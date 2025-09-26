Joy Homes - Đại lý phân phối The Campus 2, Eco Central Park

Đây là phân khu thấp tầng có nhiều lợi thế, mở ra cơ hội cho những khách hàng muốn sở hữu dòng sản phẩm độc đáo, nhiều tiềm năng kinh doanh sinh lời bậc nhất khu vực.

The Campus 2 nằm tại cửa ngõ đại đô thị xanh Eco Central Park (Ảnh: CĐT).

Joy Homes khẳng định tên tuổi với bộ sưu tập The Campus 2

Được tín nhiệm trở thành đơn vị phân phối phân khu The Campus 2 tại Eco Central Park (rộng gần 200ha, thuộc phường Trường Vinh, Nghệ An, được phát triển bởi nhà sáng lập Ecopark), Công ty TNHH Bất động sản Joy Homes tiếp tục củng cố vị thế là một trong những đại lý bất động sản đồng hành xuyên suốt cùng nhà sáng lập Ecopark trên mọi hành trình từ Bắc - Trung - Nam.

Hợp tác với nhà sáng lập Ecopark không chỉ là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của công ty mà còn minh chứng cho năng lực của Joy Homes khi đồng hành với dự án có tầm vóc, mang lại giá trị thực cho thị trường.

Joy Homes ký hợp tác, phân phối The Campus 2, Eco Central Park (Ảnh: CĐT).

Chia sẻ về việc bắt tay với nhà sáng lập Ecopark tại The Campus 2, bà Lê Thị Minh Trang, Tổng giám đốc Joy Homes, cho biết đơn vị đã chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, tài chính, chiến lược tiếp cận thị trường để đạt mục tiêu trao tay sản phẩm hấp dẫn đến khách hàng nhanh nhất có thể.

“Chúng tôi hiểu được giá trị đầu tư, giá trị thương hiệu của những phân khu mang tính biểu tượng của nhà sáng lập Ecopark. Do đó, Joy Homes đặt kỳ vọng bứt phá với phân khu nhà phố The Campus 2, ngôi sao của thị trường Bắc Trung Bộ hiện nay”, CEO Joy Homes nhận định.

Tọa độ vàng giao thương được giới đầu tư săn đón

Phân khu The Campus 2 tại Eco Central Park gây chú ý trên thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ (Ảnh: CĐT).

The Campus 2 là phân khu nhà phố, shophouse thương mại nối tiếp quá trình kiến tạo trung tâm học tập, giải trí, sáng tạo lớn bậc nhất Nghệ An của nhà sáng lập Ecopark. The Campus 2 sở hữu lợi thế vị trí đắc địa khi tọa lạc ở ngay cửa ngõ của đại đô thị, nơi mọi cư dân và du khách nhận diện đầu tiên khi đi trên đại lộ Nguyễn Sỹ Sách - trục chính nối từ trung tâm TP Vinh (cũ) đến dự án.

Các tuyến shophouse nằm giáp với đại lộ Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (có chỉ giới đường đỏ lên tới 70m) đã được thông toàn tuyến từ năm ngoái, giúp rút ngắn khoảng cách di chuyển từ phân khu đến trung tâm của tỉnh, sân bay quốc tế Vinh, trường Đại học Y khoa Vinh hay khu du lịch biển Cửa Lò chỉ mất 10-20 phút lái xe.

Những tuyến phố rực sáng, sôi động về đêm The Campus 2 (Ảnh: CĐT).

Bức tranh về nhịp sống sôi động, sầm uất tại Eco Central Park ngày càng rõ nét với tốc độ triển khai của tòa tháp cao tầng Central Park Residences chuẩn bị bàn giao vào cuối năm 2025. Với lợi thế nằm đối diện khối đế thương mại của tòa tháp này, các tuyến phố thương mại The Campus 2 sẽ trở thành điểm đến đầu tư sáng giá cho các khách hàng thượng lưu để đón đầu xu hướng tiêu dùng, thương mại tại đây. Những dòng sản phẩm độc đáo của phân khu như biệt thự, shophouse, nhà phố nội khu dự kiến hưởng trọn nguồn cầu tiêu dùng từ lượng lớn dân cư đổ về, chủ yếu là gia đình trẻ, hiện đại.

Công viên chủ đề rộng 15.000m2 lần đầu tiên có tại Nghệ An (Ảnh: CĐT).

Cùng với đó, bao quanh phân khu là chuỗi tiện ích đa dạng, độc đáo với điểm nhấn là trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo, hứa hẹn thu hút được đông đảo du khách và cư dân trong khu vực. Trong bán kính 500m-1.200m của phân khu là hệ thống trường học liên cấp, trung tâm học tập, nhà sách, thư viện chuyên đề.

Nhà sáng lập Ecopark còn tâm huyết phát triển công viên chủ đề lần đầu tiên xuất hiện tại Nghệ An với quy mô 15.000m2. Đây sẽ là nơi các thành viên trong gia đình có thể cùng kết nối, khám phá, trải nghiệm với thiên nhiên từ đó rèn luyện thân thể và tinh thần.

Trường liên cấp FPT Vinh tại Eco Central Park khởi công hôm 19/9 (Ảnh: CĐT).

Đề cao tiện ích cho cư dân, mới đây, tại Eco Central Park, nhà sáng lập Ecopark và FPT khởi công trường liên cấp FPT Vinh. Trường mang tên Tiểu học, THCS và THPT FPT Vinh, được xây dựng trên lô đất GD-01, diện tích hơn 27.000m², tại phân khu The Garden. Trường có quy mô đào tạo khoảng 2.800 học sinh từ tiểu học, THCS, THPT, dự kiến đi vào hoạt động từ năm học 2026-2027 với chương trình theo chuẩn chung của Hệ thống Phổ thông FPT (FPT Schools) trên toàn quốc.

Mặt tiền thông thái, vỉa hè rộng rãi tại The Campus 2 (Ảnh: CĐT).

Anh Nguyễn Quang Tuấn, một nhà đầu tư bất động sản có hơn chục năm kinh nghiệm tại khu vực Bắc Trung Bộ, cho biết từ thời điểm ra mắt, anh đã ấn tượng với các dòng sản phẩm độc đáo tại phân khu The Campus 2. Mỗi căn nhà đều sở hữu mặt tiền thông thoáng, vỉa hè rộng thoáng giáp với các đại lộ lớn hoặc đường nội khu lên đến 14,5m, mang đến nhiều triển vọng đầu tư kinh doanh với lợi nhuận hấp dẫn.

“Với bảo chứng là thương hiệu của nhà sáng lập Ecopark, tôi tin tưởng nhà phố The Campus 2 sẽ tạo nên dấu ấn khác biệt trên bản đồ địa ốc khu vực, mở ra nhiều cơ hội sáng giá cho khách hàng thức thời”, anh Tuấn chia sẻ.

The Campus 2 mang đến giá trị sống khác biệt và giá trị đầu tư bền vững cho các nhà đầu tư thông thái (Ảnh: CĐT).

Bà Lê Thị Minh Trang, Tổng giám đốc Joy Homes, cũng nhìn nhận tại thị trường Bắc Trung Bộ, phân khu nhà phố The Campus 2 lần đầu ra mắt trong sự mong chờ của đông đảo khách hàng có gu thưởng thức và chuộng xu hướng đầu tư vào trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo. Với thế mạnh về đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm, Joy Homes hứa hẹn tạo nên kỳ tích mới trên thị trường bất động sản, đưa dòng nhà phố và biệt thự đẳng cấp của nhà sáng lập Ecopark đến với các chủ nhân tinh hoa.