joya no Kane

Arashiyama Hanatoro (giữa tháng 12)

Đây là một sự kiện rất lung linh khi hàng ngàn chiếc đèn lồng được trang trí bằng hoa tuyệt đẹp treo dọc theo các con đường ở Arashiyama, bao gồm cả lối đi qua rừng trúc Arashiyama nổi tiếng.

Hàng ngàn chiếc đèn lồng được trang trí bằng hoa tuyệt đẹp (Ảnh: Japagazine).

Joya no Kane (31/12)

Sau khi ăn bữa cơm tất niên đêm giao thừa, nhiều người dân Tokyo đến đền thờ địa phương để tham dự lễ hội Joya no Kane. Mọi người xếp hàng rung chiếc chuông khổng lồ, cầu bình an, may mắn, sức khỏe và loại bỏ nhiều điều xui xẻo trong năm cũ.

Hatsumode (31/12)

Vào đêm giao thừa và trong ba ngày đầu tiên của năm mới, người dân Kyoto sẽ ghé thăm ngôi đền ở địa phương họ hoặc những đền thờ lớn ở Kyoto để cầu may mắn, thành công và sức khỏe trong năm mới.

