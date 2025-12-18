Jade Square - Mảnh ghép nổi bật trong trục phát triển Tây Hồ Tây

Tiềm năng tăng trưởng của bất động sản Tây Hồ Tây

Theo bảng giá đất Hà Nội mới nhất dự kiến áp dụng từ 1/1/2026, mức giá đất ở vị trí tốt tại khu đô thị Tây Hồ Tây và Ngoại giao đoàn được định giá lên đến 114,2 triệu đồng/m2.

Bất động sản khu Tây Hồ Tây có hấp lực lớn với cư dân lẫn giới đầu tư (Ảnh: CĐT).

Theo khảo sát của Sen Vàng, quý I/2025, giá sơ cấp căn hộ Tây Hồ Tây đạt trung bình 185 triệu đồng/m², tăng 27% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn Hà Nội (91 triệu đồng/m²).

Giá cao nhưng nguồn cung sơ cấp hạn chế. Ngoài Noble Crystal Tây Hồ và Celestine Westlake, Endless Skyline West Lake với quỹ căn ít ỏi từ chủ đầu tư, các dự án còn lại hiện tại chỉ có giao dịch chuyển nhượng.

Sở hữu vị trí đắc địa, hạ tầng đồng bộ và môi trường sống xanh, Tây Hồ Tây đang trở thành tâm điểm tăng trưởng của bất động sản Hà Nội. Sự hiện diện của các khu đô thị quốc tế như Ciputra, Ngoại giao đoàn, Starlake… đã hình thành chuẩn sống - làm việc đẳng cấp, thu hút cộng đồng tinh anh đa quốc tịch.

Ngoài ra, việc 11 cơ quan bộ, ngành Trung ương dịch chuyển trụ sở về Tây Hồ Tây đã tạo cú hích cho khu vực, biến nơi đây thành điểm đến an cư của giới chuyên gia, cán bộ và cộng đồng dân cư chất lượng cao.

Tây Hồ Tây sở hữu nhiều mảng xanh sinh thái với môi trường sống lý tưởng (Ảnh: CĐT).

Sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ cao cấp Jade Square với mức giá trung bình từ 105 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, dự án mở ra cơ hội tiếp cận hợp lý hơn cho những khách hàng tìm kiếm chốn an cư và cơ hội đầu tư tại Tây Hồ Tây.

Jade Square - Điểm kết nối giá trị của thị trường Tây Hồ Tây

Không chỉ có lợi thế cạnh tranh về giá, Jade Square quy tụ những giá trị: vị trí đắc địa, thiết kế căn hộ tối ưu cùng hệ tiện ích cao cấp, đáp ứng nhu cầu sống hiện đại.

Đây là cơ hội để nhiều gia đình hiện thực hóa ước mơ an cư tại trung tâm Tây Hồ Tây, đồng thời mở ra tiềm năng đầu tư sinh lời, khi giá trị bất động sản khu vực này vẫn đang trên đà tăng trưởng.

Thiết kế căn hộ tối ưu công năng tại Jade Square (Ảnh: CĐT).

Sở hữu thế đất vuông vắn, Jade Square tọa lạc tại điểm giao cắt của hai trục giao thông huyết mạch: tuyến Nguyễn Đình Tứ rộng 30m đã hiện hữu và tuyến đường số 2 với mặt cắt 60m đang đẩy mạnh giải phóng mặt bằng.

Từ dự án kết nối thẳng tới khu đô thị Tây Hồ Tây khoảng 5 phút di chuyển, dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính, ngoại giao và hệ tiện ích trọng điểm của khu CBD (Trung tâm tài chính - kinh doanh) mới của Thủ đô.

Dự án còn được bao bọc bởi các tuyến đường huyết mạch như Vành đai 2 (Võ Chí Công), và Vành đai 2,5 (Nguyễn Văn Huyên kéo dài), Vành đai 3 (Phạm Văn Đồng).

Lợi thế bứt phá về hạ tầng của dự án nằm ở hai tuyến metro trọng điểm - được coi là công trình quan trọng cấp quốc gia. Tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) đã khởi công Depot Xuân Đỉnh vào ngày 9/10 với nhà ga C1 ngay tại Nam Thăng Long, rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển đến phố cổ Hà Nội.

Tuyến Metro số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi) với nhà ga ngay tại đường Nguyễn Đình Tứ, chỉ cách dự án 2 phút di chuyển. Hệ thống metro lân cận dự án mở ra trục kết nối xuyên suốt từ phía Tây Bắc sang phía Nam thủ đô, đồng thời vươn ra thế giới qua cửa ngõ sân bay quốc tế Nội Bài.

Đón đầu mô hình TOD - phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, Jade Square có lợi thế kết nối vượt trội (Ảnh: CĐT).

Với pháp lý minh bạch và tọa độ đắc địa, Jade Square sở hữu nền tảng để khẳng định sức hút trên thị trường. Cộng hưởng với chính sách tài chính ưu việt từ VietABank, khách hàng chỉ cần chuẩn bị 15% giá trị căn hộ để đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán.

Ngân hàng hỗ trợ lãi suất 0% đến 80% giá trị căn hộ, đồng thời ân hạn nợ gốc 5 năm, giúp tối ưu dòng tiền và giảm áp lực tài chính.

Nhờ hội tụ cả giá trị an cư lẫn tiềm năng tăng trưởng dài hạn, Jade Square hứa hẹn trở thành lựa chọn tối ưu vừa để ở, vừa là kênh đầu tư sinh lời trong dài hạn.