Sắp đấu giá khu du lịch sinh thái 5 sao gần 7ha bị bỏ hoang nhiều năm

Ông Trương Phước Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế, cho biết đơn vị sẽ phối hợp với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố, tổ chức đấu giá quyền sử dụng để cho thuê đất làm dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp tại tổ dân phố Trường Đá, phường Thủy Xuân.

Khu đất rộng gần 7ha, nằm trên trục đường Huyền Trân Công Chúa, phía sau lưng làng hương Thủy Xuân nổi tiếng xứ Huế và gần các lăng vua Tự Đức, Đồng Khánh, đồi Vọng Cảnh.

Hiện trạng khu đất được Huế mang ra đấu giá (Ảnh: Cao Tiến).

Thành phố Huế dự kiến cho thuê đất trong thời hạn 50 năm. Mức giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 194 tỷ đồng, chưa gồm các loại thuế. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải đặt trước gần 39 tỷ đồng.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào ngày 5/2, tại trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Huế.

Theo quy hoạch, tổng mức đầu tư dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái cao khoảng 382 tỷ đồng, với khu lưu trú 250 giường, trung tâm hội nghị 300 chỗ ngồi và các tiện ích dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Các công trình xây dựng dang dở bên trong dự án du lịch bị bỏ hoang nhiều năm (Ảnh: Cao Tiến).

Nhà đầu tư trúng đấu giá phải thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được cho thuê đất, trong đó, tiến độ xây dựng hoàn thành đưa công trình vào hoạt động và khai thác vận hành không quá 30 tháng kể từ ngày được cấp phép xây dựng.

Ông Tuấn xác định, khu đất đấu giá cho thuê quyền sử dụng từng tồn tại dự án khu du lịch sinh thái Làng Việt, do Công ty Cổ phần Trung Việt làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, dự án bị chậm tiến độ, chủ đầu tư bỏ hoang khu đất kéo dài, buộc nhà nước phải thu hồi.

Cận cảnh một công trình xuống cấp nghiêm trọng bên trong dự án khu du lịch Làng Việt (Ảnh: Cao Tiến).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, dự án khu du lịch sinh thái Làng Việt được khởi công vào tháng 2/2009, dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2013. Quy mô ban đầu, gồm 16 biệt thự vườn, khu hội nghị, sân vườn, hồ nước... với tổng vốn hơn 100 tỷ đồng.

Thời điểm khởi công, chủ đầu tư cam kết xây dựng khu du lịch Làng Việt đạt tiêu chuẩn 5 sao, mang đến những dịch vụ cao cấp và đậm phong cách Huế để phục vụ du khách.

Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong bức tường bao quanh khu đất cùng một số công trình dang dở, dự án rơi vào cảnh “đắp chiếu” kéo dài. Sau nhiều năm bị bỏ hoang, hiện bên trong khuôn viên khu du lịch Làng Việt cỏ dại mọc um tùm, nhiều hạng mục đã xuống cấp nghiêm trọng.