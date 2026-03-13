Hưng Ngân Group đầu tư hơn 100 tỷ đồng cải tạo nút giao Quốc lộ 3 mới và Quốc lộ 18

Ngày 11/3, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án Cải tạo nút giao thông giữa Quốc lộ 3 mới (Hà Nội - Thái Nguyên) với Quốc lộ 18 (Nội Bài - Bắc Ninh) tại xã Văn Môn.

Dự án được thực hiện theo loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) không yêu cầu thanh toán. Toàn bộ tổng mức đầu tư khoảng 104,48 tỷ đồng sẽ do Công ty Cổ phần Đầu tư nhà và Thương mại Hưng Ngân chi trả 100% bằng nguồn vốn tự có.

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời cụ thể hóa Đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 Phân khu số 2 (phân khu B) - Khu đô thị Kim đô City của huyện Yên Phong. Việc cải tạo nút giao này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và tăng khả năng kết nối liên vùng giữa Bắc Ninh với Hà Nội và các địa phương lân cận.

Quốc lộ 18 đoạn Nội Bài - Bắc Ninh (Ảnh: DT).

Theo quyết định được phê duyệt, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 4,75ha, bao gồm 4 tuyến đường với tổng chiều dài 3,247km. Trong đó, điểm nhấn quan trọng là tuyến T2 dài 376m, kết nối từ Quốc lộ 3 mới (tại KM16+236) đến nút giao khu đô thị phía Tây thị trấn Chờ. Tuyến T2 có mặt cắt ngang rộng nhất dự án (12m), dẫn trực tiếp vào trục đường quy hoạch Đ1 - Đ8 hướng tới Trung tâm hành chính mới của huyện Yên Phong.

Các tuyến còn lại (T1, T3, T4) có quy mô mặt cắt ngang 8,5m. Toàn bộ hệ thống mặt đường được làm mới theo tiêu chuẩn cấp cao A1 với kết cấu bê tông nhựa, bảo đảm cường độ nền mặt đường theo yêu cầu kỹ thuật.

Bên cạnh phần đường, dự án còn bao gồm hệ thống thoát nước ngang, điện chiếu sáng kết hợp đèn trang trí và hệ thống an toàn giao thông tuân thủ quy chuẩn QCVN 41:2024/BGTVT. Thời hạn thực hiện dự án là 30 tháng kể từ ngày phê duyệt.

Việc chủ động thực hiện cải tạo nút giao giữa Quốc lộ 3 mới và Quốc lộ 18 bằng nguồn vốn tự có được xem là bước chuẩn bị quan trọng của Hưng Ngân Group trong việc gia tăng giá trị kết nối cho khu đô thị Kim Đô City. Khi hoàn thành, nút giao mới sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ khu đô thị này tới Hà Nội thông qua trục Quốc lộ 3 mới và kết nối thuận lợi tới sân bay quốc tế Nội Bài qua Quốc lộ 18.

Năm 2026, Hưng Ngân Group cho biết sẽ phát triển phân khu Mộc Điền thuộc Kim Đô City (Ảnh: Hưng Ngân Group).

Theo Hưng Ngân Group, năm 2026 doanh nghiệp sẽ tập trung phát triển phân khu Mộc Điền thuộc Kim Đô City. Phân khu này được quy hoạch theo mô hình nhà ở thấp tầng gắn với không gian sinh thái.

Nằm tại trục kết nối trực tiếp ra nút giao Quốc lộ 3 mới và Quốc lộ 18, phân khu Mộc Điền được quy hoạch với mật độ xây dựng chuẩn đô thị hiện đại 21%, hệ thống công viên và mặt nước đan xen, hướng tới hình thành khu dân cư quy mô vừa, phục vụ nhu cầu ở thực của người dân và lực lượng chuyên gia làm việc ở các khu công nghiệp tại Bắc Ninh.